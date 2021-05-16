طريقة كيك البرتقال الإسفنجي بصوص البرتقال الشهي وبمكونات بسيطة وطعم ولا اروع، كيكة البرتقال من أسهل وأشهي الكيكات التي يمكنك عملها كما أيضاً خفيفة فيمكنك تقديم كيكه البرتقال لكل ضيوفك وأفراد أسرتك مع كوب من الشاي أو القهوة وتقدميها لأطفالك مع كوب من الحليب في القطار فيأخذوا البروتين والكربوهيدرات التي محتاجينها لبناء أحسامهم، اليوم نقدم إليكم طريقة عمل كيك البرتقال الإسفنجي بأجمل وأسهل صوص برتقال. مقادير وطريقة كيك البرتقال الإسفنجي مقادير وطريقة كيك البرتقال الإسفنجي نقدم إليكم طريقة كيك البرتقال بكل المقادير بالجرامات : 3 كوب دقيق (375 جرام ) فاخر منخول.

3 معالق صغيرة بيكنج بودر( 15 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 3 جرام .

ربع ملعقة صغيرة ملح 2 جرام

ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام

كوب عصير برتقال فريش بدون اضافه ماء 200 مللي

كوب زيت 200 مللي

كوب ونصف سكر 300 جرام

ملعقة صغيرة خل 4 جرام

5 حبات بيض بحرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة زبادي ممتلئة 100 جرام

القالب المستخدم مقاس 24 مفرغ من الداخل كما يمكن استخدام قوالب مفرغه من الداخل مقاس 26 – 28 في حالة إستخدام قالب مسطح عادي نستخدم مقاس 26 – 28- 30 كيفية تحضير كيكة برتقال إسفنجي نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوياً.

نقوم بدهن القالب بالزيت أو الزبدة وإزالة إي من الزيادات حيث لا يعمل تكتل مع الدقيق.

نرش القالب بالدقيق و ننزل الباقي .

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر ونقلب المكونات الجافة معاً جيداً .

باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربي أو العجان نضع البيض للخفق بسرعة عالية لمدة دقيقتين .

نضع السكر بالتدريج أثناء الخفق ثم نضيف الفانيليا و قشر البرتقال والسكر مع التقليب جيداً.

نضيف معلقة من الخليط الدقيق مع كمية من العصير البرتقال.

نكرر الخطوة السابقة على 2 أو 3 مرات .

ثم نضع باقي الدقيق بالكامل .

وأخر خطوة هو وضع الزبادي وتقليب بأقل سرعة .

نضيف كيك البرتقال في القالب ونضعها فالفرن لمدة 45 دقيقة . طريقة صوص كيكة بالبرتقال الشهي ضعي كوب ونصف من البرتقال على نار هادئة .

وضعي 2 معلقة من السكر و معلقة من النشا حتى يكون المزيج سميك .

وضعيه فوق كيك البرتقال وقدميها. كيفية تحضير كيكة برتقال إسفنجيطريقة صوص كيكة بالبرتقال الشهي البرتقال له فوائد عديدة لاحتوائه على كثير من الفيتامينات، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك البرتقال . الوسوم

طريقة كيك البرتقال الإسفنجي بصوص البرتقال الشهي وبمكونات بسيطة وطعم ولا اروع، كيكة البرتقال من أسهل وأشهي الكيكات التي يمكنك عملها كما أيضاً خفيفة فيمكنك تقديم كيكه البرتقال لكل ضيوفك وأفراد أسرتك مع كوب من الشاي أو القهوة وتقدميها لأطفالك مع كوب من الحليب في القطار فيأخذوا البروتين والكربوهيدرات التي محتاجينها لبناء أحسامهم، اليوم نقدم إليكم طريقة عمل كيك البرتقال الإسفنجي بأجمل وأسهل صوص برتقال. مقادير وطريقة كيك البرتقال الإسفنجي مقادير وطريقة كيك البرتقال الإسفنجي نقدم إليكم طريقة كيك البرتقال بكل المقادير بالجرامات : 3 كوب دقيق (375 جرام ) فاخر منخول.

3 معالق صغيرة بيكنج بودر( 15 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا 3 جرام .

ربع ملعقة صغيرة ملح 2 جرام

ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام

كوب عصير برتقال فريش بدون اضافه ماء 200 مللي

كوب زيت 200 مللي

كوب ونصف سكر 300 جرام

ملعقة صغيرة خل 4 جرام

5 حبات بيض بحرارة الغرفة

3 ملاعق كبيرة زبادي ممتلئة 100 جرام

القالب المستخدم مقاس 24 مفرغ من الداخل كما يمكن استخدام قوالب مفرغه من الداخل مقاس 26 – 28 في حالة إستخدام قالب مسطح عادي نستخدم مقاس 26 – 28- 30 كيفية تحضير كيكة برتقال إسفنجي نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوياً.

نقوم بدهن القالب بالزيت أو الزبدة وإزالة إي من الزيادات حيث لا يعمل تكتل مع الدقيق.

نرش القالب بالدقيق و ننزل الباقي .

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر ونقلب المكونات الجافة معاً جيداً .

باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربي أو العجان نضع البيض للخفق بسرعة عالية لمدة دقيقتين .

نضع السكر بالتدريج أثناء الخفق ثم نضيف الفانيليا و قشر البرتقال والسكر مع التقليب جيداً.

نضيف معلقة من الخليط الدقيق مع كمية من العصير البرتقال.

نكرر الخطوة السابقة على 2 أو 3 مرات .

ثم نضع باقي الدقيق بالكامل .

وأخر خطوة هو وضع الزبادي وتقليب بأقل سرعة .

نضيف كيك البرتقال في القالب ونضعها فالفرن لمدة 45 دقيقة . طريقة صوص كيكة بالبرتقال الشهي ضعي كوب ونصف من البرتقال على نار هادئة .

وضعي 2 معلقة من السكر و معلقة من النشا حتى يكون المزيج سميك .

وضعيه فوق كيك البرتقال وقدميها. كيفية تحضير كيكة برتقال إسفنجيطريقة صوص كيكة بالبرتقال الشهي البرتقال له فوائد عديدة لاحتوائه على كثير من الفيتامينات، وهكذا نكون انتهينا من طريقة كيك البرتقال .

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