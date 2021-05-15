إليكم اليوم طريقة عمل وصفة فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ترجع أصول هذا الطبق الى المطبخ المكسيكي وانتشر في المطابخ الغربية و خاصة المطبخ الأمريكي ويعد فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار الأكثر شهرة حتى وصل إلي الوطن العربي حيث يتميز فاهيتا الدجاج بمذاق متميز ممتزج بالخضار مشهي ولذيذ يرغب في تناوله الصغار والكبار كما يعد من الأطباق الأساسية القيمة حيث يقدم كوجبة أساسية ساخنة في العزائم والولائم والمناسبات السعيدة سريع التحضير لا يستغرق وقت ولا مجهود لأنه عبارة عن خليط من الدجاج والخضروات ويمكن تحضيره بلحم الغنم ودائما يقدم بخبز التورتيلا أو ممكن تقديمه بجانب الخضار والأرز كما أن مكونات هذا الطبق غنية بالعناصر المفيدة لصحة الجسم منها النشويات والبروتينات والخضار من هنا سوف نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج بالأزر والخضار من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري الرجاء اتباع أدق المقادير و خطوات التحضير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ومكوناتها طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ومكوناتها المكونات:- 4 قطع من صدور الدجاج مقطعة إلي شرائح طولية.

1 قرن فلفل اصفر مقطع إلي شرائح طولية

1 قرن فلفل اخضر مقطع شرائح طولية.

1 قرن فلفل احمر مقطع شرائح طولية.

مقدار كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلي شرائح طولية.

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة صلصة صويا.

1 ملعقة كبيرة بهارات فاهيتا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير احضري وعاء وضعي فيه شرائح الدجاج مضاف إليها بهارات الفاهيتا و ملعقة كبيرة من الكاري و البابريكا. ثم اضيفي عليهم ملعقة صلصة الصويا والملح والفلفل الأسود المطحون. قومي بخلط جميع المكونات في بعضها جيدا ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة للاستعمال اللاحق. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيه الزيت وعندما يسخن ضعي معلقتين كبيرتين من البابريكا. ضيفي عليهم الأرز والملح وقلبي المكونات ثم اسكبي كمية كافية من الماء فوق الأرز مع التقليب. غطى الأرز ويترك حتى يتشرب الماء وينضج. ضعي مقلاة على النار بها القليل كن الزيت ثم ضيفي البصل والفلفل الملون المقطع شرائح مع التقليب لمدة خمس دقائق للتشويح. ضيفي قطع الدجاج في المقلاة مع إضافة الصلصة ثم غطي المقلاة بعد تقليبها واتركيها حتى تتم تسويه الدجاج. أسكوبي الأرز في طبق التقديم ثم وزعي عليه الدجاج ويقدم وهو ساخن كما يقدم طبق الفاهيتا بالدجاج والأرز بجانب أنواع كثيرة من السلطات مباشرة وبالهناء والشفاء. انتهينا اليوم من تقديم وصفة فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار أرجو أن تكون سهلة التحضير على كل ربه منزل. طريقة التحضير الوسوم

إليكم اليوم طريقة عمل وصفة فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ترجع أصول هذا الطبق الى المطبخ المكسيكي وانتشر في المطابخ الغربية و خاصة المطبخ الأمريكي ويعد فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار الأكثر شهرة حتى وصل إلي الوطن العربي حيث يتميز فاهيتا الدجاج بمذاق متميز ممتزج بالخضار مشهي ولذيذ يرغب في تناوله الصغار والكبار كما يعد من الأطباق الأساسية القيمة حيث يقدم كوجبة أساسية ساخنة في العزائم والولائم والمناسبات السعيدة سريع التحضير لا يستغرق وقت ولا مجهود لأنه عبارة عن خليط من الدجاج والخضروات ويمكن تحضيره بلحم الغنم ودائما يقدم بخبز التورتيلا أو ممكن تقديمه بجانب الخضار والأرز كما أن مكونات هذا الطبق غنية بالعناصر المفيدة لصحة الجسم منها النشويات والبروتينات والخضار من هنا سوف نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج بالأزر والخضار من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري الرجاء اتباع أدق المقادير و خطوات التحضير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ومكوناتها طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار ومكوناتها المكونات:- 4 قطع من صدور الدجاج مقطعة إلي شرائح طولية.

1 قرن فلفل اصفر مقطع إلي شرائح طولية

1 قرن فلفل اخضر مقطع شرائح طولية.

1 قرن فلفل احمر مقطع شرائح طولية.

مقدار كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلي شرائح طولية.

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة صلصة صويا.

1 ملعقة كبيرة بهارات فاهيتا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير احضري وعاء وضعي فيه شرائح الدجاج مضاف إليها بهارات الفاهيتا و ملعقة كبيرة من الكاري و البابريكا. ثم اضيفي عليهم ملعقة صلصة الصويا والملح والفلفل الأسود المطحون. قومي بخلط جميع المكونات في بعضها جيدا ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة للاستعمال اللاحق. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيه الزيت وعندما يسخن ضعي معلقتين كبيرتين من البابريكا. ضيفي عليهم الأرز والملح وقلبي المكونات ثم اسكبي كمية كافية من الماء فوق الأرز مع التقليب. غطى الأرز ويترك حتى يتشرب الماء وينضج. ضعي مقلاة على النار بها القليل كن الزيت ثم ضيفي البصل والفلفل الملون المقطع شرائح مع التقليب لمدة خمس دقائق للتشويح. ضيفي قطع الدجاج في المقلاة مع إضافة الصلصة ثم غطي المقلاة بعد تقليبها واتركيها حتى تتم تسويه الدجاج. أسكوبي الأرز في طبق التقديم ثم وزعي عليه الدجاج ويقدم وهو ساخن كما يقدم طبق الفاهيتا بالدجاج والأرز بجانب أنواع كثيرة من السلطات مباشرة وبالهناء والشفاء. انتهينا اليوم من تقديم وصفة فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار أرجو أن تكون سهلة التحضير على كل ربه منزل. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالأرز والخضار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.