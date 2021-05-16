أسهل طريقة لعمل القشطة المنزلية الشهية بخطوات بسيطة

القِشدَة أو قشطة الحليب هي إحدى منتجات الألبان وهي المادة المتزبدة على سطح الحليب بعد تسخينه تسخين هادئ وجيد لمدة طويلة دون غليان وهناك العديد من الطرق لتحضيره منها المنزلية والصناعية، تحتوي حصة القشدة 180 جرام تقريباً، سبب هذه المادة المتزبدة هو الدهون في الحليب التي تكون ذات كثافة قليلة لذا تطفوا على سطح الحليب بعد فترة من إبقاء الحليب ساكناً.

عملية صنع القشطة

يتم تعجيل هذه العملية في مصانع الألبان باستخدام أجهزة اسمها “الفواصل” التي تقول بعملية دوران سريع لقناني الحليب لكي يتم فصل مكونات الحليب حسب الكثافة وبالتالي يتم الحصول على طبقة القِشدَة أو القشطة وتحتوي القشطة علي 317 سعر حراري تقريبًا، وهناك العديد من أنواع القشطة تصنف حسب نسبة الدهون فيها.

نكهة القشطة

نكهة القشطة فريدة لأنّها خفيفة جداً ولذيذة جداً عند تناولها، وأحياناً ترغب ربات المنازل بصنع القشطة في البيت حتى يتمّ الحصول على كميات أكبر وحفظها في الثلاجة دون شرائها من المحال التجارية حيث تدخل كحشوة رئيسيّة لعدّة أصناف من الحلوى مثل: الفطائر، والقطايف وغيرها.

معلقتان كبيرتان من النشا.

معلقة واحدة كبيرة من الزبدة.

معلقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة أكواب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

2معلقتان كبيرتان من السكر.

نقوم بوضع الحليب، والسكر، والفانيلا، والزبدة في وعاء كبير على النار حتى تغلي جيداً مع التحريك المستمر.

نحرص على أن تكون النار هادئة، وفي هذه الأثناء نقوم بإذابة النشا في كمية الماء ونحرّك تحريكاً جيداً.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافه محلول النشا على الحليب ونحرّك جيداً حتى يتماسك الخليط.

ثم نقوم بوضع المزيج في الصينية أو في عبوات بلاستيكة بعد أن تبرد ونحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.

مقادير القشطةطريقة تحضير القشطة