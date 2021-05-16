طريقة صنع الصن بلوك المنزلي للوقاية من حرارة الشمس بمكونات طبيعية

إن واقي الشمس يقوم بحمايتك من أشعة الشمس لذا فهو مهم للغاية، فالكثير من النساء يبحثن عن أفضل واقي للشمس ليقمن بشرائه، إذ أنه أنواع، ولكنهن لا يعرفن أنهن بإمكانهن أن يقمن بتحضيره من المنزل بأبسط المقادير وكذلك الأفضل عن الصن بلوك الجاهز.

إن الصن بلوك مهم للغاية عند كل امرأة، إذ أنه يقوم بحمايتها من الشمس ويحافظ على بشرتها، لذا ففيما يلي طريقة صنع الصن بلوك من المنزل.

زيت زيتون

زيت لوز

زيت التوت الأحمر

زيت بذور الجزر

زيت فيتامين هـ

زبدة الشيا

شمع العسل

أكسيد الزنك البارد

يتم مزج ½ كوب زيت الزيتون، ومعه ¼ كوب زيت جوز الهند.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت التوت الأحمر “ملعقة صغيرة” ومعها زيت بذور الجزر “ملعقة صغيرة”، مع زيت فيتامين هـ “ملعقة صغيرة”، وكذلك زبدة الشيا “٢ ملعقة كبيرة”

لا بد أن تقومي بإذابة كافة المقادير السابقة قبل أن تقومي بإعداد الوصفة.

قومي بإضافة ¼ كوب شمع العسل، مع خلطه مع المقادير جيداً.

في النهاية قومي بإضافة “٢ ملعقة كبيرة” من أكسيد الزنك البارد، مع المزج جيدًا.

مكونات أخرى لتحضير الصن بلوك

جل الألوفيرا

شمع العسل

زيت جوز الهند

زيت بذور العنب

زيت اللوز

كبسولات فيتامين ه‍

أكسيد زنك

ماء مقطر

طريقة تحضير الصن بلوك