مش هتصدقي ملعقة الكركم المعجزة في تبييض الجسم كله وازالة الجلد الميت من اول دقيقة

يبحث العديد من السيدات والفتيات علي أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تبيض الجسم بالكامل وخاصة المقبلات منهن علي الزواج، ويعد الكركم من أهم الوصفات المتميزة التي تعمل علي توحيد لون البشرة وتبيض الأماكن التي تعاني من الغمقان، وقد يتم إضافة العديد من المواد الأخري من أجل إكتمال الوصفة، والحصول علي جسم أبيض وموحد اللون تماما. مكونات وصفة الكركم لتبييض الجسم المكونات كمية من الكركم تكفي للجسم بالكامل.

نشأ ارز.

مياه ورد. الطريقة يتم مزج كمية الكركم مع مياه الورد ونشا الأرز ويتم مزج الجميع جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتطبيق الوصفة علي الجسم بأكمله، وبالتالي يتم فرك الجسم بحركة دائرية علي كافة أجزاء الجسم بالكامل مع الفرك المستمر لمدة نصف ساعة وبعد ذلك.

نقوم بشطف الجسم بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد وهذه الوصفة تتم كل أسبوع مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر فهي وصفة مجربة وتقضي علي الغمقان بصورة سريعة جدا. وصفة الكركم والسكر لتبيض الجسم المكونات. مقدار من الكركم يكفي الجسم.

سكر خشن.

ماء الطريقة. نقوم بمزج هذه المكونات التي تعمل علي تبيض الجسم مع بعضها ووضع كمية مناسبة علي كل جزء من أجزاء الجسم مع فرك الجسم بالسكر والكركم والماء جيدا للتخلص من الجلد الميت.

وقد تعمل هذه الوصفة علي تبيض الجسم لأنها تزيل الطبقة الخارجية التالفة وتعمل علي حيوية ونشاط البشرة.

ونترك هذا المزيج علي البشرة ربع ساعة حتي تجف الوصفة تماما علي الجلد وعلي البشرة بالكامل.

ومن ثم نقوم بفرك الوصفة بعد تمام جفافها.

ونقوم بغسل الجسم بالماء والنشا للتخلص من لون الكركم الذي يتركه علي ، وستحصل بعدها علي بشرة بيضاء وموحدة تماما، كما أن الكركم يمنح الجلد النعومة الكاملة ايضا. الوسوم

يبحث العديد من السيدات والفتيات علي أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تبيض الجسم بالكامل وخاصة المقبلات منهن علي الزواج، ويعد الكركم من أهم الوصفات المتميزة التي تعمل علي توحيد لون البشرة وتبيض الأماكن التي تعاني من الغمقان، وقد يتم إضافة العديد من المواد الأخري من أجل إكتمال الوصفة، والحصول علي جسم أبيض وموحد اللون تماما. مكونات وصفة الكركم لتبييض الجسم المكونات كمية من الكركم تكفي للجسم بالكامل.

نشأ ارز.

مياه ورد. الطريقة يتم مزج كمية الكركم مع مياه الورد ونشا الأرز ويتم مزج الجميع جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتطبيق الوصفة علي الجسم بأكمله، وبالتالي يتم فرك الجسم بحركة دائرية علي كافة أجزاء الجسم بالكامل مع الفرك المستمر لمدة نصف ساعة وبعد ذلك.

نقوم بشطف الجسم بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد وهذه الوصفة تتم كل أسبوع مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر فهي وصفة مجربة وتقضي علي الغمقان بصورة سريعة جدا. وصفة الكركم والسكر لتبيض الجسم المكونات. مقدار من الكركم يكفي الجسم.

سكر خشن.

ماء الطريقة. نقوم بمزج هذه المكونات التي تعمل علي تبيض الجسم مع بعضها ووضع كمية مناسبة علي كل جزء من أجزاء الجسم مع فرك الجسم بالسكر والكركم والماء جيدا للتخلص من الجلد الميت.

وقد تعمل هذه الوصفة علي تبيض الجسم لأنها تزيل الطبقة الخارجية التالفة وتعمل علي حيوية ونشاط البشرة.

ونترك هذا المزيج علي البشرة ربع ساعة حتي تجف الوصفة تماما علي الجلد وعلي البشرة بالكامل.

ومن ثم نقوم بفرك الوصفة بعد تمام جفافها.

ونقوم بغسل الجسم بالماء والنشا للتخلص من لون الكركم الذي يتركه علي ، وستحصل بعدها علي بشرة بيضاء وموحدة تماما، كما أن الكركم يمنح الجلد النعومة الكاملة ايضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتصدقي ملعقة الكركم المعجزة في تبييض الجسم كله وازالة الجلد الميت من اول دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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