طريقة عمل كريم مزيل للشعر بمكونات في بيتك

طريقة عمل كريم مزيل للشعر ، الكريم المخصص لإزالة الشعر من الممكن تحضيره بكل سهولة منزليًا، وذلك يكون عن طريق مكونات بسيطة لها خصائص فعالة في تخليص الجسم من الشعر الزائد والقضاء عليه، كما تمتلك خصائص ترطيبية لوجود بعض المواد المرطبة التي قد تدخل في تكوينها. طريقة عمل كريم مزيل للشعر طريقة عمل كريم مزيل للشعر المكونات : كمية من مستحضر الفازلين.

ملعقتان حمص ويتم سحقه بشكل جيد.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد: نضيف جميع ما سبق من مكونات أخرى للمزيج مع التقليب.

التقليب يستمر حتى تمام الحصول على مكون كريمي.

الحفظ للكريم بداخل علبة وتعريضه للشمس مدة أربعة عشر يوم.

الفازلين يساعد على الترطيب بالإضافة لكونه يساعد على جعل المكونات تأخذ الملمس الناعم الكريمي والذي يسهل فرده على البشرة.

استعمال الكريم المعد بالفازلين يزيل الشعر دون الإحساس بالألم كما يسهل استخدامه. تحضير كريم الشمع في المنزل نصف كوب عسل أبيض.

كوب كامل سكر أبيض.

قطرات من عصير الليمون. تحضير كريم الشمع في المنزل طريقة التحضير: خلط المقادير السابقة مع بعضها البعض، ثم توضع بالمايكروويف لمدة حوالي نصف دقيقة.

نقوم بإخراج المزيج السابق من فرن المايكروويف، مع محاولة تحريكه بالاستخدام لملعقة من الخشب.

التحريك أو التقليب يكون باستمرار حتى التوصل لمزيج قوامه يشبه قوام الكريم المتعارف عليه.

من الممكن عمل حمام مائي للمكونات كبديل عن استعمال المايكروويف.

يترك الخليط حتى تمام التبريد وبعيد عن ضوء الشمس.

الخليط يتحول إلى كريم يسهل استعماله في الإزالة للشعر. كريم إزالة الشعر المنزلي دعت الحاجة للتعرف على أحد أنواعه وكيفية تحضيرها في المنزل، إذ أن الكريم يعمل بنتائج جيدة في تخليص الجسم بشكل طبيعي من أي شعر زائد، وبمقادير معينة ومحسوبة يمكننا تحضير أحد النوعين السابقين بكل بساطة واستعماله باستمرار. الوسوم

طريقة عمل كريم مزيل للشعر ، الكريم المخصص لإزالة الشعر من الممكن تحضيره بكل سهولة منزليًا، وذلك يكون عن طريق مكونات بسيطة لها خصائص فعالة في تخليص الجسم من الشعر الزائد والقضاء عليه، كما تمتلك خصائص ترطيبية لوجود بعض المواد المرطبة التي قد تدخل في تكوينها. طريقة عمل كريم مزيل للشعر طريقة عمل كريم مزيل للشعر المكونات : كمية من مستحضر الفازلين.

ملعقتان حمص ويتم سحقه بشكل جيد.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد: نضيف جميع ما سبق من مكونات أخرى للمزيج مع التقليب.

التقليب يستمر حتى تمام الحصول على مكون كريمي.

الحفظ للكريم بداخل علبة وتعريضه للشمس مدة أربعة عشر يوم.

الفازلين يساعد على الترطيب بالإضافة لكونه يساعد على جعل المكونات تأخذ الملمس الناعم الكريمي والذي يسهل فرده على البشرة.

استعمال الكريم المعد بالفازلين يزيل الشعر دون الإحساس بالألم كما يسهل استخدامه. تحضير كريم الشمع في المنزل نصف كوب عسل أبيض.

كوب كامل سكر أبيض.

قطرات من عصير الليمون. تحضير كريم الشمع في المنزل طريقة التحضير: خلط المقادير السابقة مع بعضها البعض، ثم توضع بالمايكروويف لمدة حوالي نصف دقيقة.

نقوم بإخراج المزيج السابق من فرن المايكروويف، مع محاولة تحريكه بالاستخدام لملعقة من الخشب.

التحريك أو التقليب يكون باستمرار حتى التوصل لمزيج قوامه يشبه قوام الكريم المتعارف عليه.

من الممكن عمل حمام مائي للمكونات كبديل عن استعمال المايكروويف.

يترك الخليط حتى تمام التبريد وبعيد عن ضوء الشمس.

الخليط يتحول إلى كريم يسهل استعماله في الإزالة للشعر. كريم إزالة الشعر المنزلي دعت الحاجة للتعرف على أحد أنواعه وكيفية تحضيرها في المنزل، إذ أن الكريم يعمل بنتائج جيدة في تخليص الجسم بشكل طبيعي من أي شعر زائد، وبمقادير معينة ومحسوبة يمكننا تحضير أحد النوعين السابقين بكل بساطة واستعماله باستمرار.

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