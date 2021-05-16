تكات تحضير الكبيبة الشامية الشهية بالخطوات في المنزل

الكبيبة الشامي من الأطباق الأكثر شهرة في المطبخ الشامي وهي تحضر من البرغل واللحم المفرومة والبهارات التي تكسبها الطعم المميز، وهي أكلة تحبها جميع السيدات لأنها سهلة وسريعة التحضير، ويمكن عمله وتخزينه فالفريزر وإخراجه ليقلى في الزيت دون عناء. مقادير الكبيبة الشامية ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 بصلة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من البرغل.

كيلو من اللحم المفروم.

2 فص ثوم مفروم.

2 كوب من زيت عباد الشمس. مقادير الحشوة ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 ملعقة كبيرة من السمن.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من البهارت. طريقة تحضير الكبيبة الشامية لتحضير الحشوة يتم تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نضع حلة على النار ويضاف إليها السمن وتركها حتى تسخن.

تحمير البصل المقطع بها حتى نحصل على اللون الذهبى لها.

يضاف إليها الثوم مع التقليب، مع تهدئة النار ويضاف اللحم ويقلب على النار.

تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب وتترك على النار حتى تنضج.

لتحضير الكبيبة ننقع البرغل في الماء ويصفى جيداً.

تقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر المفرمة الكهربائية ونضع بها اللحم المفروم والبصل، والبرغل والثوم.

فرم المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع المكونات في طبق عميق، ويتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

يضاف إليها القرفة والقرنفل والزعتر، ثم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، مع حشوها بالخليط الأول من اللحم المعصج.

تغلق جيداً على الحشوة، ووضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة.

نضع مقلاة كبيرة على النار، ونضع بها الزيت ويترك حتى يسخن تماماً.

تحمير الكبيبة بها حتى نحصل على اللون الذهبي وحتى تنضج.

رصها في طبق التقديم، وتزين بالبقدونس المفروم وتقديمها. مقادير الكبيبة الشاميةمقادير الحشوةطريقة تحضير الكبيبة الشامية الوسوم

الكبيبة الشامي من الأطباق الأكثر شهرة في المطبخ الشامي وهي تحضر من البرغل واللحم المفرومة والبهارات التي تكسبها الطعم المميز، وهي أكلة تحبها جميع السيدات لأنها سهلة وسريعة التحضير، ويمكن عمله وتخزينه فالفريزر وإخراجه ليقلى في الزيت دون عناء. مقادير الكبيبة الشامية ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 بصلة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من البرغل.

كيلو من اللحم المفروم.

2 فص ثوم مفروم.

2 كوب من زيت عباد الشمس. مقادير الحشوة ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 ملعقة كبيرة من السمن.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من البهارت. طريقة تحضير الكبيبة الشامية لتحضير الحشوة يتم تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نضع حلة على النار ويضاف إليها السمن وتركها حتى تسخن.

تحمير البصل المقطع بها حتى نحصل على اللون الذهبى لها.

يضاف إليها الثوم مع التقليب، مع تهدئة النار ويضاف اللحم ويقلب على النار.

تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب وتترك على النار حتى تنضج.

لتحضير الكبيبة ننقع البرغل في الماء ويصفى جيداً.

تقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر المفرمة الكهربائية ونضع بها اللحم المفروم والبصل، والبرغل والثوم.

فرم المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع المكونات في طبق عميق، ويتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

يضاف إليها القرفة والقرنفل والزعتر، ثم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، مع حشوها بالخليط الأول من اللحم المعصج.

تغلق جيداً على الحشوة، ووضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة.

نضع مقلاة كبيرة على النار، ونضع بها الزيت ويترك حتى يسخن تماماً.

تحمير الكبيبة بها حتى نحصل على اللون الذهبي وحتى تنضج.

رصها في طبق التقديم، وتزين بالبقدونس المفروم وتقديمها. مقادير الكبيبة الشاميةمقادير الحشوةطريقة تحضير الكبيبة الشامية

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