طريقة عمل كريم الحلبة لإزالة الشعر من البشرة بدون ألم

كريم الحلبة ، من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر من البشرة بدون ألم، أو أي أضرار جانبية تؤذي البشرة، ويعمل على شدة الوجه وإزالة التجاعيد التي تنتج بسبب التقدم في العمر، وطريقة تحضير هذه الخلطة في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وينصح بها أطباء التجميل لأن مكوناتها طبيعية، ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بصحة البشرة والجلد، وتكلفة صنعها في المنزل زهيدة، وتستطيع أي سيدة صناعة هذه الكريمات في المنزل بكل بساطة وسهولة، بدل من شرائها من محلات التجميل بأسعار باهظة الثمن، وتحتوي على احتوائها على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وهناك العديد من الكريمات الطبيعة المفيدة للبشرة مثل كريم الحلبة والكركم، وكريم الزنجبيل، وكريم البقدونس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة لإزالة الشعر من البشرة وإزالة التجاعيد والحبوب.

طريقة عمل كريم الحلبة لإزالة الشعر من البشرة

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية متوفرة في الأسواق ولا يخلو أي بيت منها وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من بذور الحمص الأخضر.

كمية من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة لإزالة الشعر من الوجه بدون أي ألم وهى كما يلي:-

نقوم بطحن بذور الحمص الأخضر، وبذور الحلبة بشكل جيد حتى يصبحا مثل البودرة. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه بودرة الحلبة والحمص الأخضر، ونمزجهم بشكل جيد بحيث يصبح الخليط متجانس، ليس به أي تكتلات، وتتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بفرد الكريم على كامل الوجه أو في المناطق التي يوجد بها الشعر، ونتركه حتى يجف تماماً. نحضر قطعة شاش نظيفة أو قطعة قطن تكون مبلله بالماء أو ماء الورد، ثم نقوم بفرك الخليط من البشرة بلطف، وسوف تلاحظي أنه تم إزالة الشعر تماماً من الوجه، بدون أي ألم وبسرعة كبيرة.

فوائد كريم الحلبة للوجه

هناك عدة فوائد يحتوي عليها كريم الحلبة للوجه وهى كالتالي:-

يعمل على ترطيب البشرة وإزالة الحبوب.

يزيل الشعر من الوجه بدون ألم وبسرعة عالية.

يعمل على تفتيح البشرة، ويقضي على التجاعيد التي تنتج بسبب تقدم العمر.

يعمل على علاج الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

يعمل على تقشير البشرة، وتجديد الخلايا الميته.

يساعد في سد المسام الواسعة التي توجد بالوجه.

خلطة الحلبة لنفخ الخدود

يحتوي هذا النوع من الخلطات على مكونات طبيعية متوفرة في الأسواق وهى كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

2 كوب حليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة الحلبة لنفخ الخدود وهى كالتالي:-