أتعلمي طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق زي المحلات لتقديمه لأسرتك بالمنزل

الكريب (بالفرنسية: Crêpe)‏ هو نوع من البان كيك الرقيق، أصله من المطبخ الفرنسي. يحضّر عادةً من مزيج الدقيق، الحليب، البيض، الزيت والملح سكر ثم يسكب هذا المزيج على مقلاة ساخنة على دفعات. يمكن أن يقدّم الكريب على وجبة أساسية حيث يضاف اليه أنواع عديدة من المأكولات كالدجاج و البشاميل، الجبن والخضروات، السلمون المدخّن وغيرها. أما بالنسبة للحلويات يمكن إضافة اليه العسل، الشوكولا والموز، المربى وغيرها.

تطور الكريب منذ القديم

كان يوم 2 فبراير في الأصل يوم بركة العذراء مريم ولكن أصبح يعرف في فرنسا باسم يوم الكريب (بالفرنسية: Le Jour des Crêpes)‏ في إشارة إلى تقليد تقديم الكريب في هذا اليوم. كان الاعتقاد أنه إذا استطعت التقاط الكريب من المقلاة بعد قذفه في الهواء بيدك اليمنى وأمسكت بعملة ذهبية في اليد اليسرى، فإنك ستصبح غنيا في تلك السنة الاستدارة واللون الذهبي المكتسب من قلي الكريب في الزبدة تشبه الشمس وأشعتها. وينطبق هذا أيضا بشكل رمزي على العملة المضمومة في يد الشخص اليسرى.

3 ملاعق زبد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب دقيق أبيض منخول.

3 بيضات.

كوب ونصف حليب.

نقوم بخفق البيض فى وعاء وإضافة الحليب إلية مع الفانيليا ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط ، نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط، وبعدة الزبد الذائب ونستمر في الخفق، ويجب أن يكون الخليط سائل.

عجينة الكريب يجب أن تكون سائلة.

نضع الخليط فى وعاء حتى يسهل توزيع الخليط في الطاسة حتى نكون أقراص الكريب الرقيقة.

عجينة الكريب يجب أن تكون سائلة.

نضع الخليط في وعاء حتى يسهل توزيع الخليط في الطاسة حتى نكون أقراص الكريب الرقيقة .

نترك الخليط لمدة دقائق على نار هادئة حتى يتماسك وفور ظهور علامات الاحمرار يقلب القرص على الوجه الثاني ليترك أيضا من دقيقة إلى دقيقتين ، لتوضع جانبا ونكرر العلمية حتى نفاذ الكمية.

بعد انتهاء عمل أقراص الكريب يمكننا حشوها على حسب الرغبة سواء من ” كريمة الشيكولاتة، المربى ، الخضروات ، قطع الدجاج على الطريقة المكسيكية ، الجبن بكافة أنواعه.

مقادير عمل الكريب الحلو والحادقطريقة تحضير الكريب