مكون خارق ضعيه في الشامبو لشعرك الخشن سيصبح ناعم حرير خلال دقائق فقط

مكون خارق ضعيه في الشامبو لشعرك الخشن سيصبح ناعم حرير نعلم جيداً أن الشعر الناعم مثل الحرير حلم يرود الكثير من الفتيات، وترهق الفتيات شعرها بتطبيق العديد من المواد الكيميائية الفعالة في تدمير خصلات الشعر حرفياً عن الإفراط من استخدامه وبعد انتهاء مدته تلاحظ الفتيات عودة الشعر أسوء ممن كان عليه، ولكن تقع أيضاً في حيرة لما تقوم به حتى تجعل شعرها ناعم أملس كالحرير دون أن تسبب تلفه، ونحن هنا اليوم سوف نساعدك بمكونات طبيعية فعالة في فرد الشعر الخشن فقط ضعيها في الشامبو لشعر الخشن سيصبح ناعم حرير والنتائج مدهشة للغاية جربيه بنفسك.

مكون خارق ضعيه في الشامبو لشعرك الخشن سيصبح ناعم حرير

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر الخشن والتخلص من التجاعيد منها الآتي:

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بوضع القليل من زيت الزيتون في الشامبو الخاص بنوع الشعر وترج الزجاجة جيداً قبل الاستخدام.

نقوم ببل الشعر بالماء ومن ثم نضع الخليط على الشعر مع القيام بفرك فروة الرأس بالمزيج لعدة دقائق ومن ثم يشطف بالماء

جيداً وسوف تلاحظين الحصول على ملمس دهني للشعر.

تعمل صودا الخبز في تنظيف وتطهير فروة الرأس من خلال وضع كمية قليلة منها على الشامبو وتقلب المكونات معاً.

وتقلب المكونات معاً. قبل الاستخدام ترج الزجاجة بشكل جيد ويتم تطبيقه على الشعر المبلل مع القيام بفرك فروة الرأس بالمزيج بشكل جيد حتى يتم تحفيز البصيلة.

من ثم نقوم بترطيب الشعر بزيت جوز الهند.