أسرار عمل عجينة البيتزا الطرية بسهولة بالخطوات

كثير من الأطفال يفضل تناول البيتزا بشكل رهيب، ومن المعروف أن عجينة البيتزا سهلة وبسيطة وكمان تحضرها في وقت بسيط ونحصل على أفضل بيتزا ذو طعم مميز ومذاق رائع وجذاب، ويمكن تناول هذه الوجبة كوجبة إفطار أو وجبة عشاء، وتعد هذه الوصفة إيطالية الأصل، ولكن تم التغير في بعض مكوناتها، فأصبحت لها نكهة مختلفة وطعم مختلف ولكن ذو مذاق رائع.

عجينة البيتزا

يمكن تحضير عجينة البيتزا من أبسط المكونات السهلة الموجودة داخل المنزل، فهي سهلة وبسيطة وغير مكلفة منا تتكون من الطماطم والفلفل الألوان والجبنة الموتزاريلا والرومى و الصلصة، و سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير عجينة البيتزا.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

عمل البيتزا لا يستغرق وقت في اعدادها، ولكن كثير منا لا يحضرها بسبب وقت التخمير، فهي تستغرق وقت في الخمر وهذه تعد أول طريقة لنجاح البيتزا.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت ذرة.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح بسيطة.

نضع على الدقيق كلًا من الخميرة الفورية والملح والسكر ونحركهم حتى تتجانس المواد مع بعضها، ولابد من التأكد مع تجانس المواد.

نقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق ونقوم بإضافة الماء ونبدأ بالعجن لمدة خمس دقائق، ثم نضيف الزيت على العجين ونقوم بالعجين مرة أخرى.

نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها تخمر، ثم نقوم بتقسيمها كوارت على حسب الطلب ونتركها تخمر مرة أخرى.

نقوم بفردها في الصينية ونقوم بوضع الصلصة على العجينة.

نضيف الطماطم والفلفل الألوان والجبن الرومي وأخيراً الموتزاريلا، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق نخرج الصينية من الفرن، ونقوم بتقطيعها بسكينة البيتزا.

نقدم البيتزا ساخنه في أطباق التقديم واستمتعي بطعم مميز ورائع.

بذلك نكون قدمنا أسهل وأبسط عجينة للبيتزا من المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة وبالهنا والشفا.

مقادير عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا