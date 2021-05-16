عجينة السمبوسة الاصلية الرائعة مثل الجاهزة بدون ماتشرب زيت هشة ومقرمشة وغير مكلفة

عجينة السمبوسة الاصلية ، يوجد طرق عديدة لتحضير عجينة السمبوسة يمكنك أن تقومين باستخدامها لعمل أشهى وألذ سمبوسة على مائدتك، فأنت دائماً تحبين الابتكار والتفنن في تحضير الأطباق والأطعمة المختلفة والتي يحب أن يتناولها أطفالك بطرق جديدة مثل أشهر المطاعم الذي يحب الجميع تناول أطباقها لأنها شهية ولذيذة ومن خلال موضوعنا سوف نقدم لكم طريقة لعمل عجينة السمبوسة.

عجينة السمبوسة الاصلية

هي واحدة من طرق عديدة يتم استخدامها عند تجهيز عجينة السمبوسة المميزة التي تحب الأمهات أن تقوم بتحضيرها كثيراً لحب أطفالها لها، فهي من العجائن التي يتم حشوها بكثير من المكونات المختلفة اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:

3 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 وربع كوب ماء دافئ.

5 كوب زبدة.