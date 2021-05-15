اصبغي شعرك بأجمل الألوان صبغة شعر عسلي ذهبي في البيت بالخطوات

صبغة شعر عسلي ذهبي تعتبر من صبغات الشعر الجميلة والمميزة التي تناسب مختلف أنواع الشعر، حيث أنها تناسب ذوات البشرة البيضاء أو السمراء أو الحنطية، وبذلك تلبي هذه الصبغة مختلف الأذواق، بجانب أنها تظهر جمال الفتاة وتجعل مظهرها فريد وعصري، كل ذلك ساهم في انتشار لون صبغات الشعر باللون العسلي والذهبي، ولابد من معرفة كيفية تجهيز المكونات، والقيام بتحضيرها في المنزل مع وضعها على شعرك وتقسيم الشعر حتى تحصلي على صبغة في جميع خصلات شعرك

أدوات صبغة شعر عسلي ذهبي

درجات البني من اكثر الألوان جمالا فنجد الكثيرين يفضلون لون صبغة بني بندقي، تحتاج صبغة شعر عسلي ذهبي إلى مجموعة من الأدوات التي تستخدم في تكوينها ووضعها على الشعر، ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي :

عبوة صبغة باللون الذهبي.

عبوة صبغة باللون العسلي الذي يكون أقل درجة.

عبوة أكسجين يصل تركيزها إلى 40%، وذلك في حالة إذا كان الشعر أسود أو لونه بني، أما إذا كان الشعر باللون الفاتح يفضل استعمال عبوة أكسجين يصل تركيزها إلى 30%.

ملابس قديمة.

فوطة حمام.

فرشاة للشعر.

مجموعة كبيرة من التوك الكلبسات التي تستعمل في تقسيم الشعر.

فازلين.

قفازات مصنوعة من البلاستيك أو من الجلد.

فرشاة صبغ.

شامبو.

بلسم يناسب لون الشعر.

قبعة الاستحمام، سواء كانت قبعة أطباء أو كيس نايلون يكون كبير الحجم.

خطوات إعداد صبغة الشعر في البيت

اللون الأصفر كثير ومتنوع في درجاته منه لون صبغة أشقر رمادي زيتوني، والتي من السهل أن تقومي بتحضيرها في البيت والحصول على الدرجة بالضبط، وخطوات تحضير الصبغة لابد تتبعي الأتي:

ارتدي الملابس القديمة.

اخلطي عبوات الصبغة في الوعاء.

استمري في تقليب الخليط حتى يصبح متجانس.

اختبري لون الصبغة من خلال وضع نسبة قليلة على خصلة شعر.

اتركي الصبغة على الخصلة لمدة تصل إلى بضع دقائق، لأنه من خلال ذلك ستتعرفي على اللون وكذلك المدة التي تطلبها الصبغة.

ثم مشطي شعرك بواسطة الفرشاة.

بعد ذلك قسمي شعرك إلى أربع أقسام، لكي يكون الشعر مكتمل ومفرود.

ارتدي القفازات لكي تحمي يديك من الصبغة.

ادهني بشرتك بالفازلين، لكي لا تتأثر بلون الصبغة.

ضعي الصبغة على شعرك.

ثم ضعي قبعة الاستحمام على شعرك.

وفي النهاية اغسلي شعرك جيدًا.

من أجمل الصبغات للشعر تأتي صبغات اللون الذهبي والأشقر، والتي تنال استحسان كبير لمحبي تغيير لون الشعر، ومنها كذلك تلوين الشعر بتجهيز صبغة شعر عسلي ذهبي رائع