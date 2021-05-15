طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية زي المحلات في 10 دقائق فقط

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، هى واحدة من أشهى الأكلات التي يمكن تناولها، فيتم إعدادها بكثرة فى المطاعم وفى الشوارع نظراً لمذاقها الأكثر من رائع، فهي من الأكلات المفضلة لدى الجميع سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضير الكبدة من مكان لأخر فيمكن عمل الكبدة بالبصل زي المحلات، أو طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم، أو يمكن تحضيرها على الطريقة الاسكندرانية وهى الأكثر طلباً بين هذه الأنواع، لذلك سنقدم إليكم عبر هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت زي الجاهزة. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات: نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

2 قرن من الفلفل الأخضر الحامي.

1 قرن من الفلفل الأحمر الحار أو البارد.

ملعقة من الملح.

عصير ليمونه واحدة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الخل. خطوات عمل الكبدة زي المحلات أحضري الكبدة وقومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة ويتم عصر ثمرة الليمون عليها” يراعى عدم غسل الكبدة حتى تنجح وتكون بمذاق المحلات”.

أحضري طبق كبير وأضيفي فيه الكبدة مع ملعقة الخل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون.

ثم يُضاف إليهم الثوم المفروم وتقلب المكونات جيداً وتترك جانباً حتى تتجانس ويتم تتبيل الكبدة جيداً.

تترك الكبدة فى الثلاجة بداخل التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة للحصول على أفضل مذاق لها.

أحضري مقلاة كبيرة الحجم وضعي بها كمية من الزيت واتركيه حتى يسخن قليلاً وأضيفي الكبدة بالتتبيلة على الزيت واتركيه لمدة دقيقة بدون تقليب.

ثم قلبي الكبدة على الجهة الأخرى لتأخذ لون ولا تُنزل الماء الموجود بداخلها، واتركي الكبدة لمدة دقيقتين فقط مع التقليب المستمر ، ثم أضيفي إليها شرائح الفلفل الأحمر والأخضر الحار.

ثم تترك لمدة 7 دقائق أخرى وترفع الكبدة من على النار وتقدم. خطوات عمل الكبدة زي المحلات الوسوم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، هى واحدة من أشهى الأكلات التي يمكن تناولها، فيتم إعدادها بكثرة فى المطاعم وفى الشوارع نظراً لمذاقها الأكثر من رائع، فهي من الأكلات المفضلة لدى الجميع سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضير الكبدة من مكان لأخر فيمكن عمل الكبدة بالبصل زي المحلات، أو طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم، أو يمكن تحضيرها على الطريقة الاسكندرانية وهى الأكثر طلباً بين هذه الأنواع، لذلك سنقدم إليكم عبر هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت زي الجاهزة. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات: نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

2 قرن من الفلفل الأخضر الحامي.

1 قرن من الفلفل الأحمر الحار أو البارد.

ملعقة من الملح.

عصير ليمونه واحدة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الخل. خطوات عمل الكبدة زي المحلات أحضري الكبدة وقومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة ويتم عصر ثمرة الليمون عليها” يراعى عدم غسل الكبدة حتى تنجح وتكون بمذاق المحلات”.

أحضري طبق كبير وأضيفي فيه الكبدة مع ملعقة الخل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون.

ثم يُضاف إليهم الثوم المفروم وتقلب المكونات جيداً وتترك جانباً حتى تتجانس ويتم تتبيل الكبدة جيداً.

تترك الكبدة فى الثلاجة بداخل التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة للحصول على أفضل مذاق لها.

أحضري مقلاة كبيرة الحجم وضعي بها كمية من الزيت واتركيه حتى يسخن قليلاً وأضيفي الكبدة بالتتبيلة على الزيت واتركيه لمدة دقيقة بدون تقليب.

ثم قلبي الكبدة على الجهة الأخرى لتأخذ لون ولا تُنزل الماء الموجود بداخلها، واتركي الكبدة لمدة دقيقتين فقط مع التقليب المستمر ، ثم أضيفي إليها شرائح الفلفل الأحمر والأخضر الحار.

ثم تترك لمدة 7 دقائق أخرى وترفع الكبدة من على النار وتقدم. خطوات عمل الكبدة زي المحلات

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