بدون بيض طريقة عمل المايونيز في المنزل بطعم المايونيز الجاهز قي دقائق

يعتبر المايونيز نوع من أنواع المقبلات التي يفضلها جميع الناس كبار كانو أو صغار، حيث أنه من الإضافات التي إذا تم وضعها بجانب أي نوع من الأكلات يزيد طعم لذيذ ومميز بالنسبة للوجبة بوجه عام، وبالتحديد المأكولات المشوية مثل اللحمة أو الفراخ أو فتة اللحمة أو فتة الشاورما، فقد يعد طبق المايونيز من الأطباق الأساسية التي تكون بجانب هذه الاكلات، فالمايونيز لا يتم تقديمه كما هو بل يمكن أن نضيف إليه بعض الإضافات كالثوم ورشة من الفلفل الأسود والزبادي وبهذه الإضافات يتم عمل سلطة المايونيز المحببة لدي كل الناس.

ولكن يجب أن نحرص جيدا علي عدم تناول المايونيز بكميات كثيرة لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الكوليسترول والتي تؤثر علي صحة الانسان وتؤثر علي القلب، وبه نسبة عالية ايضا من الدهون والكربوهيدرات، وغير ذلك أنه يعمل علي الزيادة في الوزن بسبب نسبة الدهون الموجودة به، ولهذا ينصح دائما بعمل المايونيز في المنزل بدلا من شراؤه، فقد يواجه البعض من السيدات صعوبة في طريقة عمل المايونيز في البيت، ولكن لا يوجد شئ أسهل من طريقة عمل المايونيز فهو من أسهل الاكلات التي يمكن عملها في المطبخ وبكل سهولة وبدون تعب وغير مكلف.

طريقة عمل المايونيز مثل الجاهز

المكونات :

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

كوب كبير من الزيت النباتي.

نقوم بوضع كوب كبير من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض، ونضع ملعقة كبيرة من السكر.

نقوم بتشغيل الخلاط وأثناء تشغيله يتم إضافة الزيت وبطريقة تدريجية، ونستمر في الخلط مع الاستمرار بإضافة الزيت حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم ومتماسك يشبه قوام المايونيز الجاهز.

وبعد ذلك يتم وضعه في وعاء به غطاء ثم نضع كل كمية المايونيز في هذا الوعاء ويتم حفظه في الثلاجه لفترة من الوقت.

طريقة تحضير المايونيز في المنزل