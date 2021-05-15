بيتزا العيش البلدي بالطريقة والمقادير وبيتزا الجلاش بأبسط الطرق بوقت قصير

بيتزا العيش البلدي، أسمها بيتزا البيت أو البيتزا العربية يسمي العيش البلدي دائما في البلاد العربية بالخبز ولكن ارتبط بمصر بكلمة العيش لان رغيف الخبز لا يستغني عنه المصريين فارتبط باسم العيشة فاصبح يسمي العيش أي أساس وجودنا.

طريقة عمل بيتزا من الخبز أو بيتزا من العيش البلدي

أولا المكونات:

عدد أرغفة خبز بعدد الأسرة.

شريحة من الجبن الرومي علي عدد الأرغفة.

شريحة من الجبنه الموتزريلا بعدد الأرغفة.

مشروم “فطر” وزيتون.

نفتح الرغيف فتحة بقطر 4سم ونحشيه شريحة من الجبن الموتزريلا وشريحة من الرومي ومشروم وزيتون.

ونضع الأرغفة في الفرن لمدة خمس دقائق علي نار متوسطة.

نجد أن الجبن ساح جدا علي بعضه وأصبح خليط من الجبن وغرق فيها الزيتون والمشروم ونقطعهم ويمكن وضع لانشون أو سلامي ويصبح طعمها رهيب وجامد جداً.

طريقة عمل بيتزا من الجلاش

المكونات: لفة جلاش.

زيتون ومشروم “فطر”.

بيضة.

كوب لبن.

نصف كيلو لحم معصج.

ربع كوب من الزبدة.

أنواع من الجبن حسب الرغبة.

فلفل أخضر أو ألوان.

طريقة عمل بيتزا الخبز

ثانيا: الطريقة: