أسرار مبتكرة لتحضير الحلاوة الطحينية بحشوة المكسرات في المنزل

تعتبر الحلاوة الطحينية من الوجبات المليئة بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم وهي من الأطباق الرئيسية أثناء وجبة الإفطار والعشاء فيجب تنوع أصناف الطعام ما بين السكريات والحادق والنشويات وغيرهم حتى يستفيد الجسم من كافة الأصناف وتوجد بعض من أنواع الحلاوة الطحينية حيث يوجد أصناف بها حشوة من المكسرات والبعض بالشوكولاتة ويقبل عليها الأطفال بشكل كبير بسبب المذاق الحلو الذي تتمتع به، وتعتاد الأمهات على شراء الحلاوة من المحلات بالخارج على الرغم من سهولة تحضيرها في المنزل وبساطة المكونات الخاص بها وللتعرف على طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال.

على الرغم من الآثار الجانبية لأمراض السكري والمصابين بالسمنة المفرطة عند الإكثار من تناول الحلويات والسكريات بشكل عام إلا إنها تعتبر المواد الغذائية الأساسية التي يتغذى عليها المخ بشكل عام لذلك يجب إضافة الحلاوة الطحينية في الصباح كأحد الأطباق الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها حتى يشعر الشخص بالنشاط والذكاء وعدم الخمول ونقدم لكم طرق مبتكرة منزلية لتحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بسهولة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

المكونات:

كأس من الحليب البودرة.

كأس ونصف من الطحينة البيضاء.

كأس من سكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

قوالب صغيرة من الشوكولاتة حسب الرغبة.

عند تحضير أيّ من المعجنات أو أحد الوجبات يجب دمج المكونات الناعمة اولاً من الحليب البودرة والسكر الناعم والفانيليا السائلة ثم نقلبهم معاً. سكب الطحينة على المكونات ويتم استخدام اليدين بعد ذلك لدمج المكونات بشكل جيد للحصول على قوام ناعم وطري للعجينة. نحضر طبق من البلاستيك مناسب لحجم خليط الحلاوة ثم نضع به قوالب الشوكولاتة بحيث تكون قوالب صغيرة ثم طبقة أخري من عجينة الحلاوة ونستمر في تكوين الطبقات من الشوكولاتة والحلاوة حتى نفاذ الكمية. نحضر أكياس من النايلون بحيث يتم تثبيته جيداً ونقوم بوضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثمانٍ ساعات حتى تتماسك.

طريقة التحضير:ملحوظة:

يمكنك تبديل قوالب الشوكولاتة بالكثير من المكونات التي تستخدم في حشو الحلاوة الطحينية مثل المكسرات ومشتقاتها مثل السوداني والسمسم واللوز المقشر حيث تعتبر تلك الأصناف باهظة الثمن في الأسواق ومن أكثر أنواع الحلاوة الطحينية إستهلاكاً وإقبالاً من حيث التداول.