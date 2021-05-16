طريقة عمل فطيرة الفراولة الهشه بطريقة لذيذه وصحية strawberry pie

طريقة عمل فطيرة الفراولة strawberry pie، بمكونات سهلة ومتاحة لك في المنزل يمكنك صنع فطيرة الفراولة بطريقة هشه ولذيذة يحبها الأطفال والكبار ويتسارعون علي الانتهاء منها لأنها حلي مميز وشهي. مكونات ومقادير فطيرة الفراولة مقدار 350 جرام من طحين الحلويات.

مقدار 50 جرام من السكر الناعم.

مقدار 150 جرام من قطع الزبدة الباردة.

بيضة متوسطة في درجة حرارة الغرفة.

كأس صغير من الماء البارد بمقدار 120 جرام.

ملعقة من البيكنج بودر رافع الخبز.

رشه من الملح. مقادير حشو فطيرة الفراولة مقدار نصف كيلو من حبات الفراولة الطازجة وينزع منها الورق الأخضر.

مقدار كوب صغير من السكر.

مقدار نصف كوب من الماء.

مقدار 4 ملاعق صغيرة من النشا.

بيضة واحدة مخفوقة جيداً.

ملعقة صغيرة من الفانيليا للقضاء علي رائحة البيض. طريقة إعداد فطيرة الفراولة strawberry pie يسخن الفرن أولاً ليكون جاهز علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يتم وضع مكونات العجين في وعاء كبير ويتم العجن باليدين حتي تصبح العجينة طرية ومتماسكة وبعد الانتهاء من العجن يتم تغليف الوعاء بكيس ثم نضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة تحضير الفراولة نضع الفراولة والسكر في وعاء كبير علي الموقد علي نار متوسطة ويتم التحريك باستمرار حتي تصبح الفراولة لينه بها من اللزوجة ثم نضيف إليها النشا المذوب في الماء.

يصبح الخليط متماسك ونقلب باستمرار حتي درجة الغليان ويصبح غليظ القوام.

يتم رفع الفراولة عن النار وتوضع علي جانب حتي تبرد تماماً.

يتم تقسيم العجين بعد مرور الساعة إلى نصفين جزء كبير وجزء صغير يتم أخذ الجزء الكبير وفرده في صنية من السيراميك ويتم تغطية أرضية الصنية والأطراف بالعجين.

نوزع الفراولة بأعلي العجين .

ثم نفرد الجزء الثاني من العجين ونقطعه إلى شرائط متساوية ويتم تشكيل الشرائط إلى سمبوكسات أو شبكة حتي تصبح الفراولة ظاهرة من خلال النقاط.

ثم نستخدم البيض المخفوقة بفرشاه وندهن بها الجزء الأعلي ليعطي اللون الذهبي الذيذ عند الأنتهاء من التسوية.

ويتم إدخال صنية فطيرة الفراولة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتي يتحول لونها إلى اللون الذهبي وتترك لتبرد وتقدم بعد ذلك وبذلك قدمنا strawberry pie طريقة عمل فطيرة الفراولة. مكونات ومقادير فطيرة الفراولةمقادير حشو فطيرة الفراولةطريقة إعداد فطيرة الفراولة الوسوم

طريقة عمل فطيرة الفراولة strawberry pie، بمكونات سهلة ومتاحة لك في المنزل يمكنك صنع فطيرة الفراولة بطريقة هشه ولذيذة يحبها الأطفال والكبار ويتسارعون علي الانتهاء منها لأنها حلي مميز وشهي. مكونات ومقادير فطيرة الفراولة مقدار 350 جرام من طحين الحلويات.

مقدار 50 جرام من السكر الناعم.

مقدار 150 جرام من قطع الزبدة الباردة.

بيضة متوسطة في درجة حرارة الغرفة.

كأس صغير من الماء البارد بمقدار 120 جرام.

ملعقة من البيكنج بودر رافع الخبز.

رشه من الملح. مقادير حشو فطيرة الفراولة مقدار نصف كيلو من حبات الفراولة الطازجة وينزع منها الورق الأخضر.

مقدار كوب صغير من السكر.

مقدار نصف كوب من الماء.

مقدار 4 ملاعق صغيرة من النشا.

بيضة واحدة مخفوقة جيداً.

ملعقة صغيرة من الفانيليا للقضاء علي رائحة البيض. طريقة إعداد فطيرة الفراولة strawberry pie يسخن الفرن أولاً ليكون جاهز علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يتم وضع مكونات العجين في وعاء كبير ويتم العجن باليدين حتي تصبح العجينة طرية ومتماسكة وبعد الانتهاء من العجن يتم تغليف الوعاء بكيس ثم نضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة تحضير الفراولة نضع الفراولة والسكر في وعاء كبير علي الموقد علي نار متوسطة ويتم التحريك باستمرار حتي تصبح الفراولة لينه بها من اللزوجة ثم نضيف إليها النشا المذوب في الماء.

يصبح الخليط متماسك ونقلب باستمرار حتي درجة الغليان ويصبح غليظ القوام.

يتم رفع الفراولة عن النار وتوضع علي جانب حتي تبرد تماماً.

يتم تقسيم العجين بعد مرور الساعة إلى نصفين جزء كبير وجزء صغير يتم أخذ الجزء الكبير وفرده في صنية من السيراميك ويتم تغطية أرضية الصنية والأطراف بالعجين.

نوزع الفراولة بأعلي العجين .

ثم نفرد الجزء الثاني من العجين ونقطعه إلى شرائط متساوية ويتم تشكيل الشرائط إلى سمبوكسات أو شبكة حتي تصبح الفراولة ظاهرة من خلال النقاط.

ثم نستخدم البيض المخفوقة بفرشاه وندهن بها الجزء الأعلي ليعطي اللون الذهبي الذيذ عند الأنتهاء من التسوية.

ويتم إدخال صنية فطيرة الفراولة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتي يتحول لونها إلى اللون الذهبي وتترك لتبرد وتقدم بعد ذلك وبذلك قدمنا strawberry pie طريقة عمل فطيرة الفراولة. مكونات ومقادير فطيرة الفراولةمقادير حشو فطيرة الفراولةطريقة إعداد فطيرة الفراولة

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