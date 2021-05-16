بطعم أول مرة تدوقيه ألذ طريقة عمل كيك الشاي الهش والسريع بأبسط المقادير خطوة بخطوة

كيك الشاي من اسهل انواع الحلويات التي يتم إعدادها في كل منزل، ولكن تختلف الطريقة من شخص لآخر وهذا ما يجعل الكيك لدى بعض الأمهات افضل واجمل، لذلك تتسائل الكثير من الأمهات والفتيات عن أفضل طريقة لعمل كيك الشاى في المنزل، وهذا لتحضير اجمل كيك الشاى بأقل المقادير وابسط الخطوات التي يمكن لأي شخص القيام بها، ولذلك سوف نهتم في هذه المقالة بعرض طريقة عمل كيك الشاي بشئ من التفصيل. طريقة عمل كيك الشاي المكونات: كوب وربع من الدقيق.

ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل منزوع الدسم.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة من بودرة البرتقال. طريقة تحضير كيك الشاي احضري اناء مناسب لعجن الكيكة الخاصة بالشاي فيه، ثم قومي بوضع كل من الدقيق والبيكنج بودر داخل هذا الإناء وقلبي المكونيين معاّ بشكل جيد.

احضري الخلاط الكهربائي وقومي بتفريغ البيض داخل الخلاط الكهربائي واضيفي عليه السكر.

الخطوة التالية هي إضافة كل من الفانيليا واللبن السائل وكذلك الزبادي إلى المكونات المتواجدة في الخلاط الكهربائي وعليها أضيفي البودر الخاص بالبرتقال.

قومي بضرب هذه المكونات معا في الخلاط إلى أن تحصلي على خليط سائل يستخدم في عجن الكيك.

احضري العجان وقومي بوضع الدقيق فيه وقومي بسكب المكونات المتواجدة في الخلاط في العجان وشغلي العجان.

اتركيه ليحضر العجينة المتجانسة الأشبه بالأسئلة وفي صنية الفرن إدهني الصينية بالزبدة وجنوبها لوضع الكيك.

بعد عجن الكيك بشكل جيد قومي بشكله في صنية الفرن وقومي بتشغيل الفرن على حرارة متوسطة وضعي صنية الكيك بداخله.

اخرجي الكيك بعد نصف ساعة عندما تأخذ اللون الذهبي واتركيها لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة مع الشاي. طريقة تحضير كيك الشاي الوسوم

كيك الشاي من اسهل انواع الحلويات التي يتم إعدادها في كل منزل، ولكن تختلف الطريقة من شخص لآخر وهذا ما يجعل الكيك لدى بعض الأمهات افضل واجمل، لذلك تتسائل الكثير من الأمهات والفتيات عن أفضل طريقة لعمل كيك الشاى في المنزل، وهذا لتحضير اجمل كيك الشاى بأقل المقادير وابسط الخطوات التي يمكن لأي شخص القيام بها، ولذلك سوف نهتم في هذه المقالة بعرض طريقة عمل كيك الشاي بشئ من التفصيل. طريقة عمل كيك الشاي المكونات: كوب وربع من الدقيق.

ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل منزوع الدسم.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة من بودرة البرتقال. طريقة تحضير كيك الشاي احضري اناء مناسب لعجن الكيكة الخاصة بالشاي فيه، ثم قومي بوضع كل من الدقيق والبيكنج بودر داخل هذا الإناء وقلبي المكونيين معاّ بشكل جيد.

احضري الخلاط الكهربائي وقومي بتفريغ البيض داخل الخلاط الكهربائي واضيفي عليه السكر.

الخطوة التالية هي إضافة كل من الفانيليا واللبن السائل وكذلك الزبادي إلى المكونات المتواجدة في الخلاط الكهربائي وعليها أضيفي البودر الخاص بالبرتقال.

قومي بضرب هذه المكونات معا في الخلاط إلى أن تحصلي على خليط سائل يستخدم في عجن الكيك.

احضري العجان وقومي بوضع الدقيق فيه وقومي بسكب المكونات المتواجدة في الخلاط في العجان وشغلي العجان.

اتركيه ليحضر العجينة المتجانسة الأشبه بالأسئلة وفي صنية الفرن إدهني الصينية بالزبدة وجنوبها لوضع الكيك.

بعد عجن الكيك بشكل جيد قومي بشكله في صنية الفرن وقومي بتشغيل الفرن على حرارة متوسطة وضعي صنية الكيك بداخله.

اخرجي الكيك بعد نصف ساعة عندما تأخذ اللون الذهبي واتركيها لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة مع الشاي. طريقة تحضير كيك الشاي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم أول مرة تدوقيه ألذ طريقة عمل كيك الشاي الهش والسريع بأبسط المقادير خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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