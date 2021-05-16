أقوي واسرع خلطة بالكركم لتفتيح وتبييض الجسم والمناطق الداكنة من أول مرة

الكركم يعد نوع من أنواع التوابل التي تكون أكثر استخداما في المطبخ، فهو يتميز بلونه الأصفر حيث أنه يستخدم مثل الصبغات فعند إضافته للأكل يغير لونه إلي اللون الأصفر، فعلي سبيل ذلك تضيفه معظم الناس إلي الأرز البسمتي حتي يكون لونه أصفر، وهذا لا يعني أن نستخدمه في الطبخ بس بل يمكن أن يتم استخدامه في أشياء أخري كثيرة، فقد يكون الكركم من المكونات الأساسية لعمل وصفة أو خلطة طبيعية سواء كانت للبشرة أو الشعر أو الجسم، فيمكننا التحدث عن فوائد وأهمية الكركم بالنسبة للجسم حيث أنه يساعد علي التفتيح والتبييض بطريقة سريعة.

ويعطي بياض مذهل للجسم وخاصة المناطق الحساسة الداكنة والتي يصعب تفتيحها ومن هذه المناطق الركب والاكواع ومنطقة البيكيني، ومن أهم فوائد الكركم أنه يعمل علي توحيد لون بشرة الجسم، وغير ذلك أنه مهم ومفيد جدا بالنسبة للبشرة فقد يكون له القدرة علي تفتيح البشرة ايضا، ويساعد على التخلص من المشاكل التي تواجه البشرة مثل الهالات السوداء والكلف والتجاعيد والخطوط الرفيعة والنمش، ويعالج أي التهابات جلدية في البشرة ويزيد من ترطيبها ونعومتها.

خلطة الكركم لتبييض الجسم

فقد يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل جميع الفتيات، وخاصة بعد التعرف علي فوائده الكثيرة والمتعددة بالنسبة للشعر والجسم والوجه، لأنهما من أكثر الأشياء التي تهتم بها أي إمرأة حيث أنها تحرص دائما علي أنها تظهر بمظهر لائق وجذاب، وفي معظم أوقاتها تبحث عن أفضل الماسكات التي تساعد علي التفتيح بشكل سريع وطبيعي.

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

يتم تحضير طبق ونخلط به ملعقتان كبيرتان من الكركم والفازلين وزيت الزيتون، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يكون خليط يشبه الكريم.

نقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركه لمدة أربع ساعات علي الأقل.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

طريقة التحضير