طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل بألذ طعم وبمكونات إقتصادية

طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل بألذ طعم وبمكونات اقتصادية، يعد الكريب من أنواع المعجنات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما يعد من الوجبات السريعة واللذيذة، فمنه الحادق والحلو فيمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة منها، الكريب بالفراخ، الكريب باللحمة المفرومة، أو الكريب بالخضار، ومنه الكريب بالشيكولاته أو بالمربى، يحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكن تحضيره في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات دون الحاجة إلى شرائه من المطاعم، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل. طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل المكونات: صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة.

جبنة شيدر.

2 ملعقة زيت.

2 بيضة.

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب الرائب.

فلفل ألوان مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة من الملح .

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات فراخ.

فصان من الثوم المطحون . طريقة تحضير عجينة الكريب يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه البيض والحليب الرائب والزيت والملح ويتم مزجهم جيداً.

ثم يضاف إليهم الدقيق مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على خليط سائل، ثم يتم تصفيتها باستخدام مصفاة ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ترفع مقلاة مسطحة على النار ويوضع عليها زبدة ثم تمسح بمنديل، ثم على نار هادئة يتم صب خليط الكريب مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبياً.

الإستمرار بتلك الطريقة حتى التخلص من المزيج بالكامل. طريقة تحضير الحشو يتم وضع الدجاج المقطع إلى شرائح في إناء واسع، ونضع عليه الثوم والفلفل الأسود والملح والتوابل، ثم تترك لمدة ساعتين في الثلاجة حتى تتشرب من التوابل بالكامل.

نحضر مقلاة على النار ونضع فيها القليل من الزيت ثم يصب عليها الدجاج المتبل مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف إليه الجبنه الشيدر ويترك على النار لمدة خمس دقائق، ثم يرفع من على النار.

يحضر الكريب و حشوه بخليط الفراخ من جهة واحدة، ثم يلف على شكل مثلث ثم يوضع في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت أو السمن، و يحمر من الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي الغامق.

يرفع من على النار ويقدم ساخناً بجانب المخللات والثومية. طريقة تحضير عجينة الكريبطريقة تحضير الحشو الوسوم

طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل بألذ طعم وبمكونات اقتصادية، يعد الكريب من أنواع المعجنات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما يعد من الوجبات السريعة واللذيذة، فمنه الحادق والحلو فيمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة منها، الكريب بالفراخ، الكريب باللحمة المفرومة، أو الكريب بالخضار، ومنه الكريب بالشيكولاته أو بالمربى، يحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى بذل مجهود، يمكن تحضيره في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات دون الحاجة إلى شرائه من المطاعم، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل. طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل طريقة عمل الكريب بالفراخ في المنزل المكونات: صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة.

جبنة شيدر.

2 ملعقة زيت.

2 بيضة.

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب الرائب.

فلفل ألوان مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة من الملح .

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات فراخ.

فصان من الثوم المطحون . طريقة تحضير عجينة الكريب يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه البيض والحليب الرائب والزيت والملح ويتم مزجهم جيداً.

ثم يضاف إليهم الدقيق مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على خليط سائل، ثم يتم تصفيتها باستخدام مصفاة ثم يترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ترفع مقلاة مسطحة على النار ويوضع عليها زبدة ثم تمسح بمنديل، ثم على نار هادئة يتم صب خليط الكريب مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبياً.

الإستمرار بتلك الطريقة حتى التخلص من المزيج بالكامل. طريقة تحضير الحشو يتم وضع الدجاج المقطع إلى شرائح في إناء واسع، ونضع عليه الثوم والفلفل الأسود والملح والتوابل، ثم تترك لمدة ساعتين في الثلاجة حتى تتشرب من التوابل بالكامل.

نحضر مقلاة على النار ونضع فيها القليل من الزيت ثم يصب عليها الدجاج المتبل مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف إليه الجبنه الشيدر ويترك على النار لمدة خمس دقائق، ثم يرفع من على النار.

يحضر الكريب و حشوه بخليط الفراخ من جهة واحدة، ثم يلف على شكل مثلث ثم يوضع في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت أو السمن، و يحمر من الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي الغامق.

يرفع من على النار ويقدم ساخناً بجانب المخللات والثومية. طريقة تحضير عجينة الكريبطريقة تحضير الحشو

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