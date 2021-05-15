تكثيف شعر الأطفال عمر سنة بطرق طبيعية ومجربة ومضمونة ومن أول مرة استعمال

تكثيف شعر الأطفال عمر سنة من الأمور الهامة ليكون شعر الطفل مميز وصحي، حيث أن الأطفال تولد ولديها شعر ولكنه يكون مؤقت حيث يسقط لينمو شعر أخر بدلًا عنه، ويجب أن تهتم الأم بأن يكون شعر طفلها كثيف وقوي، وسوف نذكر في مقالنا هذا كيفية تكثيف شعر الأطفال بعمر سنة.

تكثيف شعر الأطفال عمر سنة

من اجل تكـثيف شعر الأطفال في عمر سنة فيجب الاهتمام بمعرفة الزيوت الهامة والمغذية لشعر الطفل وذلك من خلال معرفة أنواع الزيوت التالية:

زيت اللوز الهام جدًا لتنعيم شعر الطفل وفرده.

زيت الخروع من أجل تكثيف الشعر الخفيف وتغذيته.

زيت الزيتون الذي يمنح شعر الطفل النعومة ويمنع تقصفه ويغذيه.

كيفية تكثيف شعر الطفل في عمر عام

هناك بعض الأمور الهامة والروتين الذي يجب على الأم متابعته من أجل تكـثيف شعر الأطفال عمر سنة وذلك من خلال إتباع ما يلي:

يجب أن تهتم الأم أن تختار أنواع الشامبو المناسبة لعمر الطفل.

يجب أن تقوم الأم بتغيير نوع زيت الشعر الذي تستخدمه لطفلها كل فترة ولكن من أفضل الزيوت اللوز العادي من خلال استخدامه قبل غسل شعر الطفل بـ 4 ساعات وتدليك فروة الرأس بخفة به وتركه على الشعر.

بعد غسل الشعر يجب وضع الأم لزيت مرطب على الشعر.

استخدام مشط يكون خاص بشعر الأطفال، ويتميز بأسنان ناعمة وصغيرة لعدم خدش جلد رأس الطفل.

يجب على الأم قص شعر طفلها من عمر عام وحتى عامين.

يجب على الأم أيضًا التركيز على أنواع الشامبو والزيوت الخاصة بشعر الطفل فقط، ولكن يجب أيضًا الاهتمام بطعام الطفل.

حيث أن الطعام الصحي يكون له دور كبير وفعال من أجل المساعدة على نمو شعر الطفل بشكل صحي وتكثيفه.

لذلك يجب على الأم التركيز على تناول الطفل للخضراوات والفواكه الطازجة وكذلك الحليب، لأنها جميعها أطعمة تسعد على بناء شعر قوي وصحي وكثيف.

ويجب منع الطفل من تناول الأطعمة الضارة مثل الأطعمة المحفوظة، أو التي بها مواد حافظة أو دهون كثيرة.

طعام الطفل من أجل تكثيف شعره