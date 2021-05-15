10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم ينصح بتناولها يومياً

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جمانة الصباغ السبت,15 آيار (مايو) 2021 - 15:58
كثيراً ما نسمع عن البوتاسيوم كواحد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، لكن البعض يجهل ما فائدته وكيف يمكن الحصول عليه من مصادر الغذاء في المقام الاول.
وبحسب ما أورد موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "كير 2" المختص بالشؤون الصحية، فإن البوتاسيوم هو معدن هام تحتاجه الخلية الحية في الجسم، ويعمل على المحافظة على السوائل في الجسم ويعزز من صحةالعضلات. كما يحافظ البوتاسيوم على استقرار مستويات ضغط الدم، ما يقي من السكتات القلبية.
يتواجد البوتاسيوم في العديد من اصناف الطعام مثل الخضروات والفواكه والاسماك ومنتجات الالبان، فيما يلي نستعرض لأبرز 10 اطعمة غنية بالبوتاسيوم.
10 اطعمة غنية بالبوتاسيوم ينصح بتناولها يومياً
ينصح خبراء التغذية والاطباء بضرورة الحصول على جرعات مقبولة من البوتاسيوم في نظامهم الغذائية للوقاية من امراض القلب، وضعف وتشنج العضلات، ومشاكل الهضم، والتعب والارهاق، وتقلب المزاج وغيرها من اعراض نقص البوتاسيوم بالجسم.
وابرز 10 اطعمة غنية بالبوتاسيوم ينصح بتناولها دوت الخليج التالية:
- الموز: يأتي في طليعة الاطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم، إذ أن حبة موز متوسطة الحجم تحتوي على 422 ملغم من البوتاسيوم، أو ما يعادل 9% من الكمية اليومية التي ينصح بها الخبراء من هذا العنصر الاساسية لعمل خلايا الجسم.
- الافوكادو: من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ومنها البوتاسيوم. وتؤمن كل 100 جرام من الافوكادو حوالي 485 ملغم من البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الاصابة بالجلطة الدماغية.
- البطاطس: إن حبة بطاطس متوسطة الحجم، تحوي 926 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر أساسي لفيتامينات سي وب6 وغيرها من العناصر الضرورية لصحة الجسم. وينصح كذلك بتناول البطاطس بقشرها نظراً لاحتواء القشور على فوائد عديدة.
- البطاطا الحلوة: كما البطاطس، فإن البطاطا الحلوة من الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذي يقلل من خطر الاصابة بمرض الزهايمر والسكري. ويحتوي كل 100 جرام من البطاطا الحلوة على 475 ملغم من البوتاسيوم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين أ.
- الطماطم: كل 100 جرام من معجون الطماطم يحتوي على 439 ملغم من البوتاسيوم، كما أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على 556 ملغم من البوتاسيوم. وبالتالي، فإن الطماطم وكافة عناصرها ضرورية كمصدر هام للبوتاسيوم.
- الفاصوليا: من البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يقلل من خطر تشكل حصوات الكلى.
- المشمش المجفف: فاكهة لذيذة وغنية بالبوتاسيوم، إذ ان كل 100 جرام من المشمش المجفف تحتوي على 1162 ملغم من البوتاسيوم، كما تحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة التي تقي من عدة أمراض مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.
- الزبادي: يحوي كل 100 غرام من الزبادي على 155 ملغم من البوتاسيوم، الذي يتسبب نقصه في الجسم بالتعب وتعكر الحالة المزاجية.
- سمك السلمون: من الاسماك الدهنية الاكثر صحية على الاطلاق، نظراً لمحتواها العالي من العناصر الغذائية الهامة ومنها البوتاسيوم. إذ ان كل 100 جرام من سمك السلمون يحتوي على 628 ملغم من البوتاسيوم الضروري للحفاظ على الكتلة العضلية عند كبار السن.
- السبانخ: من الخضروات الورقية الغنية جداً بعنصر البوتاسيوم، ويحوي كل 100 جرام من اوراق السبانخ على 558 ملغم من البوتاسيوم.
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