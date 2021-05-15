طريقة عمل بقلاوة مورقة في المنزل بأسهل الطرق ومذاق شهي ولذيذ بالخطوات

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طريقة عمل بقلاوة مورقة بيتي ، واحدة من الطرق التي تتساءل عنها النساء، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد والاحتفالات، لأنها حلوى شرقية شهية، خفيفة على المعدة، ويحبها الأطفال، كما أنها تقدم كصحن حلوى إلى جوار مجموعة أخرى من الحلويات، التي قد ترغبين في تقديمها لأسرتك أو ضيوفك، وهي حلوى لذيذة يمكنك تناولها في المساء، مع مشروبك الساخن، أو حتى إلى جوار مشروبك الغازي اللذيذ، ولكن لا ننصح بتناول المشروبات الغازية بكثرة، نظرًا لأضرارها الكثيرة. وقد اعتدنا على تقديم الوصفات بأسهل وأقصر الخطوات، التي تمكن من عمل الوصفة بكل احترافية، مثل الوصفات الجاهزة، حيث يكون للوصفة الواحدة أكثر من طريقة للتحضير، ومن طرق تحضير البقلاوة المورقة البيتي، طريقة عمل البقلاوة المصري، و طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، و طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، وكلها طرق سهلة وغنية بالفوائد الصحية أيضًا، إلا أنها تختلف فيما بينها في بعض المقادير، سواء بالإضافة أو الحذف، وفق عادات الدولة التي تنتمي إليها، مثل طريقة عمل المدلوقة منال العالم، والتي يمكن عملها بأكثر من طريقة مختلفة، وكذلك طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة، فلا تندهشي إذا وجدت أكثر من طريقة لنفس الوصفة، فقط احصلي على الخطوات السهلة إذا كنت تحضرينها، لأول مرة على الإطلاق.طريقة عمل عجينة البقلاوة في المنزل
- كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 كوب مياه.
- ½ كوب زبدة مذابة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد من النشا لفرد عجينة البقلاوة.
يمكنك حشو البقلاوة بأكثر من طريقة، سواء بالقشطة أو المهلبية أو السكر، وسوف نستخدم في الوصفة الحالية، طريقة عمل البقلاوة بالسكر أو القطر، ولتجهيز القطر، سوف تحتاجين المقادير التالية:
- 3 أكواب سكر.
- 2 كوب مياه.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- رشة خفيفة من الشبّه.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- أحضري وعاء عميق، وامزجي به الدقيق والملح، واحرصي أن يكون الدقيق منخولًا بشكل جيد، حتى تفرغي الهواء منه.
- أضيفي إلى الخليط السابق، نصف كمية الزبدة المذابة لديك، ثم ابدئي في مزج المكونات بيديك.
- ابدئي في إضافة المياه بالتدريج، مع الاستمرار في العجن بيديك، حتى تمتزج كل المكونات، ويتكون لديك عجينة البقلاوة المرنة، ولاحظي أنها لا تلتصق بيديك.
- قومي بتغطية عجينة البقلاوة، بقطعة قماش نظيفة، واتركيها في مكان مظلم ودافيء لمدى لا تقل عن الساعة.
- ابدئي في تقسيم العجين، إلى 10 أقسام، ثم شكليها على هيئة كرات، ثم ضعيها في صينية الخبز، وغطيها واتركيها ترتاح لعشر دقائق.
- وزعي النشا على سطح العمل، ثم ابدئي في فرد قطع الكرات، حتى تصبح رقيقة السمك.
- عقب الانتهاء من كل الكرات لديك، وزعي عليها رشة من النشا، ثم غطي كل الأقراص المفرودة بقطعة بلاستيك حافظة، ثم ضعيها في الثلاجة حوالي ساعة ونصف.
- أخرجي عجينة البقلاوة من الثلاجة، ثم افرديها فوق بعضها، مثل لفائف الجلاش.
- أحضري صينية الخبز، وضعي بها طبقة من الزبدة، واقسمي لفائف العجين نصفين.
- وزعي النصف الأول من طبقات عجين البقلاوة، واغمريها بالزبدة السائلة، ثم وزعي الحشو بالمكسرات أو المهلبية أو القشطة حسب رغبتك، ثم ضعي فوق الحشو، النصف الآخر من طبقات عجينة البقلاوة.
- وزعي طبقة أخرى من الزبدة بالأعلى، بحيث تغطي الزبدة كل لفائف البقلاوة.
- سخني الفرن مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، وأدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن الساخن، لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
- أخرجي صينية البقلاوة البيتي من الفرن، ثم وزعي القطر أو الشيرة عليها وهي ساخنة.
- ضعي البقلاوة في صحن التقديم، وقدميها مع مشروب ساخن لأسرتك وألف هناء.
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طريقة عمل بقلاوة مورقة بيتي ، واحدة من الطرق التي تتساءل عنها النساء، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد والاحتفالات، لأنها حلوى شرقية شهية، خفيفة على المعدة، ويحبها الأطفال، كما أنها تقدم كصحن حلوى إلى جوار مجموعة أخرى من الحلويات، التي قد ترغبين في تقديمها لأسرتك أو ضيوفك، وهي حلوى لذيذة يمكنك تناولها في المساء، مع مشروبك الساخن، أو حتى إلى جوار مشروبك الغازي اللذيذ، ولكن لا ننصح بتناول المشروبات الغازية بكثرة، نظرًا لأضرارها الكثيرة. وقد اعتدنا على تقديم الوصفات بأسهل وأقصر الخطوات، التي تمكن من عمل الوصفة بكل احترافية، مثل الوصفات الجاهزة، حيث يكون للوصفة الواحدة أكثر من طريقة للتحضير، ومن طرق تحضير البقلاوة المورقة البيتي، طريقة عمل البقلاوة المصري، و طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، و طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، وكلها طرق سهلة وغنية بالفوائد الصحية أيضًا، إلا أنها تختلف فيما بينها في بعض المقادير، سواء بالإضافة أو الحذف، وفق عادات الدولة التي تنتمي إليها، مثل طريقة عمل المدلوقة منال العالم، والتي يمكن عملها بأكثر من طريقة مختلفة، وكذلك طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة، فلا تندهشي إذا وجدت أكثر من طريقة لنفس الوصفة، فقط احصلي على الخطوات السهلة إذا كنت تحضرينها، لأول مرة على الإطلاق.طريقة عمل عجينة البقلاوة في المنزل
- كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 كوب مياه.
- ½ كوب زبدة مذابة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد من النشا لفرد عجينة البقلاوة.
يمكنك حشو البقلاوة بأكثر من طريقة، سواء بالقشطة أو المهلبية أو السكر، وسوف نستخدم في الوصفة الحالية، طريقة عمل البقلاوة بالسكر أو القطر، ولتجهيز القطر، سوف تحتاجين المقادير التالية:
- 3 أكواب سكر.
- 2 كوب مياه.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- رشة خفيفة من الشبّه.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- أحضري وعاء عميق، وامزجي به الدقيق والملح، واحرصي أن يكون الدقيق منخولًا بشكل جيد، حتى تفرغي الهواء منه.
- أضيفي إلى الخليط السابق، نصف كمية الزبدة المذابة لديك، ثم ابدئي في مزج المكونات بيديك.
- ابدئي في إضافة المياه بالتدريج، مع الاستمرار في العجن بيديك، حتى تمتزج كل المكونات، ويتكون لديك عجينة البقلاوة المرنة، ولاحظي أنها لا تلتصق بيديك.
- قومي بتغطية عجينة البقلاوة، بقطعة قماش نظيفة، واتركيها في مكان مظلم ودافيء لمدى لا تقل عن الساعة.
- ابدئي في تقسيم العجين، إلى 10 أقسام، ثم شكليها على هيئة كرات، ثم ضعيها في صينية الخبز، وغطيها واتركيها ترتاح لعشر دقائق.
- وزعي النشا على سطح العمل، ثم ابدئي في فرد قطع الكرات، حتى تصبح رقيقة السمك.
- عقب الانتهاء من كل الكرات لديك، وزعي عليها رشة من النشا، ثم غطي كل الأقراص المفرودة بقطعة بلاستيك حافظة، ثم ضعيها في الثلاجة حوالي ساعة ونصف.
- أخرجي عجينة البقلاوة من الثلاجة، ثم افرديها فوق بعضها، مثل لفائف الجلاش.
- أحضري صينية الخبز، وضعي بها طبقة من الزبدة، واقسمي لفائف العجين نصفين.
- وزعي النصف الأول من طبقات عجين البقلاوة، واغمريها بالزبدة السائلة، ثم وزعي الحشو بالمكسرات أو المهلبية أو القشطة حسب رغبتك، ثم ضعي فوق الحشو، النصف الآخر من طبقات عجينة البقلاوة.
- وزعي طبقة أخرى من الزبدة بالأعلى، بحيث تغطي الزبدة كل لفائف البقلاوة.
- سخني الفرن مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، وأدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن الساخن، لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
- أخرجي صينية البقلاوة البيتي من الفرن، ثم وزعي القطر أو الشيرة عليها وهي ساخنة.
- ضعي البقلاوة في صحن التقديم، وقدميها مع مشروب ساخن لأسرتك وألف هناء.
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