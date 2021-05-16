تكات تحضير عجينة الحليب الهشة للمخبوزات السريعة في البيت

عجينة الحليب ، من أحسن أنواع العجائز وأفضلها، حيث أن عجينة الحليب ترغب الأمهات في تحضيرها من المنزل، ولكن لا يعرفون كيفية تحضيرها، وهذا التقرير حتى يتم تعليمهم الطريقة الصحيحة لإعدادها وبأقل المكونات، كذلك سوف تُبين تلك المكونات اللازمة لإعداد هذه العجينة، فقط تابعوا قراءة المقال للنهاية لتتعرفوا على طريقة التحضير.

عجينة الحليب سوف نتعرف عليها بالسطور المقبلة، حيث أن هناك أمهات كثيرة لا يعرفن طريقة إعدادها، لهذا سنرفق لكم طريقة الإعداد الخاصة بها بجانب أننا سنتعرف على المكونات الخاصة بها.

معلقة ونصف خميرة فورية

كوب زائد معلقتين حليب

ربع كوب زبدة

بيضة

معلقتين حليب بودرة

أربع أكواب دقيق

رشة ملح

ربع كوب سكر

العجينة السائلة المحسنة

كوب الا ربع ماء

ثلث كوب دقيق