أسرار تحضير كرات اللحم السويدية اللذيذة بالخطوات في المنزل

كرات لحم كونيغسبرغ (بالألمانية: Königsberger Klopse)، وهي كرات لحم من تخصص بيروسي مع صلصة البشاميل وقبار، كرات اللحم (وتسمى في تونس كعابر اللحم) هي لحم مقطع أو مفروم، مدور في كرة صغيرة، في بعض الأحيان يكون مع مكونات أخرى كالبقسماط، بصل مفروم، بيض، زبدة و توابل تطبخ كرات اللحم بالقلي، تخبيز، على البخار، أو تشوى في صلصة.كرات اللحم السويدية
هنالك العديد من الأنواع من كرات اللحم تستخدم عدة لحوم و بهارات. المصطلح في بعض الأحيان يتوسع ليشمل النسخ التي لا تحتوي على لحوم والتي تكون متكونه من سمك وخضار كرات اللحم (وتسمى في تونس كعابر اللحم) هي لحم مقطع أو مفروم، مدور في كرة صغيرة.مقادير كرات اللحم السويدية
- كوب ونصف حليب.
- ملعقتان كبيرة زبدة.
- ملعقتان كبيرة دقيق.
- كوب شوربة لحمة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مفرومة.
- كيلو لحم مفروم.
- ٣ ملاعق كبيرة بقسماط.
- بهارات مشكلة.
- نضع اللحم المفروم في وعاء ونضيف إليه البقسماط، البهارات والفلفل الأسود والملح.
- ثم البصل المفروم ونصف كوب حليب.
- نعجن المكونات في الخطوة رقم ١ ثم نشكل اللحم على شكل كرات.
- في مقلاة على النار نضع ملعقتين كبيرتين من الزبدة ثم نضع كرات اللحم ونقلبها على جميع الجوانب حتى يصبح لونها بنيا.
- نرفع الكرات من المقلاة ونضعها فى صينية فرن.
- نضع الدقيق على المتبقى من الزبدة في المقلاة بعد ما رفعنا كرات اللحم منها ونقلب الدقيق مع الزبدة ثم نضيف شوربة اللحم وكوب من الحليب.
- نقلب جيدًا على نار هادئة حتى يذوب الدقيق.
- نترك الحليب مع الشوربة يغلى غلوة واحدة ثم نضيفه الى كرات اللحم في الصينية.
- نضع الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة.
- نقلب الكرات على الجهة الأخرى أثناء نضجها في الفرن.
- تقدم كرات اللحم السويدية مع الرز الأبيض أو البطاطس المهروسة.
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كرات لحم كونيغسبرغ (بالألمانية: Königsberger Klopse)، وهي كرات لحم من تخصص بيروسي مع صلصة البشاميل وقبار، كرات اللحم (وتسمى في تونس كعابر اللحم) هي لحم مقطع أو مفروم، مدور في كرة صغيرة، في بعض الأحيان يكون مع مكونات أخرى كالبقسماط، بصل مفروم، بيض، زبدة و توابل تطبخ كرات اللحم بالقلي، تخبيز، على البخار، أو تشوى في صلصة.كرات اللحم السويدية
هنالك العديد من الأنواع من كرات اللحم تستخدم عدة لحوم و بهارات. المصطلح في بعض الأحيان يتوسع ليشمل النسخ التي لا تحتوي على لحوم والتي تكون متكونه من سمك وخضار كرات اللحم (وتسمى في تونس كعابر اللحم) هي لحم مقطع أو مفروم، مدور في كرة صغيرة.مقادير كرات اللحم السويدية
- كوب ونصف حليب.
- ملعقتان كبيرة زبدة.
- ملعقتان كبيرة دقيق.
- كوب شوربة لحمة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بصلة مفرومة.
- كيلو لحم مفروم.
- ٣ ملاعق كبيرة بقسماط.
- بهارات مشكلة.
- نضع اللحم المفروم في وعاء ونضيف إليه البقسماط، البهارات والفلفل الأسود والملح.
- ثم البصل المفروم ونصف كوب حليب.
- نعجن المكونات في الخطوة رقم ١ ثم نشكل اللحم على شكل كرات.
- في مقلاة على النار نضع ملعقتين كبيرتين من الزبدة ثم نضع كرات اللحم ونقلبها على جميع الجوانب حتى يصبح لونها بنيا.
- نرفع الكرات من المقلاة ونضعها فى صينية فرن.
- نضع الدقيق على المتبقى من الزبدة في المقلاة بعد ما رفعنا كرات اللحم منها ونقلب الدقيق مع الزبدة ثم نضيف شوربة اللحم وكوب من الحليب.
- نقلب جيدًا على نار هادئة حتى يذوب الدقيق.
- نترك الحليب مع الشوربة يغلى غلوة واحدة ثم نضيفه الى كرات اللحم في الصينية.
- نضع الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة.
- نقلب الكرات على الجهة الأخرى أثناء نضجها في الفرن.
- تقدم كرات اللحم السويدية مع الرز الأبيض أو البطاطس المهروسة.
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