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أسرار وطريقه عمل البسبوسه المرملة في البيت مثل الجاهزة تماما، اليكي سيدتي طريقه عمل البسبوسه المرملة في المنزل بطريقه سهله وبسيطه جدا والتنيجه ممتازه كالجاهزة و بطعم مميز، سوف نتعرف معا علي طريقه عمل البسبوسه و سر طراوتها سوف تعجب جميع أسرتك.
أسرار وطريقه عمل البسبوسه المرملة في البيت مثل الجاهزة تماما:
اليكي سيدتي تلك الأسرار لنجاح البسبوسه لكي تحصلين علي نتيجة ممتازه لعمل البسبوسه عليكي أولا بتسخين الفرن قبل التحضير وأيضا احضري نوع من السميد الفاخر الممتاز لكي تحصلي علي نتيجة ناجحه.مقادير تحضير البسبوسه المرملة:
- 2 كوب سميد ناعم.
- 1/2 كوب لبن.
- 1 ملعقه كبيره من عسل النحل أو عسل الغلوكوز أو شربات الحلويات الثقيل.
- 2 ملعقه كبيره من جوز الهند ويمكنك الاستغناء عنها .
- 3/4 كوب من السكر .
- 1/2 كوب من السمن.
- 1/2 ملعقه من البيكنج بودر.
طريقه تحضير البسبوسه المرملة:
- في وعاء عميق ضعي السكر والعسل واللبن ثم قومي بخلطهم جيدا حتي يذوب السكر تماما.
- في وعاء اخر قومي بوضع السميد وجوز الهند ونصف ملعقه بيكنج بودر واخلطيهم جيدا.
- بعد ذلك ضعي السمن علي خليط السميد وقومي بتقليبه حتي تتغلف جميع حبات السميد جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط السائل علي خليط دقيق السميد، وقلبي خليط البسبوسه برفق من دون عجن.
- احضري صينيه مقاس 26 وادهنيها جيد بملعقه من السمن او ملعقه من ألطحينه الممزوجة بملعقه سمن.
- ضعي خليط البسبوسه في الصينية وقومي بتسويته في الصينية يمكنك أيضا وع المكسرات عليها أو الكريز أو تركها ساده وذلك حسب الرغبة .
- ادخلي الصينية في الفرن الساخن علي درجه حراره 180 مئويه .
- و اتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل .
- بعد تمام تسويه البسبوسه قومي بوضع الشربات الساخن عليها حتي تتشرب الشربات .
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أسرار وطريقه عمل البسبوسه المرملة في البيت مثل الجاهزة تماما، اليكي سيدتي طريقه عمل البسبوسه المرملة في المنزل بطريقه سهله وبسيطه جدا والتنيجه ممتازه كالجاهزة و بطعم مميز، سوف نتعرف معا علي طريقه عمل البسبوسه و سر طراوتها سوف تعجب جميع أسرتك.
أسرار وطريقه عمل البسبوسه المرملة في البيت مثل الجاهزة تماما:
اليكي سيدتي تلك الأسرار لنجاح البسبوسه لكي تحصلين علي نتيجة ممتازه لعمل البسبوسه عليكي أولا بتسخين الفرن قبل التحضير وأيضا احضري نوع من السميد الفاخر الممتاز لكي تحصلي علي نتيجة ناجحه.مقادير تحضير البسبوسه المرملة:
- 2 كوب سميد ناعم.
- 1/2 كوب لبن.
- 1 ملعقه كبيره من عسل النحل أو عسل الغلوكوز أو شربات الحلويات الثقيل.
- 2 ملعقه كبيره من جوز الهند ويمكنك الاستغناء عنها .
- 3/4 كوب من السكر .
- 1/2 كوب من السمن.
- 1/2 ملعقه من البيكنج بودر.
طريقه تحضير البسبوسه المرملة:
- في وعاء عميق ضعي السكر والعسل واللبن ثم قومي بخلطهم جيدا حتي يذوب السكر تماما.
- في وعاء اخر قومي بوضع السميد وجوز الهند ونصف ملعقه بيكنج بودر واخلطيهم جيدا.
- بعد ذلك ضعي السمن علي خليط السميد وقومي بتقليبه حتي تتغلف جميع حبات السميد جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط السائل علي خليط دقيق السميد، وقلبي خليط البسبوسه برفق من دون عجن.
- احضري صينيه مقاس 26 وادهنيها جيد بملعقه من السمن او ملعقه من ألطحينه الممزوجة بملعقه سمن.
- ضعي خليط البسبوسه في الصينية وقومي بتسويته في الصينية يمكنك أيضا وع المكسرات عليها أو الكريز أو تركها ساده وذلك حسب الرغبة .
- ادخلي الصينية في الفرن الساخن علي درجه حراره 180 مئويه .
- و اتركيها حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل .
- بعد تمام تسويه البسبوسه قومي بوضع الشربات الساخن عليها حتي تتشرب الشربات .
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