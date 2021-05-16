أسرع طريقة لتحضير الشيش طاووق فى المنزل بمكونات بسيطة وطعم لذيذ

يعد الشيش طاووق من الأكلات السريعة والمفضلة لدى الكثير من السيدات لأنها موفرة للوقت وقليلة التكلفة، ويفضل استخدامها خاصة في الرحلات، كثير من الأطفال يحبون أكلها لطعمها اللذيذ وشراءها من المحلات الخارجية بتكلفة أكثرمن تحضيرها في المنزل، لذلك قمنا بتوفير أسهل الطرق لعمل الشيش طاووق في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات صدور فراخ متقطعة مكعبات

مكعبات بصل

مكعبات طماطم

ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشه سكر

نصف ملعقة صغيرة السبع بهارات

عصير برتقالة

ربع كوب خل

ربع كوب زيت

كاتشب

إستيكس الشيش طاووق المنقوع في الماء.

أرز للتقديم طريقة التحضير فى بوله أقوم بخلط عصير البرتقال والخل والزيت والزعتر والملح والفلفل والكاتشب والبهارات والثوم والبصل ونقلبهم جيدا.

نتبل الصدور بالخلطة السابقة ونقلبهم جيدا في التتبيلة ونتركهم ساعتين على الأقل.

نتركهم في الثلاجة لمدة ساعتين، ويفضل تركهم ليلة كاملة للحصول على طعم أفضل.

نحضر الخلة الخاصة بالشيش طاووق ونقوم بنقعها لمدة ساعة في الماء حتى لا تحترق أثناء الشوى.

نقوم برص مكعبات صدور الفراخ بالتبادل مع مكعبات البصل ومكعبات الطماطم.

بعد الانتهاء من رص المكونات كلها، نقوم بوضع الأسياخ في الفرن للشوى.

نترك الشيش طاووق في الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر حتى لا يحترق الخضار.

هناك عدة طرق لتسوية الشيش طاووق فمنهم من يفضل الشوي في الفرن، ومنهم من تقوم بتسويته في الطاسة علي عيون البوتجاز من خلال وضع القليل من الزيت فى الطاسة وتسخينها جيدا وتقوم بصدمة الشيش طاووق فى الطاسة حتى يأخذ اللون المطلوب.

بعد التسوية الجيدة نقوم بوضعة فى طبق التقديم ونقدم معه أرز أصفر وبألف هنا. طريقة التحضير الوسوم

يعد الشيش طاووق من الأكلات السريعة والمفضلة لدى الكثير من السيدات لأنها موفرة للوقت وقليلة التكلفة، ويفضل استخدامها خاصة في الرحلات، كثير من الأطفال يحبون أكلها لطعمها اللذيذ وشراءها من المحلات الخارجية بتكلفة أكثرمن تحضيرها في المنزل، لذلك قمنا بتوفير أسهل الطرق لعمل الشيش طاووق في البيت بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات صدور فراخ متقطعة مكعبات

مكعبات بصل

مكعبات طماطم

ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشه سكر

نصف ملعقة صغيرة السبع بهارات

عصير برتقالة

ربع كوب خل

ربع كوب زيت

كاتشب

إستيكس الشيش طاووق المنقوع في الماء.

أرز للتقديم طريقة التحضير فى بوله أقوم بخلط عصير البرتقال والخل والزيت والزعتر والملح والفلفل والكاتشب والبهارات والثوم والبصل ونقلبهم جيدا.

نتبل الصدور بالخلطة السابقة ونقلبهم جيدا في التتبيلة ونتركهم ساعتين على الأقل.

نتركهم في الثلاجة لمدة ساعتين، ويفضل تركهم ليلة كاملة للحصول على طعم أفضل.

نحضر الخلة الخاصة بالشيش طاووق ونقوم بنقعها لمدة ساعة في الماء حتى لا تحترق أثناء الشوى.

نقوم برص مكعبات صدور الفراخ بالتبادل مع مكعبات البصل ومكعبات الطماطم.

بعد الانتهاء من رص المكونات كلها، نقوم بوضع الأسياخ في الفرن للشوى.

نترك الشيش طاووق في الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر حتى لا يحترق الخضار.

هناك عدة طرق لتسوية الشيش طاووق فمنهم من يفضل الشوي في الفرن، ومنهم من تقوم بتسويته في الطاسة علي عيون البوتجاز من خلال وضع القليل من الزيت فى الطاسة وتسخينها جيدا وتقوم بصدمة الشيش طاووق فى الطاسة حتى يأخذ اللون المطلوب.

بعد التسوية الجيدة نقوم بوضعة فى طبق التقديم ونقدم معه أرز أصفر وبألف هنا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لتحضير الشيش طاووق فى المنزل بمكونات بسيطة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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