بدون ولا نقطة زيت طريقة صحية لقلي البطاطس المحمرة بمقرمشة خطيرة مثل ماكدونالدز

تعد البطاطس من أفضل الأطعمة الخفيفة التي يود تناولها العديد من الأشخاص وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيرها، من طرق تحضيرها تحضيرها مقلية، ولكن نظرًا لقلق العديد منها لأنها تمتص الزيت، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها بطريقة صحية بدون أن تمتص زيت. طريقة صحية لقلي البطاطس طريقة صحية لقلي البطاطس المكونات أصابع كبيرة من البطاطس

نص لتر من الماء الدافئ

نصف ملعقة من زعتر

ملعقة كبيرة من الثوم

ملعقة صغيرة من دقيق النشا

نصف ملعقة من ملح الطعام طريقة التحضير نقوم بتخريط البطاطس إلى أصابع كبيرة

نقوم بوضع البطاطس في الماء الدافئ ويتم تركها لمدة لا تقل عن ثماني دقائق

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونقوم بتركه حتى تجفف لمدة ساعة حتى نتخلص من الماء التي كانت تمتصها

ثم بعد ذلك نقوم بخلطها مع باقي التوابل.

نقوم بتحضير صينية ونقوم بوضع اصابع فيها ونقوم بي تدخليها الفرن لمدّة خمس وعشرون دقيقة او نصف ساعه حتي تعطي لونها الأصفر

نقوم باستخدام صينيه البطاطس حتى لا تلتصق بالطعام لأن بطاطس تحتوي علي كمية قليلة من النشا

نقوم بتقديم البطاطس بالهنا والشفا طريقة قلي البطاطس بدون زيت طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكونات 3 حبات من البطاطس صغيرة الحجم

نصف ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة زعتر

نصف ملعقة من نشا

نصف ملعقة من فلفل الاسود

كوب من البقدونس المفروم

جبن او كريمه طريقة التحضير نقوم بتحضير الصينية ونضع عليها ورق زبدة

نقوم بوضع البطاطس في اناء ونقوم بغسلها جيدا

نضع على البطاطس وزعتر وثوم وملح ونشأ وفلفل اسود

نقوم بتقليب التوابل على البطاطس جيدا

نقوم بترصيص البطاطس على ورق الزبدة وترك مسافة بينهم

نقوم بي تدخل الصينية في الفرن نضعها على درجة حرارة 150 لكي تتحمر

نقوم بتخريج صنية البطاطس من الفرن ونقوم بوضعها على طبق ونرشها بالبقدونس ويقدم معها جبن او كريمه الوسوم

تعد البطاطس من أفضل الأطعمة الخفيفة التي يود تناولها العديد من الأشخاص وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيرها، من طرق تحضيرها تحضيرها مقلية، ولكن نظرًا لقلق العديد منها لأنها تمتص الزيت، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها بطريقة صحية بدون أن تمتص زيت. طريقة صحية لقلي البطاطس طريقة صحية لقلي البطاطس المكونات أصابع كبيرة من البطاطس

نص لتر من الماء الدافئ

نصف ملعقة من زعتر

ملعقة كبيرة من الثوم

ملعقة صغيرة من دقيق النشا

نصف ملعقة من ملح الطعام طريقة التحضير نقوم بتخريط البطاطس إلى أصابع كبيرة

نقوم بوضع البطاطس في الماء الدافئ ويتم تركها لمدة لا تقل عن ثماني دقائق

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونقوم بتركه حتى تجفف لمدة ساعة حتى نتخلص من الماء التي كانت تمتصها

ثم بعد ذلك نقوم بخلطها مع باقي التوابل.

نقوم بتحضير صينية ونقوم بوضع اصابع فيها ونقوم بي تدخليها الفرن لمدّة خمس وعشرون دقيقة او نصف ساعه حتي تعطي لونها الأصفر

نقوم باستخدام صينيه البطاطس حتى لا تلتصق بالطعام لأن بطاطس تحتوي علي كمية قليلة من النشا

نقوم بتقديم البطاطس بالهنا والشفا طريقة قلي البطاطس بدون زيت طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكونات 3 حبات من البطاطس صغيرة الحجم

نصف ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة زعتر

نصف ملعقة من نشا

نصف ملعقة من فلفل الاسود

كوب من البقدونس المفروم

جبن او كريمه طريقة التحضير نقوم بتحضير الصينية ونضع عليها ورق زبدة

نقوم بوضع البطاطس في اناء ونقوم بغسلها جيدا

نضع على البطاطس وزعتر وثوم وملح ونشأ وفلفل اسود

نقوم بتقليب التوابل على البطاطس جيدا

نقوم بترصيص البطاطس على ورق الزبدة وترك مسافة بينهم

نقوم بي تدخل الصينية في الفرن نضعها على درجة حرارة 150 لكي تتحمر

نقوم بتخريج صنية البطاطس من الفرن ونقوم بوضعها على طبق ونرشها بالبقدونس ويقدم معها جبن او كريمه

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