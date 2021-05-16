ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة بطريقه سهله في المنزل

ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل كما يعد من اشهي والذ الوجبات السريعة التي يحبها العديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويمكن أن يقدم بجانب المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا كما يمكن استخدام شاورما الدجاج أو البانية أو البطاطس في الحشو . المقادير المطلوبة لعمل ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة لحمه مفرومه .

3 فصوص كبيره من الثوم .

3 ملاعق كبيرة من الخل .

نصف عصير ليمونه .

ربع كوب من زيت الزيتون .

5 ملاعق كبيره مايونيز مع كوب من الزبادي .

خيار ولفت احمر مخلل للحشو .

جبن موزاريلا أو شيدر حسب الرغبة .

بصل مع طماطم مبشورة وفلفل ألوان ومرقاية ورشة جوزة الطيب .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود مع رشه من الملح .

عيش السوري . طريقه تحضير ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة نبدأ بعمل الثومية نحضر حلة ونضع فيها كوب ماء كبير وثلاثة ملاعق كبيره من النشا ثم نقلبهم علي البارد ثم نقوم بوضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط شفاف ولزج ثم يترك حتي يبرد .

نحضر الخلاط الكهربائي أو الكبة ثم نضع الثوم مع القليل من الخل ونصف عصير ليمونه وربع كوب زيت مع المايونيز والزبادي ثم نضيف عليهم مخلوط الماء والنشا المحضر من قبل ويتم ضربهم جيدا حتي يصبح القوام متوسط ثم يوضع في الثلاجة حتي يصبح القوام ثقيل مثل الجاهز .

نقم بتحضير الحشو للساندوتش وهو عبارة عن ملعقة ثومية كبيرة وخيار ولفت احمر مخلل حسب الرغبة والجبن موزاريلا والبطاطس ثم نضيف مفروم بصل بعد وضعه علي النار وتقليبه جيدا ثم نضيف اللحمة المفرومة ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشه من الملح حسب الرغبة ثم نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الألوان ومرقاية ورشة من جوزة الطيب ويمكن أضافه شطه حمرا حسب الرغبة وتترك المكونات مع بعضها علي النار ونقلب جيدا .

نقوم بتحضير الساندوتشات الملفوفة وعلي الطاسة أو الجريل أو أي طاسة نقطة صغيره جدا من الزيت تدهني يبها وتحطي السندويتشات علي نار هادئه ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي ويصبح جاهز للتقديم . المقادير المطلوبة لعمل ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومةطريقه تحضير ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة الوسوم

ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل كما يعد من اشهي والذ الوجبات السريعة التي يحبها العديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويمكن أن يقدم بجانب المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا كما يمكن استخدام شاورما الدجاج أو البانية أو البطاطس في الحشو . المقادير المطلوبة لعمل ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة لحمه مفرومه .

3 فصوص كبيره من الثوم .

3 ملاعق كبيرة من الخل .

نصف عصير ليمونه .

ربع كوب من زيت الزيتون .

5 ملاعق كبيره مايونيز مع كوب من الزبادي .

خيار ولفت احمر مخلل للحشو .

جبن موزاريلا أو شيدر حسب الرغبة .

بصل مع طماطم مبشورة وفلفل ألوان ومرقاية ورشة جوزة الطيب .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود مع رشه من الملح .

عيش السوري . طريقه تحضير ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة نبدأ بعمل الثومية نحضر حلة ونضع فيها كوب ماء كبير وثلاثة ملاعق كبيره من النشا ثم نقلبهم علي البارد ثم نقوم بوضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط شفاف ولزج ثم يترك حتي يبرد .

نحضر الخلاط الكهربائي أو الكبة ثم نضع الثوم مع القليل من الخل ونصف عصير ليمونه وربع كوب زيت مع المايونيز والزبادي ثم نضيف عليهم مخلوط الماء والنشا المحضر من قبل ويتم ضربهم جيدا حتي يصبح القوام متوسط ثم يوضع في الثلاجة حتي يصبح القوام ثقيل مثل الجاهز .

نقم بتحضير الحشو للساندوتش وهو عبارة عن ملعقة ثومية كبيرة وخيار ولفت احمر مخلل حسب الرغبة والجبن موزاريلا والبطاطس ثم نضيف مفروم بصل بعد وضعه علي النار وتقليبه جيدا ثم نضيف اللحمة المفرومة ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشه من الملح حسب الرغبة ثم نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الألوان ومرقاية ورشة من جوزة الطيب ويمكن أضافه شطه حمرا حسب الرغبة وتترك المكونات مع بعضها علي النار ونقلب جيدا .

نقوم بتحضير الساندوتشات الملفوفة وعلي الطاسة أو الجريل أو أي طاسة نقطة صغيره جدا من الزيت تدهني يبها وتحطي السندويتشات علي نار هادئه ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي ويصبح جاهز للتقديم . المقادير المطلوبة لعمل ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومةطريقه تحضير ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة

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