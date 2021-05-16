أسرار تحضير حلقات البصل المقرمش في المنزل أحلى من المحلات

حلقات البصل بالإنجليزية: Onion rings هي شكل من أشكال المقبلات أو طبق جانبي يوجد عادة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وبعض الأجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بينما تُقدم عادة كطبق جانبي، غالبًا ما تؤكل حلقات البصل بمفردها تتكون بشكل عام من “حلقة” مقطعية من البصل هيكلها الدائري يناسب طريقة التحضير مغموسة في العجين أو فتات الخبز ثم تقلى بعمق؛ البديل مصنوع من معجون البصل

تاريخ حلقات البصل المقرمش

ظهرت وصفة للبصل المقلي الفرنسي في ميدلتاون، نيويورك ديلي تايمز في 13 يناير 1910. لا يدعون أنهم أنشؤوا الوصفة. أحد المطالبين باختراع حلقات البصل هو سلسلة مطاعم كيربيز بيغ ستاند، التي تأسست في أوك كليف، تكساس في أوائل عشرينيات القرن الماضي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

بابريكا حلوة.

ربع كوب من الحليب البارد.

بيضتان فقط.

نصف كوب من البقسماط.

بصلتان متوسّطتا الحجم.

نصف كوب من الدّقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من نشا الذّرة.

نقشر البصل ونقطعه إلى شرائح دائريّة رفيعة، ثمّ نفصل حلقات البصل عن بعضها البعض. نضع كميّة الدّقيق، ونشا الذّرة، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا الحلوة معاً، نقلب المكوّنات الجافّة حتّى تختلط.

نخفق البيض مع رشّةٍ صغيرةٍ من الملح ونفرد كميّة البقسماط في وعاءٍ مسطّح.

نضع حلقات البصل في عاءٍ مجوّف، ونوزع كميّة الحليب البارد عليها، ونقلب المكوّنين جيداً.

نأخذ حلقات البصل ونضعها في الدّقيق المطحون والمطيّبات، حتّى تتغلّف بطبقة أوّليّة.

نضع حلقات البصل في البيض المخفوق، ثمّ نضعها في البقسماط حتّى يتغلّف بطبقةٍ ثانيةٍ.

صُفّي حلقات البصل المغلّفة في طبقٍ مسطّح، ثمّ نغلّفه بورق التّغليف ونحفظه في الثلّاجة مدّة ساعة كاملة.

نسخن الزّيت النّباتيّ حتّى يصل إلى درجة حرارة مناسبة، ثمّ نضع حلقات البصل ونتركها تتحمّر وتتغلّف بطبقةٍ مقرمشة وتكتسب لوناً ذهبيّاً.

نضع حلقات البصل على ورقٍ نشّاف حتّى يمتصّ الفائض من الزّيت، ثمّ نصُفّيها في طبق التّقديم ونقدمها مع صلصات التّغميس المختلفة كصلصة الكوكتيل، أو صلصة ورشستر، أو صلصة المايونيز.

مقادير حلقات البصل المقرمشطريقة تحضير حلقات البصل المقرمش