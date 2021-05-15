بيتزا العيش البلدي بالطريقة والمقادير وبيتزا الجلاش بأبسط الطرق بوقت قصير

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بيتزا العيش البلدي، أسمها بيتزا البيت أو البيتزا العربية يسمي العيش البلدي دائما في البلاد العربية بالخبز ولكن ارتبط بمصر بكلمة العيش لان رغيف الخبز لا يستغني عنه المصريين فارتبط باسم العيشة فاصبح يسمي العيش أي أساس وجودنا.طريقة عمل بيتزا من الخبز أو بيتزا من العيش البلدي
أولا المكونات:
- عدد أرغفة خبز بعدد الأسرة.
- شريحة من الجبن الرومي علي عدد الأرغفة.
- شريحة من الجبنه الموتزريلا بعدد الأرغفة.
- مشروم “فطر” وزيتون.
طريقة عمل بيتزا الخبز
- نفتح الرغيف فتحة بقطر 4سم ونحشيه شريحة من الجبن الموتزريلا وشريحة من الرومي ومشروم وزيتون.
- ونضع الأرغفة في الفرن لمدة خمس دقائق علي نار متوسطة.
- نجد أن الجبن ساح جدا علي بعضه وأصبح خليط من الجبن وغرق فيها الزيتون والمشروم ونقطعهم ويمكن وضع لانشون أو سلامي ويصبح طعمها رهيب وجامد جداً.
طريقة عمل بيتزا من الجلاش
- المكونات: لفة جلاش.
- زيتون ومشروم “فطر”.
- بيضة.
- كوب لبن.
- نصف كيلو لحم معصج.
- ربع كوب من الزبدة.
- أنواع من الجبن حسب الرغبة.
- فلفل أخضر أو ألوان.
ثانيا: الطريقة:
- نحضر صنية مربعة وندهنها بالزبدة.
- ونضع ورقتان من الجلاش ثم ندهنهم من الزبدة ثم ورقتان اخريان.
- نضع اللحم المعصج وجزء من الفلفل والزيتون والمشروم والجبن ونضع عليهم ورقتان من الجلاش.
- ثم زبدة ثم باقي الجلاش.
- ثم زبدة ثم نقطع الصنية بقطاعة البيتزا قبل التزيين ودخول الفرن.
- ونضع باقي الزيتون والفطر والجبن ونرشهم جيداً والفلفل الألوان أو الأخضر ونزينها وندخلهم فقي الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة.
- عند الدقيقة 15 في الفرن نضع البيضة في كوب الحليب ثم نقلبهم جيدا ونوزعها علي وجه الصنية حتي تشربها وهي ساخنه.
- ثم نرجعها مرة ثانية إلى الفرن لمدة 10 دقائق ولكن في أخر 58 دقائق نشعل الشواية مع الفرن لتسيح الجبن ونعطيها لون ذهبي طبيعي.
- تقدم بيتزا الجلاش في صنية مع سلطة الكلو سلو والمخلل وسلطة الطحينة وتعتبر وجبه خفيفة ولذيذبدون عجين وخبيز.
- لعمل الكلو سلو بشر كرنبة أو خس كابوتشا مع جزرة صغيرة مبشورة ومعها عسل ابيض ومايونيز وملعقتين من الخل لعمل طعم السويت آند سور وبذلك تم عمل بيتزا العيش البلدي.
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بيتزا العيش البلدي، أسمها بيتزا البيت أو البيتزا العربية يسمي العيش البلدي دائما في البلاد العربية بالخبز ولكن ارتبط بمصر بكلمة العيش لان رغيف الخبز لا يستغني عنه المصريين فارتبط باسم العيشة فاصبح يسمي العيش أي أساس وجودنا.طريقة عمل بيتزا من الخبز أو بيتزا من العيش البلدي
أولا المكونات:
- عدد أرغفة خبز بعدد الأسرة.
- شريحة من الجبن الرومي علي عدد الأرغفة.
- شريحة من الجبنه الموتزريلا بعدد الأرغفة.
- مشروم “فطر” وزيتون.
طريقة عمل بيتزا الخبز
- نفتح الرغيف فتحة بقطر 4سم ونحشيه شريحة من الجبن الموتزريلا وشريحة من الرومي ومشروم وزيتون.
- ونضع الأرغفة في الفرن لمدة خمس دقائق علي نار متوسطة.
- نجد أن الجبن ساح جدا علي بعضه وأصبح خليط من الجبن وغرق فيها الزيتون والمشروم ونقطعهم ويمكن وضع لانشون أو سلامي ويصبح طعمها رهيب وجامد جداً.
طريقة عمل بيتزا من الجلاش
- المكونات: لفة جلاش.
- زيتون ومشروم “فطر”.
- بيضة.
- كوب لبن.
- نصف كيلو لحم معصج.
- ربع كوب من الزبدة.
- أنواع من الجبن حسب الرغبة.
- فلفل أخضر أو ألوان.
ثانيا: الطريقة:
- نحضر صنية مربعة وندهنها بالزبدة.
- ونضع ورقتان من الجلاش ثم ندهنهم من الزبدة ثم ورقتان اخريان.
- نضع اللحم المعصج وجزء من الفلفل والزيتون والمشروم والجبن ونضع عليهم ورقتان من الجلاش.
- ثم زبدة ثم باقي الجلاش.
- ثم زبدة ثم نقطع الصنية بقطاعة البيتزا قبل التزيين ودخول الفرن.
- ونضع باقي الزيتون والفطر والجبن ونرشهم جيداً والفلفل الألوان أو الأخضر ونزينها وندخلهم فقي الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة.
- عند الدقيقة 15 في الفرن نضع البيضة في كوب الحليب ثم نقلبهم جيدا ونوزعها علي وجه الصنية حتي تشربها وهي ساخنه.
- ثم نرجعها مرة ثانية إلى الفرن لمدة 10 دقائق ولكن في أخر 58 دقائق نشعل الشواية مع الفرن لتسيح الجبن ونعطيها لون ذهبي طبيعي.
- تقدم بيتزا الجلاش في صنية مع سلطة الكلو سلو والمخلل وسلطة الطحينة وتعتبر وجبه خفيفة ولذيذبدون عجين وخبيز.
- لعمل الكلو سلو بشر كرنبة أو خس كابوتشا مع جزرة صغيرة مبشورة ومعها عسل ابيض ومايونيز وملعقتين من الخل لعمل طعم السويت آند سور وبذلك تم عمل بيتزا العيش البلدي.
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