طريقة صنع الصن بلوك المنزلي للوقاية من حرارة الشمس بمكونات طبيعية

إن واقي الشمس يقوم بحمايتك من أشعة الشمس لذا فهو مهم للغاية، فالكثير من النساء يبحثن عن أفضل واقي للشمس ليقمن بشرائه، إذ أنه أنواع، ولكنهن لا يعرفن أنهن بإمكانهن أن يقمن بتحضيره من المنزل بأبسط المقادير وكذلك الأفضل عن الصن بلوك الجاهز.صن بلوك
إن الصن بلوك مهم للغاية عند كل امرأة، إذ أنه يقوم بحمايتها من الشمس ويحافظ على بشرتها، لذا ففيما يلي طريقة صنع الصن بلوك من المنزل.مكونات الصن بلوك
- زيت زيتون
- زيت لوز
- زيت التوت الأحمر
- زيت بذور الجزر
- زيت فيتامين هـ
- زبدة الشيا
- شمع العسل
- أكسيد الزنك البارد
- يتم مزج ½ كوب زيت الزيتون، ومعه ¼ كوب زيت جوز الهند.
- بعد ذلك قومي بإضافة زيت التوت الأحمر “ملعقة صغيرة” ومعها زيت بذور الجزر “ملعقة صغيرة”، مع زيت فيتامين هـ “ملعقة صغيرة”، وكذلك زبدة الشيا “٢ ملعقة كبيرة”
- لا بد أن تقومي بإذابة كافة المقادير السابقة قبل أن تقومي بإعداد الوصفة.
- قومي بإضافة ¼ كوب شمع العسل، مع خلطه مع المقادير جيداً.
- في النهاية قومي بإضافة “٢ ملعقة كبيرة” من أكسيد الزنك البارد، مع المزج جيدًا.
مكونات أخرى لتحضير الصن بلوك
- جل الألوفيرا
- شمع العسل
- زيت جوز الهند
- زيت بذور العنب
- زيت اللوز
- كبسولات فيتامين ه
- أكسيد زنك
- ماء مقطر
طريقة تحضير الصن بلوك
- قومي بتسخين شمع العسل بوعاء “ملعقة كبيرة”.
- قومي بوضع ¼ كوب من كلًا من الزيوت الآتية، زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند ، أو زيت اللوز إلى أن يتم إذابتها.
- ثومي برفع الخليط من النار.
- أضيفي كبسولتين من فيتامين هـ.
- قومي بإضافة أكسيد الزنك تدريجيًا “٥ ملاعق”.
- قومي بتسخين ½ كوب ماء مقطر، ومعه جل الألوفيرا “ملعقة كبيرة” بوعاء صغير، إلى أن يصير دافئاً.
- قومي بإضافة خليك الألوفيرا أعلى مزيج أكسيد الزنك ببطء.
الوسوم
إن واقي الشمس يقوم بحمايتك من أشعة الشمس لذا فهو مهم للغاية، فالكثير من النساء يبحثن عن أفضل واقي للشمس ليقمن بشرائه، إذ أنه أنواع، ولكنهن لا يعرفن أنهن بإمكانهن أن يقمن بتحضيره من المنزل بأبسط المقادير وكذلك الأفضل عن الصن بلوك الجاهز.صن بلوك
إن الصن بلوك مهم للغاية عند كل امرأة، إذ أنه يقوم بحمايتها من الشمس ويحافظ على بشرتها، لذا ففيما يلي طريقة صنع الصن بلوك من المنزل.مكونات الصن بلوك
- زيت زيتون
- زيت لوز
- زيت التوت الأحمر
- زيت بذور الجزر
- زيت فيتامين هـ
- زبدة الشيا
- شمع العسل
- أكسيد الزنك البارد
- يتم مزج ½ كوب زيت الزيتون، ومعه ¼ كوب زيت جوز الهند.
- بعد ذلك قومي بإضافة زيت التوت الأحمر “ملعقة صغيرة” ومعها زيت بذور الجزر “ملعقة صغيرة”، مع زيت فيتامين هـ “ملعقة صغيرة”، وكذلك زبدة الشيا “٢ ملعقة كبيرة”
- لا بد أن تقومي بإذابة كافة المقادير السابقة قبل أن تقومي بإعداد الوصفة.
- قومي بإضافة ¼ كوب شمع العسل، مع خلطه مع المقادير جيداً.
- في النهاية قومي بإضافة “٢ ملعقة كبيرة” من أكسيد الزنك البارد، مع المزج جيدًا.
مكونات أخرى لتحضير الصن بلوك
- جل الألوفيرا
- شمع العسل
- زيت جوز الهند
- زيت بذور العنب
- زيت اللوز
- كبسولات فيتامين ه
- أكسيد زنك
- ماء مقطر
طريقة تحضير الصن بلوك
- قومي بتسخين شمع العسل بوعاء “ملعقة كبيرة”.
- قومي بوضع ¼ كوب من كلًا من الزيوت الآتية، زيت بذور العنب أو زيت جوز الهند ، أو زيت اللوز إلى أن يتم إذابتها.
- ثومي برفع الخليط من النار.
- أضيفي كبسولتين من فيتامين هـ.
- قومي بإضافة أكسيد الزنك تدريجيًا “٥ ملاعق”.
- قومي بتسخين ½ كوب ماء مقطر، ومعه جل الألوفيرا “ملعقة كبيرة” بوعاء صغير، إلى أن يصير دافئاً.
- قومي بإضافة خليك الألوفيرا أعلى مزيج أكسيد الزنك ببطء.
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