فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعلى ضمانتي ضعيها مرة على شعرك مجربة 100%

طرق فرد الشعر، هناك كثير من المواد الموجودة في الطبيعة لها أثر فعال على الشعر فيجب على كل الفتيات متابعة المقال لمعرفة أهم المواد الطبيعية المستخدمة لفرد وتنعيم الشعر بشكل أمن.

فرد الشعر بالفراولة

حيث يجب توافر كوب من الحليب من معلقة من العسل مع مقدار ٣ أو ٤ حبات من الفراولة، وطريقة عمل الماسك: حيث يتم هرس حبات الفراولة بطريقة جيدة ثم إضافة كلاً من كوب الحليب و العسل وخلط هذه المكونات جيداً، يتم وضع هذا الخليط على الشعر بطريقة وضع على كل شعرة جزء من الخليط ويتم هذا باستخدام فرشاة الشعر.

يجب لف الشعر بعد الانتهاء جيداً باستخدام قبعة الشعر، يتم ترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعتين كاملتين، ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو والماء، بعد الانتهاء من الغسل يجب تمشيط الشعر بمشط ذي أسنان واسعة ثم تركه يجب

فرد الشعر بالحليب

حيث يحتوي الحليب على خصائص مميزة تفيد الشعر منها أنها تكون مرطبة ومغذية للشعر ولعمل ماسك الحليب تابع المكونات مع طريقة العمل، حيث نحتاج إلى ربع كوب من الحليب و زجاجة عطر فارغة، وطريقة عمل الماسك: يتم وضع الحليب في زجاجة العطر الفارغة، ونقوم برش الشعر بالحليب حتى يتم رش كافة الشعر بطريقة صحيحة، يتم ترك الحليب على الشعر لمدة نصف ساعة، بعد مرور المدة يجب بعد ذلك غسل الشعر جيداً، ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين كل أسبوع.

فائدة شرب الماء

تناول السوائل ذكرنا أن الترطيب الخارجي مفيد لمرضى التهاب الجيوب الأنفية ولكن الترطيب الداخلي أيضاً مهم عن طريق تناول كميات ملائمه من السوائل مثل الماء والعصير الطبيعي و شاي البابونج والنعناع الأخضر والبعد تماما عن مدرات البول مثل القهوة والشاي والشيكولاتة لذلك يجب عليك الاكثار من شرب المياه بصفة مستمرة .

العناية بالشعر

يجب عليك الأهتمام بالشعر بطريقة أسبوعية وعمل حمام كريم لكي تقومي بتغذية الشعر بشكل سليم كما يجب عليك أكل طعام صحي كي تتمكني من الحصول على شعر لامع وصحي وحيوي، كما يجب الابتعاد عن المنتجات التي تحمل مواد كيماوية ضارة علي الشعر كي لا يتلف البصيله كما يجب عليكي شرب المياه بشكل مستمر يوميا فهو يعمل علي تنشيط الدورة الدموية.