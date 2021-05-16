سر غامض لخلطة المحشي الاصلية رهيبة ومميزة بطريقة جدتى السرية بتكات واسرار خطيرة

سر غامض لخلطة المحشي الاصلية ، يعتبر محشي الباذنجان من أهم الأطباق التي يمكن أن تقومين بتقديمها على سفرتك في رمضان، فهو يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً ويتم تحضيره بسهولة من خلال تحضير خلطة المحشي التي تكون السبب الوحيد في نجاح طبق المحشي، وسوف نستعرض لكم أفضل طريقة لتحضير خلطة محشي الباذنجان. خلطة المحشي الاصلية رهيبة ومميزة خلطة المحشي الاصلية رهيبة ومميزة لك سيدتي أسهل وأسرع طريقة لعمل خلطة محشي الباذنجان وغيرهم من الخضروات التي يتم حشوها بالطريقة التالية: المقادير: 1 كيلو جرام باذنجان متوسط الحجم.

حزمة بقدونس.

حزمة كزبرة خضراء.

2/1 كوب شبت مفروم.

2/1 كوب زيت زيتون.

2 كوب أرز مصري.

1 بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف مطحون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ثمرة فلفل رومي.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2/1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

4 ثمرات طماطم. طريقة التحضير: قومي بغسيل الباذنجان جيداً وتخلصي من القمع الخاص به ثم ابدي باستخدام المحفرة للتخلص من لبها.

ثم يتم غسيل الأرز تحت الماء الجاري وانقعيه لمدة 15 دقيقة بالماء الدافئ ومن ثم يتم تصفيته من الماء.

يتم فرم البصل والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ناعم جداً.

يتم خلط الخضروات المفرومة مع الأرز ومن ثم يضاف الكمون والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون والنعناع المطحون وقلبيهم جيداً مع بعضهم.

ثم احضري الباذنجان وابدئي في حشوه بخلطة المحشي التي قومتي بتحضيرها واحرصي على عدم ملئها حتى نهايتها فالأرز عندما يستوي يزداد حجمه.

قومي بوضع الباذنجان في قدر وتركيه على النار مع غمره بالماء، ثم يتم تحضير صلصة الطماطم مع الثوم بالخلاط الكهربائي ومن ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.

ثم يتم ترك الباذنجان حتى يغلي لمدة 15 دقيقة ومن ثم يضاف الصلصة ويترك لينضج. الوسوم

سر غامض لخلطة المحشي الاصلية ، يعتبر محشي الباذنجان من أهم الأطباق التي يمكن أن تقومين بتقديمها على سفرتك في رمضان، فهو يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً ويتم تحضيره بسهولة من خلال تحضير خلطة المحشي التي تكون السبب الوحيد في نجاح طبق المحشي، وسوف نستعرض لكم أفضل طريقة لتحضير خلطة محشي الباذنجان. خلطة المحشي الاصلية رهيبة ومميزة خلطة المحشي الاصلية رهيبة ومميزة لك سيدتي أسهل وأسرع طريقة لعمل خلطة محشي الباذنجان وغيرهم من الخضروات التي يتم حشوها بالطريقة التالية: المقادير: 1 كيلو جرام باذنجان متوسط الحجم.

حزمة بقدونس.

حزمة كزبرة خضراء.

2/1 كوب شبت مفروم.

2/1 كوب زيت زيتون.

2 كوب أرز مصري.

1 بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف مطحون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ثمرة فلفل رومي.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2/1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

4 ثمرات طماطم. طريقة التحضير: قومي بغسيل الباذنجان جيداً وتخلصي من القمع الخاص به ثم ابدي باستخدام المحفرة للتخلص من لبها.

ثم يتم غسيل الأرز تحت الماء الجاري وانقعيه لمدة 15 دقيقة بالماء الدافئ ومن ثم يتم تصفيته من الماء.

يتم فرم البصل والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ناعم جداً.

يتم خلط الخضروات المفرومة مع الأرز ومن ثم يضاف الكمون والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون والنعناع المطحون وقلبيهم جيداً مع بعضهم.

ثم احضري الباذنجان وابدئي في حشوه بخلطة المحشي التي قومتي بتحضيرها واحرصي على عدم ملئها حتى نهايتها فالأرز عندما يستوي يزداد حجمه.

قومي بوضع الباذنجان في قدر وتركيه على النار مع غمره بالماء، ثم يتم تحضير صلصة الطماطم مع الثوم بالخلاط الكهربائي ومن ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.

ثم يتم ترك الباذنجان حتى يغلي لمدة 15 دقيقة ومن ثم يضاف الصلصة ويترك لينضج.

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