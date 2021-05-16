اعرفي طريقة عمل كولاچين طبيعي لتفتيح وشد للبشرة في البيت

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الكولاجين هو البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة، ويشكل نسبة كبيرة تصل إلى 25% من مجمل البروتينات في الثدييات وبعض الأحياء الأخرى بروتينات الكولاجين لها تركيب ليفي طويل ووظيفتها تختلف عن البروتينات الكروية والأنزيمات الأخرى. تشكل الحزم المتينة لبروتينات الكولاجين مع بعض ما يعرف بـ”ألياف الكولاجين”أثر توقف انتاج الكولاجين
يتوقّف الجسم مع تقدُّم العمر عن إنتاج الكولاجين بالشّكل الطّبيعي، المتحكم الأول في نضارة البشرة ومرونتها، ويبدأ الكولاجين بالاختفاء، مما يؤدّي إلى حدوث ترهّلات في بشرة الوجه، وظهورالخطوط الدّقيقة والتّجاعيد، وتقل نضارة البشرة. فتلجأ الكثير من النساء الى استخدام حبوب الكولاجين كمكملاّت غذائيّة أو للعمليّات التّجميلية، التي تُسبّب في كثير من الأحيان إلى حدوث أعراضٍ جانبيّة مثل الإحمرار، وجفاف في البشرة، وتقشُّر في الجلد، أو حدوث تصبّغات لونية. ولكن، ومع وجود المكملات الطبيعية والتي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الكولاجين أصبح بالإمكان تحضير كولاجين طبيعي بخلطات طبيعية كقناع للتخلّص من الخطوط الرفيعة والتّجاعيد.مقادير كولاچين طبيعي للبشرة
- بياض بيضة واحدة (يفضل البيض العضوي).
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (أيضاً يفضل أن يكون ليمون عضوي).
- ضعي بياض البيض في وعاء وأضيفي عصير الليمون. امزجي المكونين باستخدام شوكة ولكن من دون أن يتحول المزيج إلى رغوة، فقط إلى الدرجة التي يصبح بها متجانساً.
- اغسلي وجهك جيداً وجففيه باستخدام منشفة نظيفة ثم ضعي القناع بمساعدة قطعة قطن المخصصة للمكياج نظيفة لم يسبق لك استخدامها.
- دعي المزيج يجف على بشرة وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافيء لتسهيل عملية تنظيفه لأن البيض يصبح لزجاً ولاصقاً على البشرة، وأخيراً ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ولونها متجانس ومنتفخة وقد قلت التجاعيد بشكل ملحوظ.
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الكولاجين هو البروتين الرئيسي في الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والأربطة والغضاريف والعظام والأنسجة، ويشكل نسبة كبيرة تصل إلى 25% من مجمل البروتينات في الثدييات وبعض الأحياء الأخرى بروتينات الكولاجين لها تركيب ليفي طويل ووظيفتها تختلف عن البروتينات الكروية والأنزيمات الأخرى. تشكل الحزم المتينة لبروتينات الكولاجين مع بعض ما يعرف بـ”ألياف الكولاجين”أثر توقف انتاج الكولاجين
يتوقّف الجسم مع تقدُّم العمر عن إنتاج الكولاجين بالشّكل الطّبيعي، المتحكم الأول في نضارة البشرة ومرونتها، ويبدأ الكولاجين بالاختفاء، مما يؤدّي إلى حدوث ترهّلات في بشرة الوجه، وظهورالخطوط الدّقيقة والتّجاعيد، وتقل نضارة البشرة. فتلجأ الكثير من النساء الى استخدام حبوب الكولاجين كمكملاّت غذائيّة أو للعمليّات التّجميلية، التي تُسبّب في كثير من الأحيان إلى حدوث أعراضٍ جانبيّة مثل الإحمرار، وجفاف في البشرة، وتقشُّر في الجلد، أو حدوث تصبّغات لونية. ولكن، ومع وجود المكملات الطبيعية والتي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الكولاجين أصبح بالإمكان تحضير كولاجين طبيعي بخلطات طبيعية كقناع للتخلّص من الخطوط الرفيعة والتّجاعيد.مقادير كولاچين طبيعي للبشرة
- بياض بيضة واحدة (يفضل البيض العضوي).
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (أيضاً يفضل أن يكون ليمون عضوي).
- ضعي بياض البيض في وعاء وأضيفي عصير الليمون. امزجي المكونين باستخدام شوكة ولكن من دون أن يتحول المزيج إلى رغوة، فقط إلى الدرجة التي يصبح بها متجانساً.
- اغسلي وجهك جيداً وجففيه باستخدام منشفة نظيفة ثم ضعي القناع بمساعدة قطعة قطن المخصصة للمكياج نظيفة لم يسبق لك استخدامها.
- دعي المزيج يجف على بشرة وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافيء لتسهيل عملية تنظيفه لأن البيض يصبح لزجاً ولاصقاً على البشرة، وأخيراً ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ولونها متجانس ومنتفخة وقد قلت التجاعيد بشكل ملحوظ.
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