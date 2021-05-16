طريقة عمل صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن، تعتبر المسقعة من الاكلات الشعبيه السريعة واللذيذة اللتي يعشقها الكثير وهناك طرق كثيرة لعمل المسقعة الشهيه، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية مسقعة الباذنجان في الفرن. مكونات صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن 2 حبة باذنجان متوسطة مقطعة شرائح. 2 حبة بطاطس مقطعة شرائح. 1 حبة فلفل أخضر مقطع إلى شرائح. 1 حبة فلفل حار مقطع. ملعقة صغيرة زعتر جاف. 2 كوب طماطم مفرومه. 2 فص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة خل أبيض. كوب زيت نباتي. نصف ملعقة صغيرة كمون. فلفل أسود حسب الرغبة. ملعقة صغيرة ملح. 3 كوب جبن موتزريلا مبشورة. طريقة تحضير صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ونضع به الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نضيف البطاطس ونقوم بتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون ثم نقوم بتصفية البطاطس من الزيت ونضعها على محارم ورقية في طبق.

في المقلاة نفسها على نار متوسطة نقوم بوضع الباذنجان ويقلب حتي يصبح ذهبي اللون ثم نقوم بتصفيته من الزيت ووضعه على محارم ورقية في طبق.

ثم نقوم بوضع الفلفل الرومي في نفس المقلاة ويقلب حتى يذبل ثم يصفى من الزيت وضعيه علي محارم ورقية في طبق.

نقوم بوضع القليل من زيت القلي في مقلاة أخرى على نار متوسطة ثم نضيف إليه الثوم ويقلب حتي يصبح ذهبي اللون ثم نضيف الخل والطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وتقلب المكونات جيداً ثم نضيف الملح والكمون والفلفل الأسود والزعتر ونستمر في تقليب المكونات ونترك الخليط على النار حتي تمتزج مع بعضها جيداً.

الآن نحضر صينية فرن ونقوم بوضع طبقة من شرائح البطاطس ثم طبقة من الصلصة ثم طبقة من الباذنجان والفلفل ثم طبقة من الصلصة ونكرر العملية السابقة حتى تى نفاذ الكمية.

الآن نضيف الكمية المتبقية من الصلصة على الوجه ثم نضيف جبن الموتزريلا.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 150 مئوية ثم ندخل الصينية الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة حتي تنضج.

الآن نخرج الصينية من الفرن تترك قليلاً حتى تبرد وتقطع وتوضع في طبق التقديم. مكونات صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرنطريقة تحضير صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن الوسوم

طريقة عمل صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن، تعتبر المسقعة من الاكلات الشعبيه السريعة واللذيذة اللتي يعشقها الكثير وهناك طرق كثيرة لعمل المسقعة الشهيه، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية مسقعة الباذنجان في الفرن. مكونات صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن 2 حبة باذنجان متوسطة مقطعة شرائح. 2 حبة بطاطس مقطعة شرائح. 1 حبة فلفل أخضر مقطع إلى شرائح. 1 حبة فلفل حار مقطع. ملعقة صغيرة زعتر جاف. 2 كوب طماطم مفرومه. 2 فص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة خل أبيض. كوب زيت نباتي. نصف ملعقة صغيرة كمون. فلفل أسود حسب الرغبة. ملعقة صغيرة ملح. 3 كوب جبن موتزريلا مبشورة. طريقة تحضير صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ونضع به الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نضيف البطاطس ونقوم بتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون ثم نقوم بتصفية البطاطس من الزيت ونضعها على محارم ورقية في طبق.

في المقلاة نفسها على نار متوسطة نقوم بوضع الباذنجان ويقلب حتي يصبح ذهبي اللون ثم نقوم بتصفيته من الزيت ووضعه على محارم ورقية في طبق.

ثم نقوم بوضع الفلفل الرومي في نفس المقلاة ويقلب حتى يذبل ثم يصفى من الزيت وضعيه علي محارم ورقية في طبق.

نقوم بوضع القليل من زيت القلي في مقلاة أخرى على نار متوسطة ثم نضيف إليه الثوم ويقلب حتي يصبح ذهبي اللون ثم نضيف الخل والطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وتقلب المكونات جيداً ثم نضيف الملح والكمون والفلفل الأسود والزعتر ونستمر في تقليب المكونات ونترك الخليط على النار حتي تمتزج مع بعضها جيداً.

الآن نحضر صينية فرن ونقوم بوضع طبقة من شرائح البطاطس ثم طبقة من الصلصة ثم طبقة من الباذنجان والفلفل ثم طبقة من الصلصة ونكرر العملية السابقة حتى تى نفاذ الكمية.

الآن نضيف الكمية المتبقية من الصلصة على الوجه ثم نضيف جبن الموتزريلا.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 150 مئوية ثم ندخل الصينية الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة حتي تنضج.

الآن نخرج الصينية من الفرن تترك قليلاً حتى تبرد وتقطع وتوضع في طبق التقديم. مكونات صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرنطريقة تحضير صينية مسقعة الباذنجان والبطاطس في الفرن

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