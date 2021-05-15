طريقة عمل بقلاوة مورقة في المنزل بأسهل الطرق ومذاق شهي ولذيذ بالخطوات

طريقة عمل بقلاوة مورقة بيتي ، واحدة من الطرق التي تتساءل عنها النساء، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد والاحتفالات، لأنها حلوى شرقية شهية، خفيفة على المعدة، ويحبها الأطفال، كما أنها تقدم كصحن حلوى إلى جوار مجموعة أخرى من الحلويات، التي قد ترغبين في تقديمها لأسرتك أو ضيوفك، وهي حلوى لذيذة يمكنك تناولها في المساء، مع مشروبك الساخن، أو حتى إلى جوار مشروبك الغازي اللذيذ، ولكن لا ننصح بتناول المشروبات الغازية بكثرة، نظرًا لأضرارها الكثيرة. وقد اعتدنا على تقديم الوصفات بأسهل وأقصر الخطوات، التي تمكن من عمل الوصفة بكل احترافية، مثل الوصفات الجاهزة، حيث يكون للوصفة الواحدة أكثر من طريقة للتحضير، ومن طرق تحضير البقلاوة المورقة البيتي، طريقة عمل البقلاوة المصري، و طريقة عمل البقلاوة التركية، و طريقة عمل البقلاوة بالسكر، و طريقة عجينة البقلاوة الليبية، و طريقة عمل البقلاوة بالجلاش، وكلها طرق سهلة وغنية بالفوائد الصحية أيضًا، إلا أنها تختلف فيما بينها في بعض المقادير، سواء بالإضافة أو الحذف، وفق عادات الدولة التي تنتمي إليها، مثل طريقة عمل المدلوقة منال العالم، والتي يمكن عملها بأكثر من طريقة مختلفة، وكذلك طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة، فلا تندهشي إذا وجدت أكثر من طريقة لنفس الوصفة، فقط احصلي على الخطوات السهلة إذا كنت تحضرينها، لأول مرة على الإطلاق.

كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 كوب مياه.

½ كوب زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب واحد من النشا لفرد عجينة البقلاوة.

يمكنك حشو البقلاوة بأكثر من طريقة، سواء بالقشطة أو المهلبية أو السكر، وسوف نستخدم في الوصفة الحالية، طريقة عمل البقلاوة بالسكر أو القطر، ولتجهيز القطر، سوف تحتاجين المقادير التالية:

3 أكواب سكر.

2 كوب مياه.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

رشة خفيفة من الشبّه.

ملعقة كبيرة ماء ورد.