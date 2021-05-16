دهنة واحدة كنز في التبييض يبيض ويشد الوجه والجسم من أول استخدام افضل وصفات تفتيح البشرة، يعد تبييض وتفتيح البشرة من اكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات، خاصه عند المناسبات يقومون بالبحث عن افضل طرق للتبيض ومنهم من يلجأ لشراء المستحضرات والكريمات الجاهزة، دون التأكد من صحتها وفعاليتها ومن الممكن أن تسبب ضرر فيما بعد للبشرة، فيعتبر الطرق الطبيعية والوصفات المنزلية من افضل العلاجات للبشره وجميع مشاكلها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم افضل الوصفات التي تعمل على التبييض وشد البشرة والتخلص من جميع مشاكلها وتتمتعي بشره حرير مثل الأطفال تابعي معنا سيدتي.

تناول الزبادي من الأكلات الهامة والضرورية لصحه الإنسان لأنة يحتوي على نسبه كبيره من الكالسيوم والعناصر الغذائية الهامة، ويحتوي أيضا على حمض يسمي”اللاكتيك” وهذا الحمض يساعد على التبييض، علكيي بتحضير ماسك الزبادي بسهوله، علكيي بوضع معلقتين من الزبادي مع معلقتين من دقيق الشوفان ونصف معلقه من عصير الليمون، يقلب الخليط حتى تحصلي على خليط متماسك، يتم وضعه على البشرة ويدلك جيدا بحركات دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ويترك لمده نصف ساعه ويغسل الوجه بالماء وقومي بوضع الكريم المرطب الخاص بكي، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على افضل النتائج.

جل الالوفيرا يعيد للبشره لونها ولمعان طبيعي، لأنة يعمل على تجديد الخلايا ويعيد بناء الأنسجة المتضررة، من الممكن شراء جل الالوفيرا جاهز ووضعه على البشرة واتركيه ربع ساعه ويغسل الوجه بالماء الفاتر ويمكن تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا والنتيجة مذهله.

أهمية الليمون للبشره فهو يعتبر من احد الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين”سي” ويعرف الليمون بفوائده المذهلة للجسم والبشرة، وكان يستخدم منذ سنوات عديده مضاد للسموم والبكتريا، يحتوي أيضا على مضادات أكسدة قوية، طرق استخدامه للبشرة قومي بخلط معلقه من عصير الليمون مع معلقه من ماء الورد ويقلب المكونات ويضع المزيج على الوجه قبل النوم، ويتم غسله في الصباح فهو يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة ، تكرر الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا

يعمل العسل علي تبييض الوجه ونعومته ويعمل على ترطيبه والتخلص من الجفاف لانها يحتوي علي الفيتامينات ومضاد للبكتيريا، ويساعد في التخلص من الحبوب التي تظهر بالبشرة، كل ما عليكي وضع العسل وزيت اللوز ومعلقة صغير من الحليب البودر ويقلب الخليط ويتم وضعه علي علي بشرتك وتوزيعه بطريقة دائرية، ويترك لمدة نصف ساعه ويغسل البشرة بالماء الفاتر، فتعمل هذه الوصفه علي تبييض وتنعيم البشرة بسرعه رهيبة.

4- ماسك الترمس والعسل:

قومي بخلط معلقتين من الترمس المطحون مع معلقتين من العسل الابيض، وقومي بوضع الخليط علي الاماكن الداكنة بالجسم والبشرة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر بعد ان يجف الماسك، وضعي الكريم المرطب الخاص بكي، فالترمس المطحون يعمل علي التخلص من السواد وتفتيح الاماكن الداكنة بالجسم.

الليمون والترمس المطحون

قومي بخلط الترمس المطحون مع معلقه من عصير الليون والحليب قومي بخلطهم حتى تحصلي علي خليط متجانس، قومي بتوزيعه علي البشرة بحركات دائرية وانتظرى حتي يجف لمدة نصف ساعه، ويغسل البشرة بالماء الفاتر سوف تلاحظين نتيجة رائعه من الاستعمال الاول فهي من أفضل الوصفات التي تعمل علي تبييض الجسم والبشرة بشكل سريع.

نصائح هامه لكي للحفاظ على بشرتك

1- عليك بوضع الواقي قبل الخروج من المنزل يوميا

2-قبل النوم قومي بوضع طبقه خفيفه من كريم مرطب مضمون

3-شرب كمه كبيره يوميا من الماء لترطيب البشرة

4-استخدام مقشر البشرة مرتين أو مره كل أسبوع للتخلص من الجلد الميت