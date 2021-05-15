طريقة عمل سمك السوشي الاسيوي

يعد سمك السوشي من أشهر وأروع الطرق التي يحضر بها السمك على الأإطلاق وهي وصفة شهيرة للغاية في كل بلاد العالم ومستوحاه من المطبخ الياباني والمطابخ الشرق آسيوية وتحضر باستخدام قدع أسماك السلمون ومجموعة من الأعشاب البحريا اللذيذة، سنقدم لك في هذا المقال الطريقة الأصلية لعمل هذا الطبق المميز فتابعينا.

سمك السوشي المقادير اللازمة لعمل الطبق:

كل ما تحتاجينه هو:

مقادير حشو السوشي:

حبة واحدة كبيرة من الخيار الأخضر الطازج.

علبة واحدة من التونة القطع.

قطع من سمك السلمون الطازج.

ملعقة صغيرة من المايونيز.

قطعة واحدة من نبات الهليون المسلوق.

قومي بفرد قطعة الخيزران على سطح أملس. ضعي فوقها شريحة من الطحالب الخضراء. قومي بجمع بعض الأرز في يدك بعد بلها بالماء وجمع الحبات معاً. ضعي الأرز المطهي جيداً للغاية فوق العشب ويوزع بشكل طولي. أضيفي نقاط من الواسابي فوق الأرز. أضيفي الصويا صوص والمخلل إلى الأرز. حضري الحشو عن طريق تشقير الخيار وتقطيعه إلى شرائح طولية. أضيفي تلك الشرائح إلى السوشي. قومي بإزالة التونة من الزيت وضعي القليل منها فوق الحشو. يمكن وضع السلمون مع التونة أو صنع قطعة سوشي أخرى تعتمد عليها. أضيفي المايونيز ووزعيه ثم أضيفي الهليون. قومي بلف الخليط باستخدام خشب الخيزران واضغطي عليه جيداً حتى يصبح رول متماسك. يزال الخيزران ثم يقطع الرول باستخدام السكين إلى قطع متوسطة الحجم. ضعي السوشي في طبق التقديم ويقدم بارد مع الصوص الخاص بالسوشي

خطوات تحضير سمك السوشي: