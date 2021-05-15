انفصال الشبكية في العين أسبابه وأعراضه

انفصال الشبكية مرض من أمراض العيون يؤثر على حاسة البصر ويحدث الانفصال الشبكي نتيجة حدوث تمزق أو ثقب في الشبكية، استشاري طب العيون وأخصائي جراحة الشبكية والجسم الزجاجي والمدير الطبي لمستشفيات مورفيلدز للعيون في الإمارات الدكتور عمار صفر يطلعنا على أسباب انفصال الشبكية وأعراضه.

أسباب انفصال الشبكية

يحدث انفصال الشبكية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر شديد بالبصر، أو من أصيبوا برضوض مباشرة للعين، ويمكن أن يكون انفصال الشبكية نتيجة لعمليات جراحية سابقة للعين وممن لديهم تاريخ عائلي لانفصال الشبكية.

وتعتبر الشبكية الموجودة في الجزء الخلفي من العين من أهم أجزاء العين حيث أنها تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الدماغ مما يمكننا من الرؤية، وإن أي خلل يصيب الشبكية و يؤدي إلى انفصالها و ابتعادها عن الجدار الداخلي للعين ينتج عنه موّت في الخلايا العصبية مما يؤدي إلى فقدان قدرة الإبصار.

وبمجرد حدوث هذا التمزق فإن الشبكية قد تنفصل عن الجدار المحتوي على الأوعية الدموية (الغلاف المشيمي للعين) مما يؤدي الى نقص شديد في إمداد الاوكسجين لخلايا الشبكية الحساسة و توقفها عن العمل.

أعراض انفصال الشبكية

ظهور مفاجئ لأجسام عائمة (نقاط سوداء أو بقع أو خطوط تطفو عبر مجال الرؤية).

ومضات ضوئية شديدة قصيرة مفاجئة (لا تزيد مدتها عن ثانية واحدة) في العين المصابة.

رؤية ظل مظلم مثل ستارة داكنة تنسدل من الجانب المحيطي لمجال الرؤية في العين المصابة

انطماس الرؤية أو تشويشها بالكامل.

من دون علاج عاجل، ستبدأ القدرة على الرؤية بالعين المصابة في التدهور، مما يخلق تأثير الظل أو “ستارة سوداء داكنة” تمتد عبر مجال الرؤية.

طرق علاج انفصال الشبكية

لا يوجد علاج دوائي لانفصال الشبكية. العلاج دوماً جراحي، ويجب البدء بالعلاج مباشرةً.

في معظم حالات الشبكية المنفصلة يمكن إعادة الشبكية إلى مكانها التشريحي الطبيعي بشكل ناجح عن طريق أنواع مختلفة من الجراحة.

في حالة عدم العلاج، فإن انفصال الشبكية في معظم الأحيان يؤدي إلى العمى بشكل دائم بسبب موت الخلايا الحساسة للضوء "المبصرات" وإن هذا النوع من الخلايا غير قابلة للتجديد، لذلك فإن انفصال الشبكية حالة تستدعي العلاج الفوري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.