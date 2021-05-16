أسرار طريقة إعداد عجينة الحليب الهشة للمعجنات بالخطوات

يعد تعلّم وصفات العجين، من أساسيات تحضير العديد من المعجنات والفطائر الشهية على السفرة، حيث انها من المعجنات والمُعْجَنات أو المخبوزات هو اسم يطلق على الأنواع المختلفة من المنتجات المخبوزة المصنوعة من المكونات التالية مثل الطحين والسكر والحليب والزبدة والسمن وخميرة الخبز و/أو البيض. وتعرف الكعكة والتارت الصغير وغيرها من المنتجات المخبوزة الحلوة باسم “معجنات” ويمكن تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب سواء السائل أو البودرة.

الطريقة الصحيحة لعمل المعجنات

المعجنات الجيدة هي الفاتحة اللون والمنتفخة والدهنية، لكن مع تماسكها بحيث يمكن وزنها وقت التعبئة. وعند صناعة المعجنات الهشة، يجب التأكد من مزج الدهون والطحين تماماً قبل إضافة أي سائل. حيث يضمن ذلك أن تغطى جميع حبيبات الطحين تمامًا بالدهون وتكون أقل عرضة لتكوين الغلوتين. ومن ناحية أخرى، ينتج عن الامتزاج الكثيف لحبيبات الغلوتين التماسك النسبي للمعجنات.

ثلاث ملاعق كبيرة طعام من الحليب المجفف.

ملعقة طعام كبيرة من الخلّ، والخميرة.

نصف كوب من الزيت النباتي، ولبن الزبادي.

ماء دافئ للعجن.

كيلوغرام من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وملح الطعام.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

بيضتان.

وضع السكر في وعاء مع كمية قليلة من الماء، والخميرة والخلط جيداً، وترك الوعاء جانباً.

وضع الدقيق في وعاء آخر مع البيكنج باودر، واللبن الزبادي، والملح، والحليب والخلط، ثمّ تركه جانباً.

وضع الخل في وعاء ثالث مع البيض، والزيت، وكمية قليلة من الماء، وتحريك المزيج بسرعة باستخدام الشوكة.

وضع محتوى الوعاء الأول والوعاء الثالث فوق مزيج الوعاء الثاني، وعجن المكوّنات جيداً باليد من أجل الحصول على عجينة متماسكة لا تلتصق. ترك العجينة مدّة ساعتين كي تتخمر.

مقادير عمل عجينة الحليبطريقة تحضير عجينة الحليب