سر تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم زي الحاتي.. ملعقتين من السكر وثلاث أسرار أخرى سيتغير الطعم تماماً

الفراخ المشوية أو الدجاج المشوي يعد من ألذ وأطيب طرق طهي الدجاج، فلحم الدجاج يمتاز بأنه خفيف وسهل الهضم، كما أنه مصدر رخيص السعر نوعاً ما مقارنة باللحوم، لذا يعد الدجاج من أكثر الأكلات انتشاراً حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، وتتعدد طرق تجهيزه وإعداده، ولكن تظل فراخ الحاتي المشوية من ألذ أنواع الدجاج، ولها بعض الأسرار التي سنخبركِ إياها. الفراخ المشوية الفراخ المشوية المقادير دجاجة متوسطة.

ثلاث ملاعق سكر.

ملعقة خل.

كوبين من الماء.

ملعقة من القرنفل.

فلفل أسود.

ورق لوري.

قشر ليمون أو برتقال حسب المتوفر. يتم إعداد محلول مصنوع من الماء وتُذاب فيه جميع المكونات السابقة، ويتم نقع الدجاجة فيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وهذا هو أول الأسرار، فهذا المحلول، يزيل اي روائح غير مرغوب بها في الدجاج، كما أنه يضفي طراوة وطعم رائع على لحم الدجاج، حتى إن أردتِ سلقها فيما بعد، فيمكنكِ استخدام نفس الطريقة أولاً. تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم كوب من اللبن الرائب.

ملعقتين من العسل.

بصل بودر.

ثوم بودر.

عصير ثلاث ليمونات.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة من الصلصة أو الكاتشب.

يتم مزج جميع المكونات السابقة جيداً وتترك جانباً.

قومي بعمل فتحات صغيرة في الدجاجة، بالقرب العظام حتى تتشرب الدجاجة التتبيلة جيداً.

قومي بتتبيل الدجاجة، واتركيها لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. طريقة شوى الفراخ زى الكبابجى طريقة شوى الفراخ زى الكبابجى قومي بإزالة التتبيلة الزائدة عن الدجاج.

قومي بتسخين طاسة بها القليل من الزيت، ثم اصدمي الدجاجة حتى تتحمر من الخارج، وهذا هو ثاني الأسرار، فهذا يجعلها مقرمشة من الخارج، وطرية من الداخل.

يمكنكِ تهدئة النار، وتغطية الطاسة والتقليب من آن لآخر حتى تمام النضج، ثم قومي بإشعال قطعة من الفحم، وتدخين الدجاجة لاكتساب رائحة الشواء الذكية، وهكذا تكوني قد تمكنتي من إعداد الفراخ المشوية على طريقة الحاتي. الوسوم

الفراخ المشوية أو الدجاج المشوي يعد من ألذ وأطيب طرق طهي الدجاج، فلحم الدجاج يمتاز بأنه خفيف وسهل الهضم، كما أنه مصدر رخيص السعر نوعاً ما مقارنة باللحوم، لذا يعد الدجاج من أكثر الأكلات انتشاراً حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، وتتعدد طرق تجهيزه وإعداده، ولكن تظل فراخ الحاتي المشوية من ألذ أنواع الدجاج، ولها بعض الأسرار التي سنخبركِ إياها. الفراخ المشوية الفراخ المشوية المقادير دجاجة متوسطة.

ثلاث ملاعق سكر.

ملعقة خل.

كوبين من الماء.

ملعقة من القرنفل.

فلفل أسود.

ورق لوري.

قشر ليمون أو برتقال حسب المتوفر. يتم إعداد محلول مصنوع من الماء وتُذاب فيه جميع المكونات السابقة، ويتم نقع الدجاجة فيه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وهذا هو أول الأسرار، فهذا المحلول، يزيل اي روائح غير مرغوب بها في الدجاج، كما أنه يضفي طراوة وطعم رائع على لحم الدجاج، حتى إن أردتِ سلقها فيما بعد، فيمكنكِ استخدام نفس الطريقة أولاً. تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم كوب من اللبن الرائب.

ملعقتين من العسل.

بصل بودر.

ثوم بودر.

عصير ثلاث ليمونات.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة من الصلصة أو الكاتشب.

يتم مزج جميع المكونات السابقة جيداً وتترك جانباً.

قومي بعمل فتحات صغيرة في الدجاجة، بالقرب العظام حتى تتشرب الدجاجة التتبيلة جيداً.

قومي بتتبيل الدجاجة، واتركيها لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. طريقة شوى الفراخ زى الكبابجى طريقة شوى الفراخ زى الكبابجى قومي بإزالة التتبيلة الزائدة عن الدجاج.

قومي بتسخين طاسة بها القليل من الزيت، ثم اصدمي الدجاجة حتى تتحمر من الخارج، وهذا هو ثاني الأسرار، فهذا يجعلها مقرمشة من الخارج، وطرية من الداخل.

يمكنكِ تهدئة النار، وتغطية الطاسة والتقليب من آن لآخر حتى تمام النضج، ثم قومي بإشعال قطعة من الفحم، وتدخين الدجاجة لاكتساب رائحة الشواء الذكية، وهكذا تكوني قد تمكنتي من إعداد الفراخ المشوية على طريقة الحاتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة الفراخ المشوية عالفحم زي الحاتي.. ملعقتين من السكر وثلاث أسرار أخرى سيتغير الطعم تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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