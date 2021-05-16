أسرار تحضير كرات البسبوسة المقرمشة السريعة في المنزل

كرات البسبوسة ، تكون حلوى شرقية ممتازة ورائعة، ومذاقها حميل وطيب يُحبه الأنفاس جميعهم، إذ أنه شهي للغاية، وليس هناك حلوى تستطيع أن تُنافس حلوى كرات البسبوسة، كما أن ملمس البسبوسة كما نعرف يكون رملي، فهي نكون مميزة عن غيرها، وتستطيعين أيتها الفتاة من إعداد كرات البسبوسة بسهولة بعد أطعمة والكثير من الأشكال، كما أن للبسبوسة عدة نكهات كالقشطة والشوكولاتة والسادة والمكسرات، والسيدات كلهن يردن إعدادها من المنزل بكل تلك النكهات لأبنائهن، وعائلتهن.

البسبوسة من أطيب الحلويات الشرقية، كما أنها حلوى ذات شهرة كبيرة، حيث أن الكثير من الأشخاص يعرفونها، وهذا من العصر الفاطمي، إلى جانب أن البسبوسة يتم تحضيرها بالطرق السلسة، والمقادير البسيطة، وأيضًا تكلفتها لا تكون باهظة الثمن، لهذا فالإقبال عليها هائل من جانب جميع الأشخاص بالوطن العربي.

سمن لين “½ كوب”

سميد بسبوسة “طبق”

جوز هند

زبادي “كوب”

سكر ناعم “½ كوب”

قشطة

بكينج بودر “ملعقة”