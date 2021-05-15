طريقة عمل الكريب الحادق والحلو بمكونات من المنزل

طريقة عمل الكريب يعتبر من أنواع البان كيك الرقيقة وتعود أصولها إلي المطبخ الفرنسي ويعتبر من المعجنات سهلة التحضير وكان من الأطباق التي تقدم كنوع حلو فقط ومع مرور الوقت أبدعت كل المطاعم في تقديمه كطبق حادق بحشوات مختلفة يتهافت عشاقها الكبير قبل الصغير لطلب تناولها من الخارج، الكريب من الوجبات السريعة التي يقبل عليها وخاصة طلاب المدارس والجامعات والعاملين.

طريقة عمل الكريب الحادق والحلو:

ويعتبر من ألذ وأطعم الأكلات ويتفنن كل محل في تقديم ما هو جديد وفريد من حشوات مختلفة منها شاورما اللحم، الفراخ، السلمون، اللحمة المفرومة، الجبن، والكريب الحلو حشواته منها العسل الأبيض، النوتيلا، الموز، التوت، الفراولة، وهو عجينة سهلة وسريعه في التحضير ولا تستغرق الكثير من الوقت ويحتوي علي البروتين والكالسيوم من اللبن والبيض.

طريقة عمل الكريب باالفراخ:

مكونات العجينة:

كوبان دقيق مخبوزات.

كوبان حليب.

بيضتان.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات التزين:

جبنه موترزيلا.

جبنه شيدر مبشورة.

جبنه رومي مبشورة.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو صدور دجاج.

بصلة متوسطة جوانح.

نصف حبة فلفل ألوان أحمر جوانح.

نصف حبة فلفل ألوان أصفر جوانح.

نصف حبة فلفل رومي أخضر جوانح.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت.

نغسل الصدور جيدا بالخل والملح.

نقطع صدور الدجاج قطع رفيعة بالطول.

نضع طاسة على نار متوسطة.

نضيف الزيت والبصل والفلفل الألوان.

نشوحهم حتي يذبلو.

نضيف الصدور.

نقلبهم قليلا.

نتركهم على النار حتي النضج.

نحضر الخلاط الكهربائي.

نضيف اللبن والدقيق بالتدريج.

الملح والفلفل الأسود.

نخفقهم جيدا ثم نضيف البيض.

حتي نحصل على عجينة سائلة.

نحضر مقلاة الكريب .

أو مقلاة غير لاصقة.

نضع مغرفة ونتركه إلي أن يصبح لونه ذهبي.

نقلبه على الوجه الأخر حتي نحصل أيضا على لونه الذهبي.

ونكرر العملية فيما سبق.

نضع مكس الجبن في بوله ونخلطهم جيدا.

نحضر ورقة كريب ونقلب جزء قليل من إلي الأمام.

نضع في منتصف الورقة مكس الجبن.

نضع كمية مناسبة من حشوة الفراخ.

نلف طرفين الورقة ليصبح على شكل مثلث.

نضع طاسة الكريب على النار مرة أخري.

نحمص الجوانب والأطراف.

ويقدم بجانبة سلطة المايونيز والكاتشب.

طريقة تحضير الحشوة:طريقة عمل عجينة الكريب:طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة:

المكونات والمقادير:



كوبان ونصف دقيق.

نصف كوب كاكاو خام.

ثلاث أكواب لبن بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة سكر مطحون.

مكونات الحشوة:

شوكولاتة نوتيلا.

فراولة مقطعه حلقات رفيعة.

مكونات التزين:

سوداني مجروش.

صوص الشوكولاتة.

صوص كراميل.

طريقة التحضير: