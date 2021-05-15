طريقة عمل صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن، تعتبر البطاطس والدجاج من اشهى المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار وتسعى كل أم لعمل وجبات شهيه ولذيذه في المنزل لكل أفراد الأسرة، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس بتتبيلة خطيرة. مكونات صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس 8 قطع من افخاذ الدجاج. 3 حبة بطاطس متوسطة مقطعة شرائح. نصف كوب زيت زيتون. معلقة كبيرة بهار دجاج. ربع كوب عصير ليمون. ربع كوب دبس رمان. معلقة كبيرة ثوم مهروس. ملعقة كبيرة ببريكا. ملعقة صغيرة زنجبيل. ملعقة صغيرة حبهان. ملعقة صغيرة كركم. ملعقة صغيرة فلفل احمر حار. ملعقة صغيرة فلفل اسود. معلقة كبيرة ملح. ملعقة كبيرة معجون طماطم. 2 حبة بصل مقطعة شرائح. بقدونس للتزيين. طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن أولاً نقوم بتحضير خلطة التتبيلة، نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به نصف كوب زيت زيتون مع ربع كوب عصير ليمون وربع كوب دبس رمان مع ملعقة كبيرة ثوم مهروس وملعقة كبيرة بهار دجاج ثم ملعقة كبيرة ببريكا وملعقة صغيرة زنجبيل مع ملعقة صغيرة هيل وملعقة صغيرة كركم ثم ملعقة صغيرة فلفل احمر حار وملعقة صغيرة فلفل أسود مع ملعقة كبيرة ملح مع ملعقة كبيرة معجون طماطم ونقوم بخلط المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط وتتكون عندنا التتبيلة.

الآن نقوم بإحضار أفخاذ الدجاج ونضعها في وعاء زجاجي عميق ونضيف لها نصف كمية التتبيلة ونقوم بتقليب الدجاج مع التتبيلة جيداً حتى تغطي التتبيلة الدجاج ويغطى الوعاء جيداً ويفضل أن يترك الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين تقريباً حتى تتشبع قطع الدجاج من التتبيلة.

نحضر شرائح البطاطس مع شرائح البصل في وعاء ثم نضيف جزء من التتبيلة المتبقية ونخلطهم جيدا.

نقوم بوضع البطاطس والبصل فى صينية الفرن ومن ثم نضيف قطع الدجاج فى الصينية وبعد ذلك نضيف باقي التتبيلة على الصينية ونضع ورقة الزبدة ثم ورق الالومنيوم.

الآن نقوم بإدخال الصينية الفرن ويكون ساخن والنار من اسفل لمدة ساعة وربع الى ساعة ونصف تقريباً أخر ربع ساعة نقوم برفع ورق الألومنيوم حتى تنضج ويتحمر الدجاج.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتزين بالبقدونس المفروم.

نحضر طبق التقديم ونضع به الدجاج والبطاطس ويقدم ساخن. مكونات صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطسطريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن الوسوم

طريقة عمل صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن، تعتبر البطاطس والدجاج من اشهى المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار وتسعى كل أم لعمل وجبات شهيه ولذيذه في المنزل لكل أفراد الأسرة، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس بتتبيلة خطيرة. مكونات صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطس 8 قطع من افخاذ الدجاج. 3 حبة بطاطس متوسطة مقطعة شرائح. نصف كوب زيت زيتون. معلقة كبيرة بهار دجاج. ربع كوب عصير ليمون. ربع كوب دبس رمان. معلقة كبيرة ثوم مهروس. ملعقة كبيرة ببريكا. ملعقة صغيرة زنجبيل. ملعقة صغيرة حبهان. ملعقة صغيرة كركم. ملعقة صغيرة فلفل احمر حار. ملعقة صغيرة فلفل اسود. معلقة كبيرة ملح. ملعقة كبيرة معجون طماطم. 2 حبة بصل مقطعة شرائح. بقدونس للتزيين. طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن أولاً نقوم بتحضير خلطة التتبيلة، نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به نصف كوب زيت زيتون مع ربع كوب عصير ليمون وربع كوب دبس رمان مع ملعقة كبيرة ثوم مهروس وملعقة كبيرة بهار دجاج ثم ملعقة كبيرة ببريكا وملعقة صغيرة زنجبيل مع ملعقة صغيرة هيل وملعقة صغيرة كركم ثم ملعقة صغيرة فلفل احمر حار وملعقة صغيرة فلفل أسود مع ملعقة كبيرة ملح مع ملعقة كبيرة معجون طماطم ونقوم بخلط المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط وتتكون عندنا التتبيلة.

الآن نقوم بإحضار أفخاذ الدجاج ونضعها في وعاء زجاجي عميق ونضيف لها نصف كمية التتبيلة ونقوم بتقليب الدجاج مع التتبيلة جيداً حتى تغطي التتبيلة الدجاج ويغطى الوعاء جيداً ويفضل أن يترك الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين تقريباً حتى تتشبع قطع الدجاج من التتبيلة.

نحضر شرائح البطاطس مع شرائح البصل في وعاء ثم نضيف جزء من التتبيلة المتبقية ونخلطهم جيدا.

نقوم بوضع البطاطس والبصل فى صينية الفرن ومن ثم نضيف قطع الدجاج فى الصينية وبعد ذلك نضيف باقي التتبيلة على الصينية ونضع ورقة الزبدة ثم ورق الالومنيوم.

الآن نقوم بإدخال الصينية الفرن ويكون ساخن والنار من اسفل لمدة ساعة وربع الى ساعة ونصف تقريباً أخر ربع ساعة نقوم برفع ورق الألومنيوم حتى تنضج ويتحمر الدجاج.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتزين بالبقدونس المفروم.

نحضر طبق التقديم ونضع به الدجاج والبطاطس ويقدم ساخن. مكونات صينية أفخاذ الدجاج بالبطاطسطريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بتتبيلة مميزه في الفرن

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