فوائد وأسرار ماء الورد سر من أسرار جمال كيلوباترا

يعد ماء الورد من المكونات الطبيعة والتي تحتوى على فوائد كثيرة وعديدة منها فوائد للشعر وفوائد للبشرة وماء الورد متوافر في جميع بيوتنا بأسعار زهيدة ويناسب جميع أنواع البشرة والشعر لأنة يحتوى على مواد طبيعة 100 % ولا يدخل فيه مركبات كيميائية لذلك كانت كيلوباترا مشرقة وجذابة في جمالها لاعتمادها عليه .

استخدامات ماء الورد الطبيعي

– بالبشرة

– الشعر

– المطبخ

فوائد ماء الورد للبشرة

يعمل ماء الورد على توازن البشرة والحفاظ عليها نتيجة تحكمه في نسبة الدهون والزيوت التي تفرزها البشرة لأنه من المكونات الطبيعية المضادة للالتهابات بصورة عالية وكبيرة لما يحتويه من نسبة عالية من مضادات الأكسدة وتعمل على شد البشرة وتنظيفها من الأتربة والأوساخ العالقة عليها ويعمل على تغذية البشرة وترطيبها ويساعد على عدم ظهور التجاعيد المبكرة لسن الشيخوخة والخطوط الرفيعة حول العين والفم هذه علامات تقدم العمر التي تظهر في فترة الثلاثينات وله فاعلية عليا في تجديد خلايا البشرة ويعمل على علاج الحروق الناتجة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة .

كيفية عمل ماء الورد في المنزل

احضري الورد المجفف الجاهز بنفسك في منزلك ثم قومى بتجفيفه ويتم غليه على النار في قليل من الماء ويرفع من على النار ويترك ليبرد تماما قومي بتصفيته جيدا ثم يوضع في زجاجة نظيفة أو بخاخة لاستخدامها مباشرا على الوجه كما أثبتت اكبر مراكز التجميل على أن رش ماء الورد على الوجه يعمل على تثبيت المكياج لأطول وقت ممكن.

ملحوظة:-

ماء الورد يناسب البشرة الحساسة يعمل ماء الورد على تهدئة الاحمرار والتهيج للبشرة الحساسة لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

فوائد ماء الورد للشعر

يحتوي ماء الورد على قدرة عالية وفوائد تفيد الشعر في النقاط الأتية :_

يعمل على تنعيمه باستخدامه مع الشامبو المعتادة عليه في الاستعمال.

يجعل الشعر لامع وبراق.

يعمل على ترطيب بصيلات الشعر.

يمنع تساقط الشعر .

يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الشعر.

يعمل على القضاء على القشرة.

فوائد استعمال ماء الورد في المطبخ

ماء الورد يعطي نكهة جميلة لبعض الأطعمة يضاف ماء الورد كنكهة للأطعمة منها بعض الحلويات المختلفة مما يكسبها نكهة ورائحة جميلة وجذابة.

يعمل ماء الورد على تعزيز الدورة الدموية وهذا يعني وصول الدم محمل بالأكسحين إلي كل أعضاء الجسم وهذا ضروري لخلايا الجسم. ماء الورد عامل مساعد فى أدار ماء البول والتخلص من السوائل الضارة المحتبسة في الجسم. يعمل ماء الورد على التخلص من الدهون المتراكمة على أعضاء الجسم. يعطي ماء الورد الفيتامينات والرطوبة التي تعمل على تحسين الوظائف الحيوية في الجسم. ومن اهم فوائد ماء الورد شعور الفرد بالشبع وخاصة بين الوجبات مما يؤدي الى سرعة نقص الوزن الزائد.

نصائح للرجيم بماء الورد

ملحوظة هامة :