وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بدون ألم ومن أول استعمال

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة ، الفازلين في الأساس يعد أحد أنواع المستحضرات التي نحضرها من الصيدلية بهدف ترطيب الجلد، ومع قوته الترطيبية الفعالة، وتكرار استعماله وتجربته ظهرت له عدة استخدامات أخرى، ومن أهمها تضمينه بوصفات طبيعية تزيل شعر الجسم في المناطق التي تستدعي ذلك، ولكن دون الشعور بالألم الذي تسببه الكثير من الوسائل والوصفات التقليدية المعهودة لإزالة الشعر. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة سهلة الاستخدام وتكون كالتالي: حمص ويتم طحنه ناعم بكمية تعدل ملعقتين كبيرتين.

كمية من عشب الكركم تعدل ملعقة.

عدد ملعقتين متوسطتين حليب سائل.

ملعقة متوسطة من مكون الفازلين. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام: تخلط كل المكونات بمقاديرها المذكورة، ونستثني وضع الفازلين في تلك المرحلة.

بعد التأكد من الخلط الجيد لما سبق ذكره من مقادير، نضيف ملعقة الفازلين، ثم نعيد المزج لباقي الخليط.

فرد ما أحضرناه من مزيج فوق الشعر المرغوب بإزالته.

تركه حوالي عشر دقائق، وذلك بهدف تمام جفافه.

يزال المزيج في الاتجاه المعكوس لنمو الشعر ومنبت جذوره.

تكرر الوصفة حال الحاجة. فوائد الفازلين موطب جيد.

يحمي البشرة من خطر تعرضها للجفاف.

يقي الشعر من الجفاف.

يسكن آلام الحروق.

مقاومة تصبغ الجلد.

يساعد على منح الجلد النعومة، ويلين ملمسها.

يستعمل في العديد من وصفات التفتيح.

يحافظ على البشرة من آثار المكياج.

مكون متعدد الاستخدامات وله أغراض تجميلية للبشرة والشعر. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام:فوائد الفازلين إزالة الشعر بواسطة مكون الفازلين الطبي قد تكون طريقة من غير الدارج استعمالها، ولكن مع كثرة التجارب التي أفادت بأن تلك الطريقة مناسبة لإزالة الشعر، فقد دعت الحاجة لذكر تلك الطرق والاستفادة منها كبديل عن الكثير من الوسائل التقليدية التي تخلص من الشعر الزائد، ولكنها قد تحدث الألم. الوسوم

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة ، الفازلين في الأساس يعد أحد أنواع المستحضرات التي نحضرها من الصيدلية بهدف ترطيب الجلد، ومع قوته الترطيبية الفعالة، وتكرار استعماله وتجربته ظهرت له عدة استخدامات أخرى، ومن أهمها تضمينه بوصفات طبيعية تزيل شعر الجسم في المناطق التي تستدعي ذلك، ولكن دون الشعور بالألم الذي تسببه الكثير من الوسائل والوصفات التقليدية المعهودة لإزالة الشعر. وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وصفة سهلة الاستخدام وتكون كالتالي: حمص ويتم طحنه ناعم بكمية تعدل ملعقتين كبيرتين.

كمية من عشب الكركم تعدل ملعقة.

عدد ملعقتين متوسطتين حليب سائل.

ملعقة متوسطة من مكون الفازلين. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام: تخلط كل المكونات بمقاديرها المذكورة، ونستثني وضع الفازلين في تلك المرحلة.

بعد التأكد من الخلط الجيد لما سبق ذكره من مقادير، نضيف ملعقة الفازلين، ثم نعيد المزج لباقي الخليط.

فرد ما أحضرناه من مزيج فوق الشعر المرغوب بإزالته.

تركه حوالي عشر دقائق، وذلك بهدف تمام جفافه.

يزال المزيج في الاتجاه المعكوس لنمو الشعر ومنبت جذوره.

تكرر الوصفة حال الحاجة. فوائد الفازلين موطب جيد.

يحمي البشرة من خطر تعرضها للجفاف.

يقي الشعر من الجفاف.

يسكن آلام الحروق.

مقاومة تصبغ الجلد.

يساعد على منح الجلد النعومة، ويلين ملمسها.

يستعمل في العديد من وصفات التفتيح.

يحافظ على البشرة من آثار المكياج.

مكون متعدد الاستخدامات وله أغراض تجميلية للبشرة والشعر. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام:فوائد الفازلين إزالة الشعر بواسطة مكون الفازلين الطبي قد تكون طريقة من غير الدارج استعمالها، ولكن مع كثرة التجارب التي أفادت بأن تلك الطريقة مناسبة لإزالة الشعر، فقد دعت الحاجة لذكر تلك الطرق والاستفادة منها كبديل عن الكثير من الوسائل التقليدية التي تخلص من الشعر الزائد، ولكنها قد تحدث الألم.

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