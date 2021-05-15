ماهي اعراض مرض شلل المعدة وماهي الاسباب، نتعرف عليها في الموضوع التالي وفق ما جاء في موقع "ويب طب" وشلل المعدة هو و اضطراب في الجهاز الهضمي، تفقد فيه المعدة قدرتها على إفراغ الطعام بطريقة طبيعية، وذلك بسبب تلف الأعصاب والعضلات الذي يبطئ حركة الغذاء عبر الجهاز الهضمي.﻿

أسباب شلل المعدة

تلف الأعصاب التي تتحكم في عضلات المعدة من مسببات شلل المعدة.

مرض السكري من الأمراض التي تسبب شلل المعدة.

الخضوع للجراحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة يسبب تلف عصب المعدة مما يؤدي إلى شللها.

اضطرابات هرمونات الغدد الصماء ومنها هرمون الغدة الدرقية.

كثير من الأدوية الطبية لها عدد من المضاعفات على صحة المعدة وبعضها يسبب شلل المعدة ومن أمثلتها مسكنات الألم وبعض مضادات الاكتئاب، وأدوية ارتفاع الضغط والحساسية.

الأمراض الالتهابية ومنها التهابات المعدة الفيروسية.

شلل المعدة من مضاعفات مرض الرعاش.

التصلب اللويحي يسبب أمراض معوية منها شلل المعدة.

مرض تصلب الجلد من الأمراض التي تسبب شلل المعدة.

مرض الداء النشواني من الأمراض النادرة إلى أن له تأثير على الجهاز العصبي وبذلك تأثر المعدة وتصاب بالشلل.

أعراض شلل المعدة

عدد من الأعراض الصحية تدل على الإصابة بمرض شلل المعدة، ومنها:

حموضة المعدة أو الارتجاع المعوي المريئي.

الاضطرابات في المعدة و التقلصات والآلام.

الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

الانتفاخ وتكون الغازات في المعدة.

قلة الشهية وفقدان الوزن.

مشكلات في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

القيء المتكرر.

عدم قدرة المعدة على هضم الأطعمة.

مشاكل في الإخراج بسبب سوء الهضم.

خطورة شلل المعدة ومضاعفاته

عدم هضم الطعام في المعدة يسبب تخمره مما يؤدي إلى نمو البكتيريا.

شلل المعدة يسبب تصلب الطعام في المعدة والتحول لكتلة صلبة تمنع مرور الطعام للأمعاء الدقيقة.

الجفاف أحد أبرز مضاعفات شلل المعدة.

من مخاطر شلل المعدة الإصابة بسوء التغذية.

تراكم الطعام في المعدة يسبب ارتفاع في سكر الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.