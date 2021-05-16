تكات تحضير عجينة الحليب الهشة للمخبوزات السريعة في البيت

عجينة الحليب ، من أحسن أنواع العجائز وأفضلها، حيث أن عجينة الحليب ترغب الأمهات في تحضيرها من المنزل، ولكن لا يعرفون كيفية تحضيرها، وهذا التقرير حتى يتم تعليمهم الطريقة الصحيحة لإعدادها وبأقل المكونات، كذلك سوف تُبين تلك المكونات اللازمة لإعداد هذه العجينة، فقط تابعوا قراءة المقال للنهاية لتتعرفوا على طريقة التحضير.عجينة الحليب
عجينة الحليب سوف نتعرف عليها بالسطور المقبلة، حيث أن هناك أمهات كثيرة لا يعرفن طريقة إعدادها، لهذا سنرفق لكم طريقة الإعداد الخاصة بها بجانب أننا سنتعرف على المكونات الخاصة بها.مكونات عجينة الحليب اليابانية
- معلقة ونصف خميرة فورية
- كوب زائد معلقتين حليب
- ربع كوب زبدة
- بيضة
- معلقتين حليب بودرة
- أربع أكواب دقيق
- رشة ملح
- ربع كوب سكر
- العجينة السائلة المحسنة
- كوب الا ربع ماء
- ثلث كوب دقيق
- ضعي الماء والدقيق، سويًا على النار، مع التقليب لكي تمتلكين خليطًا ثقيلًا، وبعد ذلك اتركيه بعيدًا عن النار.
- ضعي المحسن والخميرة والدقيق والسكر بوعاء.
- أصيفي الحليب دافئ ومعه البيض.
- ضعي الحليب البودر والدقيق وخليط الحليب والبيض.
- ومن ثم ضعي الزبدة وبعد ذلك ضعيهم بالعجانة، مع وضعهم بإناء إلى ستون دقيقة.
- قسمي العجين لقسمين، وتقطيع القسم إلى ٣ أقسام.
- تغطيتها بغطاء بلاستكي ووضعها جانبًا حتى ١٠ دقائق.
- وبعد ذلك افردي العجينة بالطول، مع ثني طرف منها بالطرف الأول إلى أن يكون الشكل رول.
- ومن ثم ضعي العجينة بقالب مستطيل ومن ثم قومي بتغطيتها.
- اتركيها بعد ذلك تختمر حتى ثلاثون دقيقة لتضاعف.
- ادهني العجينة بصفار بيض الممزوج بالفانيليا والحليب.
- وبعد ذلك أدخليها الفرن على 200°، وأخرجيها في النهاية، وبذلك تصير جاهزة، وتلك هي الطريقة التي تتعلق بعجينة الحليب.
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عجينة الحليب ، من أحسن أنواع العجائز وأفضلها، حيث أن عجينة الحليب ترغب الأمهات في تحضيرها من المنزل، ولكن لا يعرفون كيفية تحضيرها، وهذا التقرير حتى يتم تعليمهم الطريقة الصحيحة لإعدادها وبأقل المكونات، كذلك سوف تُبين تلك المكونات اللازمة لإعداد هذه العجينة، فقط تابعوا قراءة المقال للنهاية لتتعرفوا على طريقة التحضير.عجينة الحليب
عجينة الحليب سوف نتعرف عليها بالسطور المقبلة، حيث أن هناك أمهات كثيرة لا يعرفن طريقة إعدادها، لهذا سنرفق لكم طريقة الإعداد الخاصة بها بجانب أننا سنتعرف على المكونات الخاصة بها.مكونات عجينة الحليب اليابانية
- معلقة ونصف خميرة فورية
- كوب زائد معلقتين حليب
- ربع كوب زبدة
- بيضة
- معلقتين حليب بودرة
- أربع أكواب دقيق
- رشة ملح
- ربع كوب سكر
- العجينة السائلة المحسنة
- كوب الا ربع ماء
- ثلث كوب دقيق
- ضعي الماء والدقيق، سويًا على النار، مع التقليب لكي تمتلكين خليطًا ثقيلًا، وبعد ذلك اتركيه بعيدًا عن النار.
- ضعي المحسن والخميرة والدقيق والسكر بوعاء.
- أصيفي الحليب دافئ ومعه البيض.
- ضعي الحليب البودر والدقيق وخليط الحليب والبيض.
- ومن ثم ضعي الزبدة وبعد ذلك ضعيهم بالعجانة، مع وضعهم بإناء إلى ستون دقيقة.
- قسمي العجين لقسمين، وتقطيع القسم إلى ٣ أقسام.
- تغطيتها بغطاء بلاستكي ووضعها جانبًا حتى ١٠ دقائق.
- وبعد ذلك افردي العجينة بالطول، مع ثني طرف منها بالطرف الأول إلى أن يكون الشكل رول.
- ومن ثم ضعي العجينة بقالب مستطيل ومن ثم قومي بتغطيتها.
- اتركيها بعد ذلك تختمر حتى ثلاثون دقيقة لتضاعف.
- ادهني العجينة بصفار بيض الممزوج بالفانيليا والحليب.
- وبعد ذلك أدخليها الفرن على 200°، وأخرجيها في النهاية، وبذلك تصير جاهزة، وتلك هي الطريقة التي تتعلق بعجينة الحليب.
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