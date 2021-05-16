سوف تقضي علي الم المفاصل و خشونة الركبة إلي الأبد

سوف تقضي علي الم المفاصل وهشاشه العظام وخشونة الركبة إلي الأبد، هذه الوصفة لها دور فعال وممتاز في القضاء علي ألام المفاصل والظهر وخشونة الركبة و التهاب العظام والروماتيزم كما أنها تقضي أيضا علي الم الرقبة ولها أيضا دور فعال في القضاء علي الصداع والآلام الرأس، كما أن هذه الوصفة تفيد الأصحاء والمرضي والرياضين . مكونات وطريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد : 1 كوب من التمر منزوع النوي.

1ملعقه طعام من بذور حب الرشاد المطحونة جيد.

1ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

1/4 ملعقه من حبه البركة المطحونة.

1/2 ملعقه كبيره من ألكركم المطحون .

1/2 ملعقه من الزنجبيل المطحون . طريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد: في وعاء عميق نضع فيه التمر ثم نقوم بهرسه حتي يصبح كتله واحده.

نقوم بوضع حبه البركة والزنجبيل و الزيت الزيتون والكركم أيضا وحب الرشاد .

ثم نقوم بعجن التمر مع هذه المكونات و زيت الزيتون جيدا .

حتي نحصل علي عجينه متماسكه تماما ومتجانسه .

بعد ذلك نفرد عجينه التمر ونقوم بتقطعها إلي مكعبات متساويه كحجم قطعه السكر .

نضع تلك المكعبات في علبه محكمه الغلق ثم بعد ذلك نضعها في الثلاجة .

يؤخذ منها بعد الأكل خمس مكعبات كل يوم أما مرضي السكر فيتم تناول اثنان من تلك المكعبات صباحا فقط .

تعمل هذه الوصفة علي القضاء علي مشاكل العظام والمفاصل بطريقه غذائية غير مضره بالمعدة .

كما أن لها دور فعال في القضاء علي خشونة الركبة حيث تحتوي علي بذور حب الرشاد المطحونة والتي من شانها تحسين حركه المفاصل وتقويه العظام والتخفيف من الآلام الظهر .

عليكم باتباع الحميات الغذائية السليمة وتناول الأسماك ومنتجات الألبان و المكسرات لما تحتويه من عناصر غذائية مفيده لعلاج مشاكل العظام . مكونات وطريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد :طريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد: الوسوم

سوف تقضي علي الم المفاصل وهشاشه العظام وخشونة الركبة إلي الأبد، هذه الوصفة لها دور فعال وممتاز في القضاء علي ألام المفاصل والظهر وخشونة الركبة و التهاب العظام والروماتيزم كما أنها تقضي أيضا علي الم الرقبة ولها أيضا دور فعال في القضاء علي الصداع والآلام الرأس، كما أن هذه الوصفة تفيد الأصحاء والمرضي والرياضين . مكونات وطريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد : 1 كوب من التمر منزوع النوي.

1ملعقه طعام من بذور حب الرشاد المطحونة جيد.

1ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

1/4 ملعقه من حبه البركة المطحونة.

1/2 ملعقه كبيره من ألكركم المطحون .

1/2 ملعقه من الزنجبيل المطحون . طريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد: في وعاء عميق نضع فيه التمر ثم نقوم بهرسه حتي يصبح كتله واحده.

نقوم بوضع حبه البركة والزنجبيل و الزيت الزيتون والكركم أيضا وحب الرشاد .

ثم نقوم بعجن التمر مع هذه المكونات و زيت الزيتون جيدا .

حتي نحصل علي عجينه متماسكه تماما ومتجانسه .

بعد ذلك نفرد عجينه التمر ونقوم بتقطعها إلي مكعبات متساويه كحجم قطعه السكر .

نضع تلك المكعبات في علبه محكمه الغلق ثم بعد ذلك نضعها في الثلاجة .

يؤخذ منها بعد الأكل خمس مكعبات كل يوم أما مرضي السكر فيتم تناول اثنان من تلك المكعبات صباحا فقط .

تعمل هذه الوصفة علي القضاء علي مشاكل العظام والمفاصل بطريقه غذائية غير مضره بالمعدة .

كما أن لها دور فعال في القضاء علي خشونة الركبة حيث تحتوي علي بذور حب الرشاد المطحونة والتي من شانها تحسين حركه المفاصل وتقويه العظام والتخفيف من الآلام الظهر .

عليكم باتباع الحميات الغذائية السليمة وتناول الأسماك ومنتجات الألبان و المكسرات لما تحتويه من عناصر غذائية مفيده لعلاج مشاكل العظام . مكونات وطريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد :طريقه تحضير وصفه الم المفاصل وهشاشه العظام إلي الأبد:

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