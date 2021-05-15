طريقة عمل الكيك الأسفنجي الهش العادي بمكونات بسيطة وسهل التحضير

طريقة عمل الكيك الأسفنجي، يعد هذا الكيك من الحلويات الأساسية المرغوب في تحضيرها والذي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والخفيف والهش وهي تختلف عن الكيك الباقي لأنها خفيفة ومنفوشة وهشة فتقوم العديد من الأمهات وربة المنزل بتحضيرها في البيت لتناولها مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي في الصباح وهي تتميز بالقيم الغذائية الكثيرة الموجودة فيها ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها بالشكولاته ومنها بالفانيليا ومنها بالبرتقال، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة الموجودة في كل بيت وسوف نقدم المكونات والمقادير خطوة بخطوة لإعدادها في البيت أفضل وأضمن من شرائها من الأسواق للحفاظ على صحة أفراد عائلتك. طريقة عمل الكيك الأسفنجي طريقة عمل الكيك الأسفنجي مكونات الكيكة الأسفنيجة السادة: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

خمس بيضات.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بخلط البيض والسكر والفانيليا، ثم نضيف الزيت والحليب ونخلطهم مع بعض حتى يذوب السكر نهائياً. نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ثم نضيف خليط الطحين إلي خليط البيض والسكر ونقلب الخليط مع بعض حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونرش الطحين ونضيف الخليط إلي الصينية ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية حتى تصبح مستوية وجاهزة للتناول. هذه الوصفة من وصفات الكيك البسيطة مثل وصفة كيكة القهوة اللذيذ الذي يفضله الكثير من الأشخاص. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم بتقطيعها إلي شرائح ونضعها في طبق التقديم وبجانبها المشروب الساخن أو البارد. مكونات الكيكة بالشكولاته والكيكة بالبرتقال: مكونات الكيكة بالشكولاته والكيكة بالبرتقال: مكونات الكيكة الأسفنجية بالشكولاته: 3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الدقيق. كوب من السكر الأبيض.

كوب ن الحليب السائل.

كوب من زيت الذرة.

ربع كوب من الكاكاو البودرة.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نص ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من الكريمة الشانتية للتزين.

نص كوب من صوص الشكولاته.

مكسرات للتزين. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونخفق كلا من البيض والسكر والفانيليا حتى يذوب السكر تماماً، نضيف الدقيق واللبن والبيض والزيت والبيكنج بودر والكاكاو نخلطهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات معاً. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونرش القليل من الدقيق ونقوم بوضع خليط الكيك في الصينية وندخله الفرن على درجة حرارة 150 درجة مؤوية نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم بتحضير خلطة التزين. نحضر وعاء ونضع فيه الكريمة ونقوم بتزين الكيكة حسب الرغبة، نضيف صوص الشكولاته فوق سطح الكيكة ونرش بعض المكسرات للتزين. نقوم بتقطيع الكيكة ونضعها في طبق التقديم وتقدم وبجانبها كوب من العصير. مكونات الكيكة الأسفنجية بالبرتقال: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونص سكر ابيض.

نص كوب بشر برتقال.

كوب من الزيت.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

علبتان من الزبادي.

ملعقتان صغار من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة جميع المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس. نحضر القالب أو الصينية ونقوم بصب الخليط فيه. نضعه في الفرن على درجة 150 درجة مؤوية ونتركها لمدة 30دقيقة حتى يصبح لون سطح الكيكة مائل إلي الذهبي. نقوم بتحضير هذه الكيكة في جميع المناسبات ومن الممكن أن نحضر بجانبها لقمة القاضي لأنها لذيذه ويفضلها الكثير من الأشخاص. نخرج الكيكة من الفرن ونقوم بتقطيعها وبجانبها حلوي لقمة القاضي وعصير فريش أو مشروب ساخن وتقدم. الوسوم

طريقة عمل الكيك الأسفنجي، يعد هذا الكيك من الحلويات الأساسية المرغوب في تحضيرها والذي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والخفيف والهش وهي تختلف عن الكيك الباقي لأنها خفيفة ومنفوشة وهشة فتقوم العديد من الأمهات وربة المنزل بتحضيرها في البيت لتناولها مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي في الصباح وهي تتميز بالقيم الغذائية الكثيرة الموجودة فيها ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها بالشكولاته ومنها بالفانيليا ومنها بالبرتقال، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة الموجودة في كل بيت وسوف نقدم المكونات والمقادير خطوة بخطوة لإعدادها في البيت أفضل وأضمن من شرائها من الأسواق للحفاظ على صحة أفراد عائلتك. طريقة عمل الكيك الأسفنجي طريقة عمل الكيك الأسفنجي مكونات الكيكة الأسفنيجة السادة: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

خمس بيضات.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بخلط البيض والسكر والفانيليا، ثم نضيف الزيت والحليب ونخلطهم مع بعض حتى يذوب السكر نهائياً. نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ثم نضيف خليط الطحين إلي خليط البيض والسكر ونقلب الخليط مع بعض حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونرش الطحين ونضيف الخليط إلي الصينية ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية حتى تصبح مستوية وجاهزة للتناول. هذه الوصفة من وصفات الكيك البسيطة مثل وصفة كيكة القهوة اللذيذ الذي يفضله الكثير من الأشخاص. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم بتقطيعها إلي شرائح ونضعها في طبق التقديم وبجانبها المشروب الساخن أو البارد. مكونات الكيكة بالشكولاته والكيكة بالبرتقال: مكونات الكيكة بالشكولاته والكيكة بالبرتقال: مكونات الكيكة الأسفنجية بالشكولاته: 3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الدقيق. كوب من السكر الأبيض.

كوب ن الحليب السائل.

كوب من زيت الذرة.

ربع كوب من الكاكاو البودرة.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نص ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من الكريمة الشانتية للتزين.

نص كوب من صوص الشكولاته.

مكسرات للتزين. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونخفق كلا من البيض والسكر والفانيليا حتى يذوب السكر تماماً، نضيف الدقيق واللبن والبيض والزيت والبيكنج بودر والكاكاو نخلطهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات معاً. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونرش القليل من الدقيق ونقوم بوضع خليط الكيك في الصينية وندخله الفرن على درجة حرارة 150 درجة مؤوية نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقوم بتحضير خلطة التزين. نحضر وعاء ونضع فيه الكريمة ونقوم بتزين الكيكة حسب الرغبة، نضيف صوص الشكولاته فوق سطح الكيكة ونرش بعض المكسرات للتزين. نقوم بتقطيع الكيكة ونضعها في طبق التقديم وتقدم وبجانبها كوب من العصير. مكونات الكيكة الأسفنجية بالبرتقال: 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونص سكر ابيض.

نص كوب بشر برتقال.

كوب من الزيت.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

علبتان من الزبادي.

ملعقتان صغار من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة جميع المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس. نحضر القالب أو الصينية ونقوم بصب الخليط فيه. نضعه في الفرن على درجة 150 درجة مؤوية ونتركها لمدة 30دقيقة حتى يصبح لون سطح الكيكة مائل إلي الذهبي. نقوم بتحضير هذه الكيكة في جميع المناسبات ومن الممكن أن نحضر بجانبها لقمة القاضي لأنها لذيذه ويفضلها الكثير من الأشخاص. نخرج الكيكة من الفرن ونقوم بتقطيعها وبجانبها حلوي لقمة القاضي وعصير فريش أو مشروب ساخن وتقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكيك الأسفنجي الهش العادي بمكونات بسيطة وسهل التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.