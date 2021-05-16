أسرار تحضير حلى الكريم كراميل اللذيذة في المنزل بكل تكاته

كريم كراميل (بالفرنسية: Crème caramel) أو فلان (flan) أو كاسترد بالكراميل هو عبارة عن حلوى كاسترد مع طبقة من صلصة الكراميل الشفافة، وهي على عكس الكريم بروليه وهو كاسترد مع طبقة صلبة من الكراميل على الوجه، ويُقدم الكريم كراميل مع صلصة الكراميل في الأعلى. قد يُنكه الحليب بالفانيليا أو القرفة أو قشر الليمون ويكون الملمس النهائي للحلوى هلامي وقشدي غالبًا ما يتم طهي كريم الكراميل وتقديمه في أطباق رامكين فردية (ramekins). الهدف هو الحصول على كاسترد متجانس وسلس مع قاعدة كراميل سائل. ان طهيه في حمام مائي يُجنب حرق الكراميل، يمكن تحضير كريم كراميل مُقلد بإستخادم “مسحوق كريم كراميل سريع الذوبان”،

انتشار الكريم كراميل

كان كريم كراميل شائع الانتشار في المطاعم الأوروبية في نهاية القرن العشرين، احتل كريم الكراميل مساحة كبيرة للغاية في قوائم حلوى المطاعم الأوروبية. ربما كان هذا بسبب ما يوفره من الراحة للمطاعم، حيث يمكنهم إعداد الكثير منه مسبقاً والاحتفاظ به لحين الحاجة.

1 كوب واحد من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون حامض.

فاكهه مقطعة شرائح حسب الرغبة للتزيين.

كوبان ونصف من الحليب السائل.

5 ملعقة كبيرة من السكر.

أربع بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.

في قدر على النار، نضع السكر والليمون ونقلب حتى يصبح لون السكر بني قليلاً.

في الخلاط، نضع السكر والبيض ونضربهم جيداً ثم نضيف الحليب ونستمر في الخلط ثم نضيف الفانيليا ونخلط قليلاً.

في أكواب تصلح للفرن، نسكب قليلاً من صوص الكراميل ثم نملأ الكوب بخليط الكريم كراميل.

في صينية عميقة نسبياً، نملئها حتى نصفها ماء، نضع الاكواب فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة 130 مئوية لمدة 45 دقيقة ثم تخرج وتترك لتبرد.

توضع بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعتين قبل ان تقلب في التقديم.

مقادير الكريم كراميلللكريم كراميلطريقة تحضير الكريم كاراميل