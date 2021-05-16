عجينة السمبوسة الاصلية الرائعة مثل الجاهزة بدون ماتشرب زيت هشة ومقرمشة وغير مكلفة

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عجينة السمبوسة الاصلية ، يوجد طرق عديدة لتحضير عجينة السمبوسة يمكنك أن تقومين باستخدامها لعمل أشهى وألذ سمبوسة على مائدتك، فأنت دائماً تحبين الابتكار والتفنن في تحضير الأطباق والأطعمة المختلفة والتي يحب أن يتناولها أطفالك بطرق جديدة مثل أشهر المطاعم الذي يحب الجميع تناول أطباقها لأنها شهية ولذيذة ومن خلال موضوعنا سوف نقدم لكم طريقة لعمل عجينة السمبوسة.
عجينة السمبوسة الاصلية
هي واحدة من طرق عديدة يتم استخدامها عند تجهيز عجينة السمبوسة المميزة التي تحب الأمهات أن تقوم بتحضيرها كثيراً لحب أطفالها لها، فهي من العجائن التي يتم حشوها بكثير من المكونات المختلفة اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:مقادير عمل عجينة السمبوسة بالبف:
- 3 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 وربع كوب ماء دافئ.
- 5 كوب زبدة.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع الماء والملح والخميرة ومن ثم يتم البدء في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- ثم يتم ترك العجينة في مكان دافئ حتى أن ترتاح لمدة ساعة كاملة.
- ثم بعد ذلك قومي برش سطح أملس بقليل من الدقيق ومن ثم يتم فرد العجينة باستخدام النشابة على هيئة مستطيل.
- ثم عليك بتقطيع الزبدة لشرائح ووضع قليل من الدقيق واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم يتم تشكيل قالب مستطيل بحيث أن يكون أصغر من حجم العجينة التي تم تشكيلها في السابق.
- ثم قومي بوضع قالب الزبدة على قالب العجينة واغلقي العجينة من كل الجهات ثم يتم تطبيقها في صورة دفتر وبعدها يفرد وتترك بعد ذلك حتى أن ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعدها يتم فردها مرة أخرى ويتم إعادة تطبيقها على شكل الدفتر وقومي بإعادة هذه الخطوة لثلاث مرات على الأقل ومن ثم يتم استخدام العجينة وحشوها بما تريدين.
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عجينة السمبوسة الاصلية ، يوجد طرق عديدة لتحضير عجينة السمبوسة يمكنك أن تقومين باستخدامها لعمل أشهى وألذ سمبوسة على مائدتك، فأنت دائماً تحبين الابتكار والتفنن في تحضير الأطباق والأطعمة المختلفة والتي يحب أن يتناولها أطفالك بطرق جديدة مثل أشهر المطاعم الذي يحب الجميع تناول أطباقها لأنها شهية ولذيذة ومن خلال موضوعنا سوف نقدم لكم طريقة لعمل عجينة السمبوسة.
عجينة السمبوسة الاصلية
هي واحدة من طرق عديدة يتم استخدامها عند تجهيز عجينة السمبوسة المميزة التي تحب الأمهات أن تقوم بتحضيرها كثيراً لحب أطفالها لها، فهي من العجائن التي يتم حشوها بكثير من المكونات المختلفة اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:مقادير عمل عجينة السمبوسة بالبف:
- 3 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 وربع كوب ماء دافئ.
- 5 كوب زبدة.
- في وعاء قومي بخلط الدقيق مع الماء والملح والخميرة ومن ثم يتم البدء في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- ثم يتم ترك العجينة في مكان دافئ حتى أن ترتاح لمدة ساعة كاملة.
- ثم بعد ذلك قومي برش سطح أملس بقليل من الدقيق ومن ثم يتم فرد العجينة باستخدام النشابة على هيئة مستطيل.
- ثم عليك بتقطيع الزبدة لشرائح ووضع قليل من الدقيق واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم يتم تشكيل قالب مستطيل بحيث أن يكون أصغر من حجم العجينة التي تم تشكيلها في السابق.
- ثم قومي بوضع قالب الزبدة على قالب العجينة واغلقي العجينة من كل الجهات ثم يتم تطبيقها في صورة دفتر وبعدها يفرد وتترك بعد ذلك حتى أن ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- بعدها يتم فردها مرة أخرى ويتم إعادة تطبيقها على شكل الدفتر وقومي بإعادة هذه الخطوة لثلاث مرات على الأقل ومن ثم يتم استخدام العجينة وحشوها بما تريدين.
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