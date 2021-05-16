بطعم اضمن واوفر طريقة عمل التونة في المنزل احلي من المعلبة بدون مواد حافظة ضارة

من أكثر المأكولات البحرية التي يفضلها الكثير من الأشخاص من الاعمار المختلفة التونة، وهي الوجبة التي يحتاج إليها كل من يتبع حمية غذائية ونظام غذائي سليم، لذلك ترغب الكثير من الفتيات والسيدات في التعرف على طريقة صنع التونة في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، وهذا ما سوف نقوم بعرضه لكم بالتفصيل في هذه المقالة، حيث نوضح لكل الامهات اسهل طريقة لصنع التونة في المنزل بأقل المقادير. طريقة عمل التونة في المنزل المكونات: 2كيلو من سمك التونة.

اربع حبات من الليمون.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الدقيق.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون الحصى.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الملح الابيض.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من المياه المسلوق فيها السمك. طريقة التحضير أولا قومي بغسل السمك جيدا وازيلي الرأس والذي ثم اقسمي السمكة إلى قطعتين وبملح الليمون والدقيق قومي بفرك السمك من الداخل والخارج بشكل جيد واتركي الدقيق وملح الليمون على السمك لمدة عشرون دقيقة.

الخطوة التالية هي وضع الماء على النار وقومي بوضع الكمون والفلفل الأسود وكذلك السمك فيها واتركي السمك على النار لساعة كاملة.

بعد.سلق السمك خارجيه من الماء واسكبي عليه ماء مثلج فوراً ثم اتركيه بداخله لثلاثة دقائق.

اخرجي السمك قطعة قطعة وازيلي القشور المتواجدة على السمكة بهدوء لتتخلصي منا جميعا.

بعد ذلك احضري اناء وضعي فيه الليمون بعد تقطيعه لشرائح وكذلك الملح الابيض وكوب من ماء السمك ودالمسلوق.

قطعي السمكة إلى قطع متوسطة الحجم او مكعبات على حسب الرغبة ووزعيها في الاناء المناسب لتخزين التونة ثم ضعي عليها الزيت وعصير الليمون.

اتركي التونة ليومين في الخطبة ثم احضري منها لتتذوقي اروح تونة من لية على الإطلاق. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر المأكولات البحرية التي يفضلها الكثير من الأشخاص من الاعمار المختلفة التونة، وهي الوجبة التي يحتاج إليها كل من يتبع حمية غذائية ونظام غذائي سليم، لذلك ترغب الكثير من الفتيات والسيدات في التعرف على طريقة صنع التونة في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، وهذا ما سوف نقوم بعرضه لكم بالتفصيل في هذه المقالة، حيث نوضح لكل الامهات اسهل طريقة لصنع التونة في المنزل بأقل المقادير. طريقة عمل التونة في المنزل المكونات: 2كيلو من سمك التونة.

اربع حبات من الليمون.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الدقيق.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون الحصى.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الملح الابيض.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من المياه المسلوق فيها السمك. طريقة التحضير أولا قومي بغسل السمك جيدا وازيلي الرأس والذي ثم اقسمي السمكة إلى قطعتين وبملح الليمون والدقيق قومي بفرك السمك من الداخل والخارج بشكل جيد واتركي الدقيق وملح الليمون على السمك لمدة عشرون دقيقة.

الخطوة التالية هي وضع الماء على النار وقومي بوضع الكمون والفلفل الأسود وكذلك السمك فيها واتركي السمك على النار لساعة كاملة.

بعد.سلق السمك خارجيه من الماء واسكبي عليه ماء مثلج فوراً ثم اتركيه بداخله لثلاثة دقائق.

اخرجي السمك قطعة قطعة وازيلي القشور المتواجدة على السمكة بهدوء لتتخلصي منا جميعا.

بعد ذلك احضري اناء وضعي فيه الليمون بعد تقطيعه لشرائح وكذلك الملح الابيض وكوب من ماء السمك ودالمسلوق.

قطعي السمكة إلى قطع متوسطة الحجم او مكعبات على حسب الرغبة ووزعيها في الاناء المناسب لتخزين التونة ثم ضعي عليها الزيت وعصير الليمون.

اتركي التونة ليومين في الخطبة ثم احضري منها لتتذوقي اروح تونة من لية على الإطلاق. طريقة التحضير

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