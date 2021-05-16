أسرار تحضير كرات البسبوسة المقرمشة السريعة في المنزل

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كرات البسبوسة ، تكون حلوى شرقية ممتازة ورائعة، ومذاقها حميل وطيب يُحبه الأنفاس جميعهم، إذ أنه شهي للغاية، وليس هناك حلوى تستطيع أن تُنافس حلوى كرات البسبوسة، كما أن ملمس البسبوسة كما نعرف يكون رملي، فهي نكون مميزة عن غيرها، وتستطيعين أيتها الفتاة من إعداد كرات البسبوسة بسهولة بعد أطعمة والكثير من الأشكال، كما أن للبسبوسة عدة نكهات كالقشطة والشوكولاتة والسادة والمكسرات، والسيدات كلهن يردن إعدادها من المنزل بكل تلك النكهات لأبنائهن، وعائلتهن.كرات البسبوسة
البسبوسة من أطيب الحلويات الشرقية، كما أنها حلوى ذات شهرة كبيرة، حيث أن الكثير من الأشخاص يعرفونها، وهذا من العصر الفاطمي، إلى جانب أن البسبوسة يتم تحضيرها بالطرق السلسة، والمقادير البسيطة، وأيضًا تكلفتها لا تكون باهظة الثمن، لهذا فالإقبال عليها هائل من جانب جميع الأشخاص بالوطن العربي.مكونات كرات البسبوسة
- سمن لين “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق”
- جوز هند
- زبادي “كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- قشطة
- بكينج بودر “ملعقة”
- في البداية قومي بتحضير وعاءً فارغًا حتى تُعدي كرات البسبوسة.
- ومن ثم قومي بإضافة كل هذه المقادير بذلك القدر ولكن الجافة أولًا، كسميد البسبوسة وكذلك البيكنج بودر وغيره، وبعد ذلك اخلطي كل هذه المقادير معًا.
- بعد ذلك ضعي الزبادي والسمن والقشطة وكل المكونات الباقية.
- وبعد ذلك قومي بخلطهم جيدًا حتى يكون لديكِ عجينة متماسكة.
- قومي بإحضار صينية الفرن مع دهنها من خلال السمن، ومن ثم وزعي سميد البسبوسة بهذه الصينية.
- تستطيعين بعد ذلك أن تُحضري قوالب صغيرة حتى تقومي بوضع الخليط وإدخالها بالفرن.
- أخرجي القوالب وهكذا تكون كرات البسبوسة قد تم تجهيزها لتقومي بتزيينها عن طريق وضع المكسرات عليها.
- أخيرًا، ضعي الشربات بكرات البسبوسة وقومي بتقديمها، وهكذا تكون طريقة تحضيرها.
الوسوم
كرات البسبوسة ، تكون حلوى شرقية ممتازة ورائعة، ومذاقها حميل وطيب يُحبه الأنفاس جميعهم، إذ أنه شهي للغاية، وليس هناك حلوى تستطيع أن تُنافس حلوى كرات البسبوسة، كما أن ملمس البسبوسة كما نعرف يكون رملي، فهي نكون مميزة عن غيرها، وتستطيعين أيتها الفتاة من إعداد كرات البسبوسة بسهولة بعد أطعمة والكثير من الأشكال، كما أن للبسبوسة عدة نكهات كالقشطة والشوكولاتة والسادة والمكسرات، والسيدات كلهن يردن إعدادها من المنزل بكل تلك النكهات لأبنائهن، وعائلتهن.كرات البسبوسة
البسبوسة من أطيب الحلويات الشرقية، كما أنها حلوى ذات شهرة كبيرة، حيث أن الكثير من الأشخاص يعرفونها، وهذا من العصر الفاطمي، إلى جانب أن البسبوسة يتم تحضيرها بالطرق السلسة، والمقادير البسيطة، وأيضًا تكلفتها لا تكون باهظة الثمن، لهذا فالإقبال عليها هائل من جانب جميع الأشخاص بالوطن العربي.مكونات كرات البسبوسة
- سمن لين “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق”
- جوز هند
- زبادي “كوب”
- سكر ناعم “½ كوب”
- قشطة
- بكينج بودر “ملعقة”
- في البداية قومي بتحضير وعاءً فارغًا حتى تُعدي كرات البسبوسة.
- ومن ثم قومي بإضافة كل هذه المقادير بذلك القدر ولكن الجافة أولًا، كسميد البسبوسة وكذلك البيكنج بودر وغيره، وبعد ذلك اخلطي كل هذه المقادير معًا.
- بعد ذلك ضعي الزبادي والسمن والقشطة وكل المكونات الباقية.
- وبعد ذلك قومي بخلطهم جيدًا حتى يكون لديكِ عجينة متماسكة.
- قومي بإحضار صينية الفرن مع دهنها من خلال السمن، ومن ثم وزعي سميد البسبوسة بهذه الصينية.
- تستطيعين بعد ذلك أن تُحضري قوالب صغيرة حتى تقومي بوضع الخليط وإدخالها بالفرن.
- أخرجي القوالب وهكذا تكون كرات البسبوسة قد تم تجهيزها لتقومي بتزيينها عن طريق وضع المكسرات عليها.
- أخيرًا، ضعي الشربات بكرات البسبوسة وقومي بتقديمها، وهكذا تكون طريقة تحضيرها.
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